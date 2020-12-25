Невероятная популярность, любовь зрителей и перемены в личной жизни. Все это об участниках романтического проекта «Холостячка»! Мужчины поделились новостями в финальном ток-шоу «Холостячка. Життя після проєкту». Больше — в материале.

Настоящий праздник сопровождал каждую украинскую семью по пятницам. У зрителей появлялись лидеры, за которых они болели перед телевизорами. Когда проект завершился, жизнь каждого из участников изменилась.

Мужчина, который со скандалом покинул проект, рассказал о своем восприятии критики. Зрители строго осуждали отказ от ребенка, поэтому Назар Дзивульский возобновил общение с сыном, а также выплатил задолженности по алиментам. Мать Платона заметила, что отношения с бывшим мужем улучшились. В первую очередь, она рада, что сын общается с папой. Кроме того, мальчик начал называть Назара отцом!

«После проекта пишут много красивых девушек. Однако я стараюсь это не использовать в своих сексуальных целях. Но есть девушка, с которой я общаюсь».

Спортсмен Артем Шепель проявил себя достаточно эмоционально и самоуверенно на проекте. Поэтому после участия в реалити, к мужчине начали активно обращаться за тренировками. Личную жизнь Артема активно обсуждают в социальных сетях, ведь он часто появляется с бывшей участницей «Холостяка»-10 — Алиной.

«Когда мы встретились, во мне что-то начало происходить… но я не пошел дальше. Она такая чистая и невинная девушка. Много говорили до утра… и она теперь из той категории людей, которым я могу открыться и все доверить. А это гораздо ценнее. Сейчас просто общаемся», — рассказал Артем.

Более того, назвать мужчину холостяком также нельзя. Ведь есть девушка, с которой двое общаются в течение нескольких месяцев. Марина пришла в студию «Холостячка. Життя після проєкту», где рассказала, что именно покорило ее сердце.

Сергей — мотивационный спикер. После реалити «Холостячка» мужчина собрал большую аудиторию, которая заинтересована в саморазвитии. Кроме того, Сергей и Артем создали марафон-противостояние, в котором тренировали девушек и помогали им худеть.

А вот Дмитрий Адамов преодолел длинный путь на проект, ведь прилетел из Таиланда. Однако не получил бутоньерки от Ксении на Первой вечеринке. Сейчас жизнь мужчины кардинально изменилась. В студию ток-шоу участник пришел со своей девушкой. Дима и Рут уже несколько месяцев находятся в отношениях, а также живут вместе.

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Андрей Шатырко признался, что был на нескольких классных свиданиях после проекта. Однако мужчина не спешит, поскольку считает, что его судьба сама найдется. Кроме того, певец рассказал подробнее об инциденте с телефоном на автомобиле.

«Это была разовая эмоция моей бывшей девушки. Ее оскорбило, что я пошел бороться за любовь на всю страну. Однако мы все уладили», — признался мужчина.

Сейчас все эмоции и чувства Андрей направляет в творчестве. Его главной ошибкой было невероятное желание понравиться Ксюше. Поэтому трансформация в мужественного и сильного мужчину с четкой позицией — лучший урок от реалити «Холостячка».

Евгений Ковтуненко поделился, что рабочий график не позволяет ему даже найти время на отдых. Кроме пятницы, конечно.

Игорь Бабко появился с новой прической и цветом волос. Цель — научиться пользоваться вниманием и получать его. Более того, сейчас мужчина проходит тренинг о мужестве от эксперта Андрея Жельветро.

Для кого-то проект стал стартом в творчестве. Илья Рыбальченко признался, что открыл в себе талант к написанию стихов. А потом это трансформировалось в эротическую поэзию.

«Я придумал, что могу выходить в прямой эфир после 22:00 с историями, лайфхаками, стихами. Есть и о дружбе, и о хейте, и о любви. За 10 минут могу написать стихотворение», — рассказал Илья.

Но самой большой неожиданностью стало появление Даны — финалистки 10-го сезона проекта «Холостяк». Девушка также ведет творческий блог на сексуальную тему.

«Я был бы не собой, если бы Дана мне не нравилась», — признался Илья.

Удалось ли сохранить дружбу Андрею Рыбаку с Эллертом? Об этом рассказал радиоведущий в студии ток-шоу. Мужчина признался, что они с Сашей до сих пор дружат и доверяют друг другу. В личной жизни также произошли изменения. Андрей уже рассказывал редакции STB.UA о преодолении страхов на проекте. Поэтому сейчас мужчина состоит в отношениях с Алиной.

«После проекта мы общались. Несмотря на то, что я сделал, у него остаются чувства ко мне. И она от них не отказывается. Сейчас я понимаю, что все было по-настоящему. Просто я запутался», — прокомментировал Андрей.

Финалист Алексей признался, что пока не состоит в отношениях. Должно пройти время, чтобы он пошел на новое свидание и влюбился. А пока основной вектор — бизнес и работа. Больше об участии Леши в реалити — читайте здесь!

Стоит отметить, что мужчины не только подружились после проекта «Холостячка», но и создали совместный важный социальный проект, направленный на благотворительность. Участники реалити отправились в детский дом, чтобы поздравить малышей с днем ​​Святого Николая.

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