Учасники Танці. World of Dance 2022 випуск 3: біографія

Що відомо про учасників 3 випуску «Танці. World Of Dance»

У 3випуску на сцену танцювального шоу «Танці. World Of Dance» вийшли нові учасників категорій Діти, Дорослі та Команди. Переможця обирає тільки глядач. Тож аби згадати виступи і краще дізнатися танцівників, пропонуємо ознайомитися з їх біографією. Що відомо про учасників 3 випуску «Танці. World Of Dance» — читайте в матеріалі STB.UA.

«Танці. World Of Dance»: Категорія «Діти»

Петя Політаєв та Єва Іванова

9 років, Херсон-Київ

ліричний хіп-хоп

Цей дует створився заради участі в Танцях на СТБ. Він – лідер. Вона – мрійниця, яка вірить у дива. Та на паркеті і в тренувальній залі вони – справжня ідеальна пара.

Петя з дитинства проводив час на репетиціях в студії його мами, де викладали танці, акробатику і акторську майстерність. А потім і сам захопився танцями. Крім цього, хлопчик встигає займатися вокалом, акробатикою, акторською майстерністю, футболом і дивиться всі танцювальні шоу, тож кожен день у нього розписаний похвилинно. Але Петя наполегливо йде до своєї мрії – підкорити найбільші сцени країни, а може й світу, і стати відомим, як його кумир Монатік.

Єва займається танцями з 5 років. Спочатку були бальні в рідному Херсоні, а коли сім’я переїхала в Київ, захопилася джаз-фанком і хіп-хопом. На заняттях свого колективу вони і познайомились. Почали разом тренуватись, багато спілкуватись і на проєкт також вирішили піти разом.

Заради успішного виступу на сцені міжнародного формату новостворений дует тренувався два місяці і зізнається, що це було нелегко, адже раніше вони ніколи не танцювали в парі. Але під час тренувань не сварилися через помилки, а всіляко допомагали одне одному.

Їх танець буде про юну симпатію двох, яка промайнула і між самими Петром та Євою.

«Ми хочемо, щоб усім сподобався наш танець, і щоб усі дуже здивувалися, як круто ми танцюємо!».

Голосуйте за улюблених учасників у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Вікторія Ляпкіна

11 років

модерн

У 5 років дівчинка почала займатись бальними танцями, а у 7 років мама вирішила повести її на балет. Балет здався магічним і казковим стилем, тому Віка обрала його. А остаточно полюбила класику після новорічної вистави «Лускунчик». Після 4-го класу дівчинка поступила в хореографічний коледж, щоб професійно розвиватись в обраному напрямку.

За красивими витонченими рухами лежить важка праця. Щодня по кілька годин Віка наполегливо вивчає у коледжі класику, ритміку, гімнастику та історико-побутовий танець. Крепатура, стерті до крові пальці в пуантах, біль у ногах. Така ціна Вікіної мрії – стати всесвітньовідомою балериною та підкорити сцени кращих театрів. Дуже хоче, щоб її першою великою роллю стала Одетта з «Лебединого озера».

«Вона дуже скромна ззовні, навіть може здатится скутою, але всередині — сталевий стрижень», — говорить про Віку мама.

На сцені World of Dance Віка танцюватиме історію про дівчинку, яка намагається відкритись цьому світу попри невдачі, страхи та хвилювання. Багато у чому героїню свого танцю Віка порівнює і з собою.

Голосуйте за улюблених учасників у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

B-boy NINJA (Даня Криштофор)

8 років, Вінниця

Брейкданс

Чемпіон з брейкдансу.

Улюблений мультфільм Дані – «Черепашки нінзя». Переглядаючи його в дитинстві, хлопчик часто уявляв себе таким самим сміливим і вправним нінзею. А ще дуже хотів танцювати. Брейкданс – саме той стиль, в якому Даня зміг поєднати обидві свої мрії. Тож, почавши займатись танцями, на власним ніком довго не роздумував.

Щоденно у Дані по два тренування тривалістю 1-2 години. Попри напружений графік ще знаходить час на заняття бойовими мистецтвами, щоб стати впевненим у собі і вміти захищатись від образ інших хлопців, які у своєму віці Дані вже довелося відчути особисто.

Бойові мистецтва і танці надали Данилу такої рішучості, що він одразу почав виявляти успіхи в обох напрямках. Посів 1 місце на змаганнях з брейкдансу в Хмельницькому, виборов право представляти Україну на чемпіонаті в Чехії — і там теж став переможцем.

Виступ на сцені Танців на СТБ для Дані – це його давня мрія. Колись він дуже прагнув взяти участь у легендарному шоу «Танцюють всі», але не зміг через вік. Тепер він – учасник міжнародного формату World of Dance, де немає жодних вікових обмежень! І впевнений, що йому вдасться вразити Україну.

Голосуйте за улюблених учасників у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

«Танці. World Of Dance»: Категорія « Дорослі »

Артем Назарук

21 рік, Фастів

контемпорарі

В 11 років Артем побачив ролик про новий сезон «Танцюють всі» і захотів і себе спробувати у танцях. Дуже хотів на бальні, але у Фастові не було набору, тож хлопець обрав народні. Паралельно з виступами в ансамблі народного танцю «Калиновий віночок» вивчав контемп по відео в ютубі.

