Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Финал «Холостячки» стал лучшей программой года

19.12.2020

Вчера вся страна, затаив дыхание, следила за тем, как первая украинская Холостячка Ксения Мишина выбирает сердцем. Чувственный и эмоциональный финал «Холостячки» стал не только лидером пятницы, но и лучшей программой года.

В финальном выпуске Холостячка познакомила мужчин с отцом и отправилась на последние свидания на проекте. Но впереди ее ждал решающий выбор — скромный Леша или эмоциональный Саша. В конце концов Ксения Мишина определилась, что продолжать строить отношения она будет именно с Александром Эллертом.

Больше по теме: Пришел, увидел, победил: История Эллерта на проекте «Холостячка» в трех фото

Вся страна вместе с Ксенией выбрала Любовь и не могла сдержать слез от чувственных признаний. Так, доля эмоционального финального эпизода составила 22,4. А в момент главного выбора Холостячки доля достигла 34,1! Это рекордный показатель за весь сезон проекта. Таким образом телеканал СТБ уже традиционно стал лидером пятницы.

Благодарим зрителей, что остаются с нами!

Больше по теме: На последнем свидании Ксюша уже приняла решение: Интервью Алексея Тригубенко после проекта «Холостячка»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить