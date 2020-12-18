Прийшов, побачив, переміг: Історія Еллерта на проєкті «Холостячка» в трьох фото

Відбувся довгоочікуваний фінал романтичного реаліті «Холостячка». Обранцем головної героїні Ксенії Мішиної став Олександр Еллерт. Протягом дев’яти тижнів чоловік пройшов тернистий шлях, а стосунки з Холостячкою нагадували справжні американські гірки. Однак усю історію Еллерта на проєкті можна коротко вмістити в три фото, які яскраво і точно описують чоловіка! Прийшов побачив переміг!

Прийшов

Коли я йшов на проєкт, мені було важливо сподобатися їй (Ксенії Мішиній). Я переживав нескінченно багато разів, починаючи з першої зустрічі і Першої вечірки. Але все відразу пішло під укіс, коли я відкриваю коробку, а цей кулон заплутався. Я хотів якомога швидше піти від діалогу, тому що все склалося не так, як мені хотілося.

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Побачив

На першому побаченні я не розумів її. Знаєте, що таке тремор? Ось це я його придумав.

Переміг

Я дуже радий, що закінчується проєкт. Після — почнеться нове життя. Я закоханий у неї, я кохаю!

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