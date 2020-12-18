Состоялся долгожданный финал романтического реалити «Холостячка». Главная героиня Ксения Мишина сделала свой выбор, однако и разбила сердце одному из мужчин. Увы, но предложения Алексея Ксюша так и не смогла принять. Редакция STB.UA пообщалась с идеальным мужчиной, финалистом и успешным бизнесменом — Алексеем Тригубенко. Эксклюзивное интервью — читайте в материале.

Проект «Холостячка» ― важный жизненный этап. В чем его главное преимущество для тебя?

Я считаю, что на проекте «Холостячка» выбираем мы и выбирают нас. Так должно быть и в жизни. Ведь это настоящий кайф от естественного отбора. Часто мы не может долгое время принять решение, а все потому, что сомневаемся. На проекте все иначе: Ксении нужно было выбрать, она принимала решение в рамках времени, учитывая все «за» и «против»

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Как думаешь, влияло ли последнее свидание на выбор Ксюши?

Нет, я думаю, что на последнем свидании Ксюша уже приняла решение. И будь мое свидание совершенно другим, ничего не изменилось бы.

Многие мужчины заявляли, что даже после проекта будут бороться за Ксению. По итогу финала как ты планируешь выстроить взаимоотношения с ней?

Если я увижу, что у Ксюши отличные отношения с Сашей, то никогда в жизни не сделаю ничего, чтобы нарушить их семью и идиллию. Если вдруг произойдет, что у Ксении не получится построить отношения с ее избранником, то я, может, написал бы, спросил, как ее дела.

Но, если бы я точно знал, что у Ксюши с Сашей не сложилось, я бы боролся дальше!

Может ли быть дружба после столь красивой истории?

Нет. У меня дружба с девушками невозможна. Либо у нас с ней уже что-то было, либо у нас с ней что-то будет (улыбается. — Прим. ред.).

На проекте сложился довольно дружный коллектив парней. Как ты относишься к Саше Эллерту, если учесть, что вы были вдвоем в финале (он твой главный соперник) и Ксения выбрала его?

К Саше отношусь очень хорошо и положительно. Рад, что мы познакомились. Первое время, пока жили в доме, не мог привыкнуть к его юмору. Все время смеялся, подходил к нему и просил перестать шутить, потому что болело лицо от смеха.

Но, понятно, что после всей этой истории в финале я не могу с ним дружить. Но я рад, что в моей жизни встретился такой человек, который показал вторую сторону медали. Помню, праздновали день рождения Рыбака, и я ему признался, что это был самый крутой и веселый праздник. И тогда Саня мне сказал: «Видно, ты скучно живешь». Я ему благодарен, что показал мне такую жизнь, в которой можно шутить, веселиться и кайфовать.

Смотря весь сезон на себя со стороны, что изменил бы в своем поведении?

Однозначно, я был бы намного настойчивее по отношению к Ксении. Также намного раньше постарался бы проявить свои чувства. И пытался бы быстрее понять ее отношение ко мне. Также меньше волновался перед камерами (улыбается. — Прим. ред.). Думаю, быстрее бы поцеловал. Больше уверенности появилось после проекта, ведь стал получать обратную связь от зрителей. Я увидел себя со стороны, насколько был неуверенный. Но сейчас было бы все иначе. Потому что когда попал на проект, то думал, что вылечу недели через две. И потом, когда люди начали мне писать, я осознал, как же не сходится мой мир с мировоззрением зрителя. Они видели меня в финале, а для кого-то я стал почти идеалом (улыбается. — Прим.ред.).

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