Фінал «Холостячки» став найкращою програмою року

Вчора вся країна, затамувавши подих, слідкувала за тим, як перша українська Холостячка Ксенія Мішина обирає серцем. Чуттєвий та емоційний фінал «Холостячки» став не тільки лідером п’ятниці, а й найкращою програмою року.

У фінальному випуску Холостячка познайомила чоловіків із батьком і пішла на останні побачення на проєкті. Та попереду на неї чекав вирішальний вибір — скромний Льоша або емоційний Саша. Врешті решт Ксенія Мішина визначилася, що продовжувати будувати стосунки вона буде саме з Олександром Еллертом.

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Уся країна разом із Ксенією обрала Кохання та не могла стримати сліз від чуттєвих зізнань. Так, частка емоційного фінального епізоду склала 22,4. А в момент головного вибору Холостячки частка сягнула 34,1! Це рекордний показник за весь сезон проєкту. Таким чином телеканал СТБ вже традиційно став лідером п’ятниці.

Дякуємо глядачам, що залишаються з нами!

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