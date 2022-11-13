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Танці. World of Dance

Что известно об участниках 3 выпуска «Танці. World Of Dance»

13.11.2022

В 3 выпуске на сцену танцевального шоу «Танці. World Of Dance» вышли новые участники категорий Дети, Взрослые и Команды. Победителя выбирает только зритель. Чтобы вспомнить выступления и лучше узнать танцоров, предлагаем ознакомиться с их биографией. Что известно об участниках 3 выпуска «Танці. World Of Dance» читайте в материале STB.UA.

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография

«Танці. World Of Dance»: Категория «Дети»

Петя Политаев и Ева Иванова
9 лет, Херсон-Киев
лирический хип-хоп
Этот дуэт создался для участия в Танцах на СТБ. Он – лидер. Она – мечтательница, которая верит в чудеса. Но на паркете и в тренировочном зале они – настоящая идеальная пара.

Петя с детства проводил время на репетициях в студии его мамы, где преподавали танцы, акробатику и актерское мастерство. А потом и сам увлекся танцами. Кроме этого, мальчик успевает заниматься вокалом, акробатикой, актерским мастерством, футболом и смотрит все танцевальные шоу, каждый день у него расписан поминутно. Но Петя настойчиво идет к своей мечте – покорить самые большие сцены страны, а может и мира, и стать известным как его кумир Монатик.

Ева занимается танцами с 5 лет. Сначала были бальные в родном Херсоне, а когда семья переехала в Киев, увлеклась джаз-фанком и хип-хопом. На занятиях своего коллектива они и познакомились. Начали вместе тренироваться, много общаться и на проект решили пойти вместе.

Ради успешного выступления на сцене международного формата дуэт тренировался два месяца и признается, что это было нелегко, ведь раньше они никогда не танцевали в паре. Но во время тренировок не ссорились из-за ошибок, а всячески помогали друг другу.

Их танец будет о юной симпатии двоих, которая мелькнула и между самими Петром и Евой.

«Мы хотим, чтобы всем понравился наш танец, и чтобы все очень удивились, как круто мы танцуем!».

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография

Виктория Ляпкина
11 лет
модерн

В 5 лет девочка начала заниматься бальными танцами, а в 7 лет мама решила повести ее на балет. Балет показался магическим и сказочным стилем, поэтому Вика выбрала его. А окончательно полюбила классику после новогоднего спектакля «Щелкунчик». После 4 класса девочка поступила в хореографический колледж, чтобы профессионально развиваться в выбранном направлении.

За красивыми изящными движениями лежит тяжелый труд. Каждый день по несколько часов Вика настойчиво изучает в колледже классику, ритмику, гимнастику и историко-бытовой танец. Крепатура, стертые до крови пальцы в пуантах, боли в ногах. Такая цена Викиной мечты – стать всемирно известной балериной и покорить сцены лучших театров. Очень хочет, чтобы ее первой большой ролью стала Одетта из «Лебединого озера».

«Она очень скромная снаружи, даже может показаться скованной, но внутри – стальной стержень», – говорит о Вике мама.

На сцене World of Dance Вика будет танцевать историю о девочке, которая пытается открыться этому миру, несмотря на неудачи, страхи и волнения. Во многом героиню своего танца Вика сравнивает и с собой.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография

B-boy NINJA (Даня Криштофор)
8 лет, Винница
Брейкданс

Чемпион по брейкдансу.

Любимый мультфильм Дани – «Черепашки нинзя». Просматривая его в детстве, мальчик часто представлял себя таким же смелым и искусным нинзеем. А еще очень хотел танцевать. Брейкданс – именно тот стиль, в котором Даня смог объединить обе свои мечты. Так что, начав заниматься танцами, на собственном ником долго не раздумывал.

Ежедневно у Дани по две тренировки длительностью 1-2 часа. Несмотря на напряженный график, еще находит время на занятие боевыми искусствами, чтобы стать уверенным в себе и уметь защищаться от обид других ребят, которые в своем возрасте Дани уже пришлось почувствовать лично.

