Финал «Холостячки» стал лучшей программой года

Вчера вся страна, затаив дыхание, следила за тем, как первая украинская Холостячка Ксения Мишина выбирает сердцем. Чувственный и эмоциональный финал «Холостячки» стал не только лидером пятницы, но и лучшей программой года.

В финальном выпуске Холостячка познакомила мужчин с отцом и отправилась на последние свидания на проекте. Но впереди ее ждал решающий выбор — скромный Леша или эмоциональный Саша. В конце концов Ксения Мишина определилась, что продолжать строить отношения она будет именно с Александром Эллертом.

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Вся страна вместе с Ксенией выбрала Любовь и не могла сдержать слез от чувственных признаний. Так, доля эмоционального финального эпизода составила 22,4. А в момент главного выбора Холостячки доля достигла 34,1! Это рекордный показатель за весь сезон проекта. Таким образом телеканал СТБ уже традиционно стал лидером пятницы.

Благодарим зрителей, что остаются с нами!

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