Состоялся долгожданный финал романтического реалити «Холостячка». Избранником главной героини Ксении Мишиной стал Александр Эллерт. На протяжении девяти недель мужчина прошел тернистый путь, а отношения с Холостячкой напоминали настоящие американские горки. Однако всю историю Эллерта на проекте можно кратко уместить в три фото, которые ярко и точно описывают мужчину! Пришел, увидел, победил!

Пришел

Когда я шел на проект, мне было важно понравиться ей (Ксении Мишиной). Я переживал бесконечно много раз, начиная с первой встречи и Первой вечеринки. Но все сразу пошло под откос, когда я открываю коробку, а этот кулон запутался. Я хотел как можно скорее уйти от диалога, потому что все сложилось не так, как мне хотелось.

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Увидел

На первом свидании я не понимал ее. Знаете, что такое тремор? Вот это я его придумал.

Победил

Я очень рад, что заканчивается проект. После — начнется новая жизнь. Я влюблен в нее, я люблю!

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