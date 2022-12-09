Чем удивит 7 выпуск Танцы. World of Dance от 11.12.2022

Кто будет покорять сердца украинцев в 7 выпуске международного проекта «Танці. World of Dance»

Когда единство поднимает на мировые пьедесталы, когда благодаря танцу становишься частью большой семьи, когда, несмотря на неверу близкого человека, не останавливаешься и достигаешь цели – ты становишься несокрушимой душой. В это воскресенье, 11 декабря, в 20:00 в эфире СТБ сильные танцоры страны готовы осуществлять свои мечты и вдохновлять нас настоящим Танцем жизни. Не пропустите 7 выпуск проекта «Танці. World of Dance».

Легендарный хореограф Евгений Карякин, звезда которого засияла именно на СТБ, возвращается. Впервые за 10 лет он снова будет соревноваться как сольный танцор.

«Я не мог не прийти. Ради благодарности талант-шоу, давшего импульс не только мне, но и многим артистам. Так интересно снова испытывать те же волнующие эмоции», — признается Евгений.

Свое выступление на сцене формата World of Dance он посвящает всем своим учителям за их вклад в его развитие. Но очень хочет, чтобы его выступление и личная история стали мотивационным примером для тех, кто только начинает свой путь в танце.

Юный актер из любимых украинских сериалов мечтает показать свой талант не только Украине, но и всему миру, который смотрит формат World of Dance. 10-летний Марк Терещенко снялся более чем в 33 кино- и сериальных проектах, среди которых «За витриной», «Слепая», «Школа», «Юрчишины», «Коли ми вдома» и другие. Теперь он поразит зрителей фантастическим танцем грозного Паука.

Елизавета и Дарья Левшины – чемпионки мира и Европы, обладательницы Кубка мира по спортивному диско. Увлечение, начавшееся в детстве с конкуренции, объединило их в непобедимый дуэт и воспитало настоящий спортивный характер. Сестры не просто настроены поразить аудиторию чемпионским выступлением. Танцы на СТБ для них — давняя мечта и возможность показать, что в Украине есть профессиональное взрослое диско.

28-летняя Кристина Заяц благодаря танцам в стиле high heels не только преодолела собственные комплексы, но и избавилась от абьюзивных отношений. Теперь она считает своей миссией помогать другим женщинам.

«Когда-то человек мне говорил: “Ты видела, как ты страшна? Я с тобой только из-за жалости, никому другому ты не нужна. Думаешь, ты талантлива?”. Дошло до того, что я постоянно думала о своей внешности и фигуре… К счастью, я нашла в себе силы бросить его. Сегодня ко мне на занятие приходит так много красивых женщин, прекрасно выглядящих, но я вижу, насколько они закомплексованы. Вижу тех, кто проживает такие же токсичные моменты в отношениях. Они приходят за своеобразной терапией — танцем. А я, как женщина, которая сама прошла этот этап в своей жизни, имею чем с ними поделиться», — рассказывает Кристина.

Ветеран украинского крампа Андрей Стельмашенко (DRONE) мечтает, чтобы украинцы по-другому посмотрели на этот эмоционально и физически сложный стиль и перестали считать его «непонятной дрожью». А чемпионка по женскому брейку Виктория Морозова (Killa Kim) своим выступлением стремится показать всей стране, как женщины могут круто качать и уметь выполнять сверхсложные трюки.

12-летняя Ульяна, самостоятельно изучающая сложные танцевальные трюки. Танцор из Узбекистана, которого на участие в проекте вдохновил победитель третьего сезона «Танцуют все» Александр Геращенко. Художественный руководитель театра Totem, для которого выступление на сцене World of Dance – возможность побыть перед зрителем самим собой. Павел и Ирина, которых танцы соединили в пару на паркете и в жизни, будут впервые танцевать дуэтом перед всей страной. 19-летняя чемпионка Украины, Европы и Мира по акробатическому рок-н-роллу будет танцевать ради приемной мамы, которая подарила девушке настоящую семью и помогла добиться успеха. И два друга-хип-хоппера, которых война заставила покинуть родные дома, но не сломила веру в себя. Всему, что они умеют на сцене, Денис и Саша научились самостоятельно. Вдохновили их на участие в международном формате легендарные Les Twins. Это будет настоящий вечер несокрушимости на пути к своей мечте.

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Напомним, участники международного формата World of Dance соревнуются в трех категориях: Дети (соло и дуэты до 17 лет), Взрослые (сольные исполнители в возрасте от 17 лет) и Команды (от двух участников). Победителя в каждой категории выбирают только зрители. Проголосовать за своих фаворитов можно ЗДЕСЬ!

«Танці. World of Dance» – каждое воскресенье в 20:00 в эфире СТБ.

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