Під час навчання на 3-му курсі КНУКІМ в житті Артема стався переломний момент – він пройшов конкурс у Київ Модерн Балет до Раду Поклітару , випередивши 18 кандидатів! Перший рік репетицій у театрі був великим стресом для Артема. Але й великим розвитком.

«Я так нервував! Адже вчився у справжнього Майстра. Боявся зайвий раз глянути на нього. Всі ці гастролі, сцена в Оперному театрі в Одесі – я наче потрапив у Нотр-Дам. Не міг повірити, що все це відбувається зі мною насправді», — згадує Артем.

Пропрацювавши два сезони, він рушив далі. Танцював в проєкті Олександра Лещенка й Олі Полякової «Снігова королева», співпрацює з балетом Дмитра Коляденка. І мріє відкрити власний театр.

На виступ у міжнародному форматі World оf Dance Артем покладає багато сподівань, адже це знакова точка його кар’єри.

«Відчуваю, що це колосальний, великий для мене, значущий етап того шляху, який я подолав від самого дитинства. Неймовірно щасливий, що я тут!», — говорить танцівник.

Голосуйте за улюблених учасників у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Вероніка Мосийчук

21 рік, Київ

тверк

Вероніка займається тверком з 15 років. Сьогодні вона — чемпіонка України з тверку, також презентувала Україну на чемпіонаті світу з тверку і цього року їде в якості педагога на чемпіонат світу.

Більшість свого життя Вероніка соромилась себе та своєї зовнішності. Вона виглядала не як усі через пакестанське коріння батька, і сильно переймалася цим. Лише на заняттях танцями дівчина вперше відчула, що може бути вільною, відчувати себе собою.

«Мій повсякденний вигляд, мій стиль танцю може когось бентежити, але це я – така як є. І мені в цьому комфортно. На жаль, в нашій країні не всі сприймають тверк як професійний вид танцю, тож і самі танцівники мало виходять на професійну сцену зі своїм стилем, бо не хочуть відчути негативу. Але тверк не почнуть сприймати, поки його не почнуть показувати. Тож я тут, готова руйнувати стереотипи і сподіваюсь сьогодні змінити думку українців», — говорить Вероніка.

Голосуйте за улюблених учасників у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Тетяна Костенко

28 років, Одеса

frame up strip

Тетяна – юристка та помічниця адвоката, закохана у танці. На роботі вона веде справи з розлучення, розподілу майна та захисту інтересів дітей. Це потребує офіційного стилю одягу, кремезної витримки і навіть суворості, тож у танцювальній залі Тетяна дає вихід своїм емоціям і гарячій жіночності на повну.

«Frame up strip дуже жіночний танець. Я почуваюся прекрасно в ньому, це вже моя стихія. Я так розслабляюся, перемикаюся з робочих питань. Танець – це моя розрада», — говорить Тетяна. Для неї це буде перший вихід на велику танцювальну сцену.

У проєкті World of Dance Тетяна хоче показати історію про сильну жінку, яка ззовні тендітна і може здаватися беззахисною, але має всередині міцний стрижень.

Голосуйте за улюблених учасників у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Cергій Веселий

25 років, Харків

латина

Професійний бальник і тренер танцювального клубу ProDance. За усю танцювальну кар’єру в нього було 8 партнерок

Його турнірна кар’єра тривала до 2018 року включно. За цей час Сергію довелося змінити 8 партнерок! А потенційна дев’ята стала його дружиною. Після цього Сергій ухвалив рішення зайнятись улюбленою справою вже в іншому статусі – і почав викладати танці. Тепер він веде дитячі групи. Зізнається, що навчати дітей професійним бальним танцям і возити їх по турнирах – той ще виклик, але вони надихають свого тренера щирими емоціями і безпосередністю.

Проте будь-якому тренерові хочеться танцювати, особливо коли мова про наймасштабнішу сцену Європи. Тому Сергій тут.

«Відчуваю шалений адреналін, встав о 4-й ранку. Для мене це великий поштовх не зупинятися і йти уперед», — зізнається Сергій.

Голосуйте за улюблених учасників у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

«Танці. World Of Dance»: Категорія «Команди»

Бахтіяр Ібрагімов і Данило Бобров

брейкданс

Їх історія дружби та співпраці розбочалася з повного неприйняття одне одного. Колись Данило дивився проєкт «Танцюють всі», в якому брав участь Бах, і був у захваті від цього танцівника, від його крутих трюків. Та знайомство в реальному житті спочатку видалося невдалим. Бахтіяр здавався Данилові надто легковажним, натомість справляв враження занадто серйозного і зарозумілого. Танцівники зізнаються, що просто бісили одне одного!

Але Танці здатні поєднати будь як протилежності в єдине ціле. Хлопці вже два роки працюють разом і розривають танцювальні майданчики будь-якого рівня. Вони вважають свій дует найкращою колаборацією, хоча й початок спільного професійного шляху був фінансово дуже скрутним.

