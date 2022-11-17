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Танці. World of Dance

Кто будет удивлять зрителей в 4 выпуске «Танці. World of Dance»

17.11.2022

В это воскресенье, 20 ноября, в 19:00 в эфире СТБ украинцы увидят 4 выпуск проекта «Танці. World of Dance». Когда на душе грустно – включи Танцы. Окунитесь в увлекательный мир, в котором суперталантливые украинцы доказывают, что мы – непобедимая нация, которая никогда не откладывает жизнь на потом.

Чем удивит 4 выпуск Танцы. World of Dance от 20.11.2022

На сцену международного формата World of Dance вдохновлять украинцев выйдут: 15-кратная чемпионка мира по восточному танцу и основатель самой известной танцевальной школы D•SIDE; девушка, которая благодаря танцам одолевает тяжелую болезнь и сын известного актера, борющегося со стереотипом о звездном мальчике. И даже пес по имени Змей, овладевший брейкдансом. 

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Своими выступлениями участники четвертого выпуска Танцев на СТБ будут рассказывать главное: когда становишься легендой в своем деле или всю жизнь ждешь своего танца; когда лечишь своей энергией других, а потом танец спасает тебя; когда ты наслаждаешься им, даже если у тебя 4 лапы – ты по-настоящему живешь.

Имя Юджина Кулаковского знает весь профессиональный танцевальный мир. Его ученики и он сам участвовали в американской и польской версиях Word of dance, покорили сцены немецких и азиатских танцевальных конкурсов. И очень рады, что, наконец, этот формат в Украине. Несмотря на то, что Юджин основатель школы D•SIDE, он выходит на сцену вместе со своими учениками, чтобы показать детям пример, что никогда не поздно идти к своей мечте.

Чем удивит 4 выпуск Танцы. World of Dance от 20.11.2022

Тимур Теренчук – сын известного в Украине актера «Лиги смеха» и успешной дизайнера одежды. В Виннице эту семью знает каждый, поэтому к мальчику каждый день приковано внимание окружающих, которое доставляет немало дискомфорта. Тимур выйдет на сцену международного формата Word of dance, чтобы страна наконец-то увидела в нем талантливого танцовщика, а не звездного мальчика.

Чем удивит 4 выпуск Танцы. World of Dance от 20.11.2022

26-летняя Даша Коваль посвятила танцам всю свою жизнь. Преподает сразу в трех крупнейших танцевальных студиях Днепра, много работает над постановками. В танце она выплескивает свои мысли, эмоции и страхи – это ее способ разобраться в себе и стать счастливее. Но напряженный график дал о себе знать – год назад у девушки диагностировали полиартрит. На сцене Word of dance Даша будет танцевать свою собственную историю.

Чем удивит 4 выпуск Танцы. World of Dance от 20.11.2022

51-летняя Елена Гончар работает инструктором-дрессировщицей. А ее шотландский колли Змей работает с особыми детками. Это может делать не каждая собака, пес прошел очень строгий отбор. Змей очень любит детей и помогает им проходить терапию, научиться проявлять свои эмоции. А в свободное от работы время Змей и Елена танцуют. Они выходят на сцену танцевального шоу, потому что очень хотят подарить всей стране немного позитива и хороших эмоций.

Чем удивит 4 выпуск Танцы. World of Dance от 20.11.2022

Ведущая проекта – четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева.

Напомним, участники международного формата World of Dance соревнуются в трех категориях: Дети (соло и дуэты до 17 лет), Взрослые (сольные исполнители в возрасте от 17 лет) и Команды (от двух участников). Победителя в каждой категории выбирают только зрители. Проголосовать за своих фаворитов можно ЗДЕСЬ!

«Танці. World of Dance» – каждое воскресенье в 20:00 в эфире СТБ.

Следите за информацией на официальных страницах проекта:

сайт           фейсбук           инстаграм            youtube-канал 

Не откладывай жизнь на потом. Танцуй его прямо сейчас.

Video: Чем удивит 4 выпуск Танцы. World of Dance от 20.11.2022

Не пропустите 4 выпуск проекта Танцы. World of Dance от 20.11.2022 на СТБ. Смотрите видео анонс 4 выпуска танцевального шоу Танцы. World of Dance

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