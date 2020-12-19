Переживав сильно: Перше ексклюзивне інтерв’ю Олександра Еллерта

Обранцем першої української Холостячки Ксенії Мішиної став Олександр Еллерт. Чоловік зробив пропозицію руки та серця головній героїні. Почувши заповітне «Так», Саша став справжнім щасливчиком. Редакція STB.UA поспілкувалася з переможцем і дізналася, що ж Еллерт пережив напередодні церемонії вручення каблучки. Перше ексклюзивне інтерв’ю — читайте в матеріалі.

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Розкажи, з якими думками ти йшов на фінал? Чи були сумніви, що Ксенія не прийме каблучку?

З хвилюючими думками. Взагалі проєкт «Холостячка» був хвилюючим. Переживав сильно. Настільки сильно, що повторював текст, що придумав. Боявся, що переставлю слова і все посиплеться. Текст — не імпровізація. Це те, що хотів донести. Відповідно, кожне слово мало значення!

Як провів ніч напередодні фіналу?

Журналіст Микола був завжди зі мною. І Коля каже, що бачив, як я поводився на різних тижнях. Проте спостерігаючи за моїм нічним “спічем” напередодні, він був у шоці. Адже я все програвав, що буду говорити, як відреагує Ксюша… Було смішно, але страшно.

Що сказала Еля, коли ти їй повідомив про те, що став обранцем Ксенії Мішиної?

Вона задоволена! Ми бачилися, зідзвонювалися, списувалися. Сказала: «Ура»!

Камери вимкнулися. Що було далі?

Нам швидше хотілося втекти разом і залишитися наодинці!

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Що зробив би, якби Ксюша у фіналі сказала тобі «Ні»?

Навіщо моделювати цю ситуацію? Це була б не Ксюша! Це був би хтось інший, але не вона (сміється. — прим.ред.).

Чи вважав ти Олексія сильним суперником?

Ну якщо ми були у фіналі, то так! Значить, він був цікавий Ксю. Але! Мій улюблений серіал «Декстер». Сюжет такий, що чоловік працював у поліції Маямі і паралельно був маніяком. На вигляд для поліції — він був ідеальним. Так ось, є підозри, що Олексій — Декстер (сміється. — прим.ред.). Тому, якщо Декстер ідеальний, як і Олексій… то… Жартую, звичайно (сміється. — прим.ред.). Але Льоха занадто ідеальний і це підозріло.

Найдивніша або безглузда фраза на проєкті, яку б ти хотів забрати назад?

«Можу бухати, а можу не бухати».

Що тобі сказав Рибак, коли дізнався, що ти виграв?

Він побажав «Діточок, як на небі зірочок». Це був коментар в інстаграмі.

Чи підтримуєш зв’язок з Олексієм?

Ні. Але якщо бачимося в одній компанії, то звичайно. Але, таких взаємин, як з Рибаком, у мене немає ні з ким із учасників проєкту.

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