«Вдвох ми можемо зробити набагато більше і крутіше, ніж це було раніше, коли ми танцювали окремо», — говорить Данило.

На сцені World of Dance хлопці хочуть через танець показати свої погляди на життя. Тема їхньої постановки – людина та її его.

Голосуйте за найкращих у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Поліна Іщенко та Євген Сироштан

28 і 20 років

латина

Вона познайомились на роботі. Обидва викладають у танцювальній студії в групах для дорослих пар. А потім і самі стали танцювальною парою.

Коли дізналися про міжнародний формат World of Dance, одразу почали ставити хореографію, адже давно бачили себе серед учасників Танців на СТБ. До постановки підійшли ретельно,

«Хочеться, щоб наш виступ запам’ятався, тож почали думати, якими можуть бути наші персонажі, як вони взаємодіятимуть і про що говоритимуть з глядачем», — розповідає Поліна.

Своїм виступом пара підніме тему аб’юзивних стосунків в емоційному сенсі.

«Хочемо, аби наш номер змусив людей уважно подивитися на своє життя – а раптом хтось зараз знаходиться в подібній ситуації. Щоб вони замислились і вирішили щось змінити у своїх стосунках», — сподівається пара.

Голосуйте за найкращих у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Олена і Сергій Ільницькі

Київ

танго

Олена та Сергій — подружня пара.Їхні стосунки розпочались з військової академії, де Сергій був студентом-офіцером, а Олена викладала дитячу психологію. Він почав часто заходити до неї на кафедру за порадами, а вона згодом зрозуміла, що питання тут не лише у навчанні. Зізнається, Сергій був повною протилежністю ідеалу, який вона уявляла собі. Але вони одружились, живуть разом вже 25 років і мають дорослого сина.

За словами подружжя, секрет міцних стосунків – це бути відвертим і завжди розмовляти одне з одним.

«У нас є спільні традиції, гумор у спілкуванні і велика жага до життя, яку ми не втрачаємо з роками», — додає Олена. А ще – спільні інтереси, які можна знайти в будь-якому віці в будь-якій сфері, навіть тій, де ти ніколи професійно не розвивався.

Танці Олені подобалися завжди, але якось не складалося всерйоз ними зайнятись. Та одного дня вона зрозуміла, що син виріс, бути для когось «тьотьою Лєною» їй не хочеться, тож вирішила більше не відкладати своє бажання і йти на танці. Спочатку ходила на заняття сама. Поверталась додому піднесеною та щасливою, чим зацікавила Сергія. І якось він прийшов у репетиційну залу без попередження. Тепер вони тренуються вдвох у танцювальній школі Віталія Загорйко і отримують від цих занять справжнє задоволення.

Своїм виступом на сцені міжнародного формату Сергій і Олена мріють надихнути тих, хто хоче чимось зайнятись, але досі не може наважитись.

Голосуйте за улюблених учасників у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

SAUCE CREW

13-20 років, Дніпро

джаз фанк

В колективі 5 дівчат — Маша, дві Каті, Альона і Аля, та один хлопець – Роял. В них різні професії та спільна любов до танцю.

Команда обрала таку назву, бо в кожному з них є своя особлива перчинка. А головна та найгостріша, за словами дівчат – у Роялі. Він найстарший в колективі, йому 20 років, хореограф, працює також в стилі high heels, і паралельно навчається в університеті. Роял для команди – справжній талісман. Коли Sauce Crew готується до виступів, він і підтримає, і з зачіскою допоможе, і сорочку дівчатам може швидко попрасувати.

У своєму стилі Sauce Crew рівняються на всесвітньовідомі колективи з Америки та Китаю, і мріють колись досягнути такого самого успіху. Щоб Україна знала, що в них є така команда Sauce Crew, яка дарує добрі емоції, круто танцює і прославляє нас на увесь світ.

Голосуйте за найкращих у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Twinkles. Creative Dance Family

хіп-хоп

Вони — справжня танцювальна сім’я, в якій кожен учасник команди завжди знайде підтримку і розраду в будь-якій ситуації. Коли вони переступають поріг танцювальної зали – забувають про все і кайфують від своєї справи.

В своїй постановці команда порушує глобальну тему булінгу.

«У цьому світі будь яка людина хоч раз за життя стикається із булінгом. Навіть серед нас є ті, хто з ним стикнувся! Ми виступаємо за те, щоб на цю проблему звертали увагу — не лише наші ровесники. На це мають звертати увагу дорослі. Адже школярі, особливо в молодших класах або у підлітковому віці, не завжди можуть впоратись самостійно. У нашій школі була дівчинка, яка мала великі проблеми, про які нікому не розповідала. Вона не витримала булінгу і не знайшла іншого виходу, окрім суїциду. Це дуже страшно, адже все можна змінити, навіть те, що на даний час здається неможливим. Головне не мовчати і розмовляти про це зі своїми близькими. А батьки мають подбати про своїх дітей, пояснювати їм, що сприймати, а що — ні», — закликають Twinkles.

Голосуйте за найкращих у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya