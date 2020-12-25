Неймовірна популярність, любов глядачів та зміни в особистому житті. Все це про учасників романтичного проєкту «Холостячка»! Чоловіки поділилися новинами у фінальному ток-шоу «Холостячка. Життя після проєкту». Більше — в матеріалі.

Справжнє свято супроводжувало кожну українську родину щоп‘ятниці. У глядачів з’являлися фаворити, за яких вони вболівали перед телевізорами. Тож коли проєкт завершився, життя кожного з учасників змінилося.

Чоловік, який зі скандалом залишив проєкт, розповів про своє сприйняття критики. Глядачі суворо засуджували відмову від дитини, тож Назар Дзівульський відновив спілкування з сином, а також виплатив заборгованості по аліментам. Мати Платона зауважила, що взаємини з колишнім чоловіком покращилися. В першу чергу, вона рада, що син спілкується з татом. Крім того, хлопчик почав називати Назара батьком!

«Після проєкту пишуть багато вродливих дівчат. Проте я намагаюся це не використовувати в своїх сексуальних цілях. Але є дівчина, з якою я спілкуюсь».

Спортсмен Артем Шепель проявив себе досить емоційно і самовпевнено на проєкті. Тож після участі до чоловіка почали активно звертатися за тренуваннями.

Особисте життя Артема активно обговорюють у соціальних мережах, адже він часто з’являється з колишньою учасницею «Холостяка»-10 — Аліною.

«Коли ми зустрілися, у мені щось почало таке відбуватися… але я не пішов далі. Вона така чиста і цнотлива дівчина. Багато розмовляли до ранку… тож вона тепер із тієї категорії людей, яким я можу відкритися і щось довірити. А це набагато цінніше. Зараз просто спілкуємося», — розповів Артем.

Ба більше, назвати чоловіка холостяком також не можна. Адже є дівчина, з якою двоє спілкуються протягом кількох місяців. Марина завітала до студії «Холостячка. Життя після проєкту», де розповіла, що саме підкорило її сердце.

Сергій — мотиваційний спікер. Після реаліті «Холостячка» чоловік створив велику аудиторію, яка зацікавлена у саморозвитку. Крім того, Сергій та Артем створили марафон-протистояння, у якому тренували дівчат і допомагали їм худнути.

А от Дмитро Адамов подолав найдовший шлях на проєкт, адже прилетів із Таїланду. Проте не отримав бутоньєрку від Ксенії на Першій вечірці. Зараз життя чоловіка кардинально змінилося. У студію ток-шоу учасник завітав зі своєю дівчиною. Діма і Рут вже кілька місяців перебувають у стосунках, а також живуть разом.

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Андрій Шатирко зізнався, що був на кількох класних побаченнях після проєкту. Проте чоловік не поспішає, адже вважає, що його доля сама знайдеться. Крім того, співак розповів детальніше про інцидент із телефоном на автомобілі.

«Це була разова емоція моєї колишньої дівчини. Її образило, що я пішов боротися за кохання на всю країну. Проте ми все владнали», — зізнався чоловік.

Наразі всі емоції і почуття Андрій направляє у творчість. Його головною помилкою було неймовірне бажання сподобатися Ксюші. Тож трансформація у мужнього і сильного чоловіка з чіткою позицією — найкращий урок від реаліті «Холостячка».

Євгеній Ковтуненко поділився, що робочий графік не дозволяє йому навіть знайти час на відпочинок. Окрім п’ятниці, звичайно.

Ігор Бабко з’явився з новою зачіскою і кольором волосся. Мета — навчитися користуватися увагою і здобувати її. Ба більше, наразі чоловік проходить тренінг про мужність від експерта Андрія Жельветро.

Для когось проєкт став стартом у творчості. Ілля Рибальченко зізнався, що відкрив у собі талант до написання віршів. А згодом це трансформувалося в еротичну поезію.

«Я придумав, що можу виходити у прямий ефір після 22:00 з історіями, лайфхаками, віршами. Є і про дружбу, і про хейтерів, і про кохання. За 10 хвилин можу написати вірш», — розповів Ілля.

Та найбільшою несподіванкою стала поява Дани — фіналістки 10-го сезону проєкта «Холостяк». Дівчина також веде творчий блог на сексуальну тему.

«Я був би не собою, якби Дана мені не подобалася», — зізнався Ілля.

Чи вдалося зберегти дружбу Андрію Рибаку та Еллерту? Про це розповів радіоведучий у студії ток-шоу. Чоловік зізнався, що вони з Сашком і досі товаришують і довіряють один одному. В особистому житті також відбулися зміни. Андрій вже розповідав редакції STB.UA про подолання страхів на проєкті. Тож наразі чоловік у стосунках з Аліною.

«Після проєкту ми спілкувалися. Не дивлячись на те, що я зробив, у неї залишаються почуття до мене. І вона від них не відмовляється. Зараз я розумію, що все було по-справжньому. Просто я заплутався», — прокоментував Андрій.

Фіналіст Олексій зізнався, що наразі не перебуває у стосунках. Має пройти час, аби він пішов на нове побачення і закохався. А поки основний вектор — бізнес і робота. Більше про участь Льоші у реаліті — читайте тут!

Варто зауважити, що чоловіки не тільки потоваришували після проєкту «Холостячка», а й створили спільний важливий соціальний проєкт, направлений на благодійність. Учасники реаліті вирушили до дитячого будинку, аби привітати малечу з днем Святого Миколая.

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