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Танці. World of Dance

Хто підкорятиме серця українців у 7 випуску міжнародного проєкту «Танці. World of Dance»

09.12.2022

Коли єдність піднімає на світові п’єдестали, коли завдяки танцю стаєш частиною великої родини, коли, попри невіру близької людини, не зупиняєшся і досягаєш мети – ти стаєш незламним душею. Цієї неділі, 11 грудня, о 20:00 в ефірі СТБ сильні танцівники країни готові здійснювати свої мрії та надихати нас справжнім Танцем життя. Не пропустіть 7 випуск проєкту «Танці. World of Dance»

Чим здивує 7 випуск Танці. World of Dance від 11.12.2022

Легендарний хореограф Євген Карякін, зірка якого засяяла саме на СТБ, повертається. Вперше за 10 років він знову змагатиметься як сольний танцівник.

«Я не міг не прийти. Заради подяки талант-шоу, яке дало імпульс не тільки мені, а й багатьом артистам. Так цікаво знову відчувати ті самі хвилюючі емоції», — зізнається Євген.

Свій виступ на сцені формату World of Dance він присвячує усім своїм вчителям за їхній внесок у його розвиток. Та дуже хоче, аби його виступ та особиста історія стали мотиваційним прикладом для тих, хто тільки починає свій шлях у танцях.

Чим здивує 7 випуск Танці. World of Dance від 11.12.2022

Юний актор з улюблених українських серіалів мріє показати свій талант не тільки Україні, а всьому світові, який дивиться формат World of Dance. 10-річний Марк Терещенко знявся в понад 33 кіно- та серіальних проєктах, серед яких “За вітриною”, “Сліпа”, “Школа”, “Юрчишини”, “Коли ми вдома” та інші. Тепер він вражатиме глядачів фантастичним танцем грізного Павука. 

Чим здивує 7 випуск Танці. World of Dance від 11.12.2022

Єлизавета і Дарія Льовшини – чемпіонки світу та Європи, володарки Кубка світу зі спортивного диско. Захоплення, яке розпочалося в дитинстві з конкуренції, поєднало їх в непереможний дует і виховало справжній спортивний характер. Сестри не просто налаштовані вразити аудиторію чемпіонським виступом. Танці на СТБ для них — давня мрія та нагода показати, що в Україні є професійне доросле диско. 

Чим здивує 7 випуск Танці. World of Dance від 11.12.2022

28-річна Христина Заяць завдяки танцям в стилі high heels не тільки подолала власні комплекси, а й позбулася аб’юзивних стосунків. Тож тепер вважає своєю місією допомагати іншим жінкам. 

«Колись чоловік мені казав: “Ти бачила, яка ти страшна? Я з тобою тільки через жалість, нікому іншому ти не потрібна. Думаєш, ти талановита?”. Дійшло до того, що я постійно думала про свою зовнішність та фігуру… На щастя, я знайшла в собі сили його покинути. Сьогодні до мене на заняття приходить так багато красивих жінок, які чудово виглядають, але я бачу, наскільки вони закомплексовані. Бачу тих, хто проживає такі самі токсичні моменти у стосунках. Вони приходять за своєрідною терапією танцем. А я, як жінка, яка сама пройшла цей етап у своєму житті, маю чим з ними поділитися», — розповідає Христина. 

Чим здивує 7 випуск Танці. World of Dance від 11.12.2022

Ветеран українського крампу Андрій Стельмашенко (DRONE) мріє, щоб українці по іншому подивилися на цей емоційно та фізично складний стиль і перестали вважати його “незрозумілим дриганням”. А чемпіонка з жіночого брейку Вікторія Морозова (Killa Kim) своїм виступом прагне показати всій країні, як жінки можуть круто качати і які вміють виконувати надскладні трюки.

Чим здивує 7 випуск Танці. World of Dance від 11.12.2022

12-річна Уляна, яка самостійно вивчає складні танцювальні трюки. Танцівник з Узбекістану, якого на участь в проєкті надихнув переможець третього сезону “Танцюють всі” Олександр Геращенко. Художній керівник театру Totem, для якого виступ на сцені World of Dance – можливість побути перед глядачем самим собою. Павло та Ірина, яких танці поєднали в пару на паркеті і в житті, вперше танцюватимуть дуетом перед всією країною. 19-річна чемпіонка України, Європи та Світу з акробатичного рок-н-ролу танцюватиме заради прийомної мами, яка подарувала дівчині справжню сім’ю та допомогла досягти успіху. І два друга-хіп-хопера, яких війна змусила покинути рідні домівки, але не зламала віру у себе. Усьому, що вони вміють на сцені, Денис та Сашко навчилися самостійно. А надихнули їх на участь у міжнародному форматі легендарні Les Twins. Це буде справжній вечір незламності на шляху до своєї мрії.

Чим здивує 7 випуск Танці. World of Dance від 11.12.2022

Більше на тему: Що відомо про учасників 6 випуску «Танці. World Of Dance»

Video: Чим здивує 7 випуск Танці. World of Dance від 11.12.2022

Не пропустіть 7 випуск проєкту Танці. World of Dance від 11.12.2022 на СТБ. Дивіться відео анонс 7 випуску танцювального шоу Танці. World of Dance

Нагадаємо, учасники міжнародного формату World of Dance змагаються у трьох категоріях: Діти (соло та дуети віком до 17 років), Дорослі (сольні виконавці віком від 17 років) та Команди (від двох учасників). Переможців обирають тільки глядачі. Проголосувати за своїх фаворитів можна в телеграм-каналі СТБ за посиланням: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

За результатами глядацьких голосів щотижня визначатимуться три лідери — по одному з кожної категорії. А вже наприкінці грудня, по завершенню всіх випусків, серед усіх лідерів тижня глядачі зможуть обрати трійку найкращих представників своїх категорій. Вони стануть переможцями першого сезону «Танці. World of dance».

«Танці. World of Dance» — щонеділі о 20:00 в ефірі СТБ.

Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках проєкту:

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