Боевые искусства и танцы придали Даниле такую ​​решимость, что он сразу начал проявлять успехи в обоих направлениях. Занял 1 место на соревнованиях по брейкдансу в Хмельницком, завоевал право представлять Украину на чемпионате в Чехии — и там тоже стал победителем.
Выступление на сцене Танцев на СТБ для Дани – его давняя мечта. Когда-то он очень стремился поучаствовать в легендарном шоу «Танцуют все», но не смог из-за возраста. Теперь он – участник международного формата World of Dance, где нет никаких возрастных ограничений! И уверен, что ему удастся поразить Украину.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография

«Танці. World Of Dance»: Категория «Взрослые»

Артём Назарук
21 год, Фастов
контемпорари

В 11 лет Артем увидел ролик о новом сезоне «Танцуют все» и захотел и себя попробовать в танцах. Очень хотел на бальные, но в Фастове не было набора, поэтому парень избрал народные. Параллельно с выступлениями в ансамбле народного танца «Калиновый венок» изучал контемп по видео в ютубе.
Во время учебы на 3-м курсе КНУКИМ в жизни Артема произошел переломный момент – он прошел конкурс в Киев Модерн Балет в Раду Поклитару, опередив 18 кандидатов! Первый год репетиций в театре был большим стрессом для Артема. Но и большим развитием.

«Я так нервничал! Ведь учился у настоящего Мастера. Боялся лишний раз взглянуть на него. Все эти гастроли, сцена в Оперном театре в Одессе – я словно попал в Нотр-Дам. Не мог поверить, что все это со мной происходит», — вспоминает Артем.

Проработав два сезона, он двинулся дальше. Танцевал в проекте Александра Лещенко и Оли Поляковой «Снежная королева», сотрудничает с балетом Дмитрия Коляденко. И мечтает открыть свой театр.

На выступление в международном формате World of Dance Артем возлагает много надежд, ведь это знаковая точка его карьеры.

«Чувствую, что это колоссальный, большой для меня, значимый этап того пути, который я проделал с самого детства. Невероятно счастлив, что я здесь!», — говорит танцор.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография

Вероника Мосийчук
21 год, Киев
тверк

Вероника занимается тверком с 15 лет. Сегодня она – чемпионка Украины по тверку, также презентовала Украину на чемпионате мира по тверку и в этом году едет в качестве педагога на чемпионат мира.

Большую часть своей жизни Вероника стеснялась себя и своей внешности. Она выглядела не как все из-за пакистанских корней отца, и сильно переживала об этом. Лишь на занятиях танцами девушка впервые почувствовала, что может быть свободна, чувствовать себя собой.

«Мой повседневный вид, мой стиль танца может кого-то смущать, но это я – такая какая есть. И мне в этом удобно. К сожалению, в нашей стране не все воспринимают тверк как профессиональный вид танца, поэтому и сами танцоры мало выходят на профессиональную сцену со своим стилем, потому что не хотят получить негативные отзывы. Но твёрк не начнут воспринимать, пока его не начнут показывать. Поэтому я здесь готова разрушать стереотипы и надеюсь сегодня изменить мнение украинцев», — говорит Вероника.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография

Татьяна Костенко
28 лет, Одесса
frame up strip
Татьяна – юрист и помощница адвоката, влюбленная в танце. На работе она ведет дела по разводу, распределению имущества и защите интересов детей. Это требует официального стиля одежды, выдержки и даже строгости, поэтому в танцевальном зале Татьяна дает выйти своим эмоциям и горячей женственности по полной.

«Frame up strip – очень женственный танец. Я чувствую себя прекрасно в нем, это уже моя стихия. Я так расслабляюсь, переключаюсь от рабочих вопросов. Танец – это мое утешение», — говорит Татьяна. Для нее это будет первый выход на большую танцевальную сцену.

