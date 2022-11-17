Чим здивує 4 випуск Танці. World of Dance від 20.11.2022

Хто дивуватиме глядачів у 4 випуску «Танці. World of Dance»

Цієї неділі, 20 листопада, о 19:00 в ефірі СТБ українці побачать 4 випуск проєкту «Танці. World of Dance». Коли на душі сумно – увімкни Танці. Поринь у захоплюючий світ, в якому суперталановиті українці доводять, що ми – непереможна нація, яка ніколи не відкладає життя на потім.

На сцену міжнародного формату World of Dance надихати мільйони українців вийдуть: 15-разова чемпіонка світу зі східного танцю та засновник найвідомішої танцювальної школи D•SIDE; дівчина, яка завдяки танцям долає важку хворобу і син відомого актора, який бореться зі стереотипом про зіркового хлопчика. І навіть пес на ім’я Змій, який опанував брейкданс. Своїми виступами учасники четвертого випуску Танців на СТБ розказуватимуть головне: коли стаєш легендою у своїй справі або все життя чекаєш на свій танець; коли лікуєш своєю енергією інших, а потім танець рятує тебе; коли ти насолоджуєшся ним, навіть якщо у тебе 4 лапи – ти по-справжньому живеш.

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Ім’я Юджина Кулаковського знає увесь професійний танцювальний світ. Його учні і він сам брали участь в американській і польській версіях Word of dance, підкорили сцени німецьких та азіатських танцювальних конкурсів. І дуже раді, що нарешті цей формат в Україні. Незважаючи на те, що Юджин засновник школи D•SIDE, він виходить на сцену разом зі своїми вихованцями, щоб показати дітям приклад, що ніколи не пізно йти до своєї мрії.

Тимур Теренчук – син відомого в Україні актора “Ліги сміху” і успішної дизайнерки одягу. У Вінниці цю родину знає кожен, тож до хлопчика щодня прикута увага оточуючих, яка завдає немало дискомфорту. Тимур вийде на сцену міжнародного формату Word of dance, щоб країна нарешті побачила в ньому талановитого танцівника, а не зіркового хлопчика.

26-річна Даша Коваль присвятила танцям все своє життя. Викладає одразу в трьох найбільших танцювальних студіях Дніпра, багато працює над постановками. В танці вона виплескує свої думки, емоції і страхи – це її спосіб розібратись в собі і стати щасливішою. Але напружений графік дався взнаки – рік тому у дівчини діагностували поліартрит. На сцені Word of dance Даша танцюватиме свою власну історію..

51-річна Олена Гончар працює інструкторкою-дресирувальницею. А її шотландський коллі Змій працює з особливими дітками. Це може робити не кожен собака, пес пройшов дуже суворий відбір. Змій дуже любить дітей і допомагає їм проходити терапію, навчитись виявляти свої емоції. А у вільний від роботи час Змій та Олена танцюють. Вони виходять на сцену танцювального шоу, бо дуже хочуть подарувати всій країні трішки позитиву і гарних емоцій.

Нагадаємо, учасники міжнародного формату World of Dance змагаються у трьох категоріях: Діти (соло та дуети віком до 17 років), Дорослі (сольні виконавці віком від 17 років) та Команди (від двох учасників). Переможців обирають тільки глядачі. Проголосувати за своїх фаворитів можна ТУТ!

За результатами глядацьких голосів щотижня визначатимуться три лідери – по одному з кожної категорії. А вже наприкінці грудня, по завершенню всіх випусків, серед усіх лідерів тижня глядачі зможуть обрати трійку найкращих представників своїх категорій. Вони стануть переможцями першого сезону “Танці. World of dance”.

«Танці. World of Dance» – щонеділі о 20:00 в ефірі СТБ.

Ведуча проєкту – чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татарінцева.

Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках проєкту:

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Не відкладай життя на потім. Танцюй його просто зараз.

Video: Чим здивує 4 випуск Танці. World of Dance від 20.11.2022 Не пропустіть 4 випуск проєкту Танці. World of Dance від 20.11.2022 на СТБ. Дивіться відео анонс 4 випуску танцювального шоу Танці. World of Dance

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