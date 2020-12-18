Відбувся довгоочікуваний фінал романтичного реаліті «Холостячка». Головна героїня Ксенія Мішина зробила свій вибір, проте і розбила серце одному з чоловіків. На жаль, пропозицію Олексія Ксюша так і не змогла прийняти. Редакція STB.UA поспілкувалася з ідеальним чоловіком, фіналістом і успішним бізнесменом — Олексієм Тригубенком. Ексклюзивне інтерв’ю — читайте в матеріалі.

Проєкт «Холостячка» ― важливий життєвий етап. У чому його головна перевага для тебе?

Я вважаю, що на проєкті «Холостячка» вибираємо ми і вибирають нас. Так повинно бути і в житті. Адже це справжній кайф від природного відбору. Часто ми не можемо тривалий час ухвалити рішення, а все тому, що сумніваємося. На проєкті все інакше: Ксенії потрібно було вибрати, вона ухвалювала рішення в рамках часу, враховуючи всі «за» і «проти»

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Як гадаєш, чи вплинуло останнє побачення на вибір Ксюші?

Ні, я думаю, що на останньому побаченні Ксюша вже ухвалила рішення. І будь моє побачення зовсім інакшим, нічого не змінилося б.

Багато чоловіків заявляли, що навіть після проєкту боротимуться за Ксенію. Пiсля фіналу як ти плануєш побудувати взаємини з нею?

Якщо я побачу, що в Ксюші чудові стосунки з Сашею, то ніколи в житті не зроблю нічого, щоб порушити їхню сім’ю й ідилію. Якщо раптом станеться, що в Ксенії не вийде побудувати взаємини з її обранцем, то я, можливо, написав би, запитав, як її справи.

Та якби я точно знав, що в Ксюші з Сашею не склалося, я боровся б далі!

Чи може бути дружба після такої красивої історії?

Ні. У мене дружба з дівчатами неможлива. Або в нас із нею вже щось було, або в нас із нею щось буде (Усміхається. — Прим. ред.).

На проєкті склався досить дружний колектив хлопців. Як ти ставишся до Сашка Еллерта, якщо врахувати, що він був твоїм суперником і Ксенія вибрала його?

До Саші ставлюся дуже добре і позитивно. Радий, що ми познайомилися. Перший час, поки жили в будинку, не міг звикнути до його гумору. Весь час сміявся, підходив до нього і просив перестати жартувати, бо боліло обличчя від сміху.

Проте, зрозуміло, що після всієї цієї історії у фіналі я не можу з ним дружити. Та я радий, що в моєму житті зустрілася така людина, яка показала інший бік медалі. Пам’ятаю, святкували день народження Рибака, і я йому зізнався, що це було найкрутіше і найвеселіше свято. І тоді Саня мені сказав: «Видно, ти нудно живеш». Я йому вдячний, що показав мені таке життя, у якому можна жартувати, веселитися і кайфувати.

Дивлячись весь сезон на себе збоку, що змінив би у своїй поведінці?

Однозначно, я був би набагато наполегливішим щодо Ксенії. Також набагато раніше постарався би проявити свої почуття. І намагався б щошвидше зрозуміти її ставлення до мене. Також менше хвилювався перед камерами (усміхається. — Прим. ред.). Думаю, швидше поцілував би. Більше впевненості з’явилося після проєкту, адже став отримувати зворотний зв’язок від глядачів. Я побачив себе збоку, наскільки був невпевнений. Проте зараз було б усе інакше. Бо коли потрапив на проєкт, то думав, що вилечу тижнів через два. І потім, коли люди почали мені писати, я усвідомив, як же не сходиться мій світ зі світоглядом глядача. Вони бачили мене у фіналі, а для когось я став майже ідеалом (усміхається. — Прим. ред.).

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