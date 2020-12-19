Избранником первой украинской Холостячки Ксении Мишиной стал Александр Эллерт. Во время финальной церемонии мужчина сделал предложение руки и сердца главной героине. Услышав заветное «Да», Саша стал настоящим счастливчиком. Редакция STB.UA пообщалась с победителем и узнала, что же Эллерт пережил накануне церемонии вручения кольца. Первое эксклюзивное интервью — читайте в материале.

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Расскажи, с какими мыслями ты шел на финал? Были ли сомнения, что Ксения не примет кольцо?

С волнительными мыслями. Вообще проект «Холостячка» был волнительным. Переживал сильно. Настолько сильно, что повторял текст, что придумал. Боялся, что переставлю слова и все посыпется. Текст — не импровизация. Это то, что хотел донести. Соответственно, каждое слово имело значение!

Как провел ночь накануне финала?

Журналист Николай был всегда со мной. И Коля говорит, что видел, как я вел себя на разных неделях. Наблюдая за моими ночными “спичами”, он был в шоке. Ведь я все проигрывал, что буду говорить, как отреагирует Ксюша… Было смешно, но страшно.

Что сказала Эля, когда ты ей сообщил о том, что стал избранником Ксении Мишиной?

Она довольна! Мы виделись, созванивались, списывались. Сказала: «Ура»!

Камеры выключились. Что было дальше?

Нам скорее хотелось сбежать вместе и остаться наедине!

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Что сделал бы, если бы Ксюша в финале сказала тебе «Нет»?

Зачем моделировать эту ситуацию? Это была бы не Ксюша! Это был бы кто-то другой, но не она (смеется. — прим.ред.).

Считал ли ты Алексея сильным соперником?

Ну если мы были в финале, то да! Значит, он был интересен Ксю. Но! Мой любимый сериал «Декстер». Сюжет таков, что мужчина работал в полиции Майами и параллельно был маньяком. С виду для полиции — он был идеальным. Так вот, есть подозрения, что Алексей — Декстер (смеется. — прим.ред.). Поэтому, т.к. Декстер идеальный, как и Алексей… то… Шучу, конечно (смеется. — прим.ред.). Но Леха слишком идеальный и это подозрительно.

Самая странная или дурацкая фраза на проекте, которую бы ты хотел забрать обратно?

«Могу бухать, а могу не бухать».

Что тебе сказал Рыбак, когда узнал, что ты выиграл?

Он пожелал «Діточок, як на небі зірочок». Это был комментарий в инстаграме.

Поддерживаешь ли связь с Алексеем?

Нет. Но если видимся в одной компании, то конечно. Но, таких отношений, как с Рыбаком, у меня нет ни с кем из участников проекта.

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