В проекте World of Dance Татьяна хочет показать историю о сильной женщине, которая внешне хрупкая и может казаться беззащитной, но имеет внутри крепкий стержень.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография

Сергей Веселый
25 лет, Харьков
латина

Профессиональный бальник и тренер танцевального клуба ProDance. За всю танцевальную карьеру у него было 8 партнерш.
Его турнирная карьера продолжалась до 2018 года. За это время Сергею пришлось сменить 8 партнерш! А потенциальная девятая стала его женой. После этого Сергей принял решение заняться любимым делом уже в другом статусе и начал преподавать танцы. Теперь он ведет детские группы. Признается, что обучать детей профессиональным бальным танцам и возить их по турнирам – это еще вызов, но они вдохновляют своего тренера искренними эмоциями и непосредственностью.

Однако любому тренеру хочется танцевать, особенно когда речь идет о самой масштабной сцене Европы. Поэтому Сергей здесь.

«Испытываю бешеный адреналин, встал в 4 утра. Для меня это большой толчок не останавливаться и идти вперед», – признается Сергей.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография

«Танці. World Of Dance»: Категория «Команды»

Бахтияр Ибрагимов и Даниил Бобров
брейкданс

Их история дружбы и сотрудничества началась с полным неприятием друг друга. Когда-то Даниил смотрел проект «Танцуют все», в котором участвовал Бах, и был в восторге от этого танцовщика, от его крутых трюков. Но знакомство в реальной жизни поначалу показалось неудачным. Бахтияр казался Данилу слишком легкомысленным, в то же время сам производил впечатление слишком серьезного и высокомерного. Танцоры признаются, что просто бесили друг друга!

Но Танцы способны соединить любой противоположности в единое целое. Ребята уже два года работают вместе и разрывают танцевальные площадки любого уровня. Они считают свой дуэт лучшей коллаборацией, хотя и начало общего профессионального пути было финансово очень затруднительным.

«Вдвоем мы можем сделать гораздо больше и круче, чем это было раньше, когда мы танцевали отдельно», — говорит Данил.

На сцене World of Dance ребята хотят танцем показать свои взгляды на жизнь. Тема их постановки — человек и его эго.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография

Полина Ищенко и Евгений Сироштан

28 и 20 лет
латина

Они познакомилась на работе. Оба преподают в танцевальной студии в группах для взрослых пар. А потом и сами стали танцевальной парой.
Когда узнали о международном формате World of Dance, сразу начали ставить хореографию, потому что давно видели себя среди участников Танцев на СТБ. К постановке подошли ответсвенно.

«Хочется, чтобы наше выступление запомнилось, так что начали думать, какими могут быть наши персонажи, как они будут взаимодействовать и о чем будут говорить со зрителем», — рассказывает Полина.

Своим выступлением пара поднимет тему абьюзивных отношений в эмоциональном смысле.

«Хотим, чтобы наш номер заставил людей внимательно посмотреть на свою жизнь – а вдруг кто сейчас находится в подобной ситуации. Чтобы они задумались и решили что-нибудь изменить в своих отношениях», — надеется пара.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография

Елена и Сергей Ильницкие
Киев
танго

Елена и Сергей — супружеская пара. Их отношения начались с военной академии, где Сергей был студентом-офицером, а Елена преподавала психологию. Он стал часто заходить к ней на кафедру за советами, а она впоследствии поняла, что вопрос здесь не только в учебе. Признается, Сергей был полной противоположностью идеалу, который она представляла себе. Но они поженились, живут вместе уже 25 лет и имеют взрослого сына.
По словам супругов, секрет крепких отношений – это быть откровенным и всегда разговаривать друг с другом.

«У нас есть общие традиции, юмор в общении и большая жажда жизни, которую мы не теряем с годами», — добавляет Елена. А еще – общие интересы, которые можно найти в любом возрасте в любой сфере, даже в той, где ты никогда профессионально не развивался.

Танцы Елене нравились всегда, но как-то не складывалось всерьез ими заняться. Но однажды она поняла, что сын вырос, быть для кого-то «тетей Леной» ей не хочется, поэтому решила больше не откладывать свое желание и идти на танцы. Сначала ходила на занятие сама. Возвращалась домой возвышенной и счастливой, чем заинтересовала Сергея. И однажды он пришел в репетиционный зал без предупреждения. Теперь они тренируются вдвоем в танцевальной школе Виталия Загоруйко и получают от этих занятий настоящее удовольствие.

Своим выступлением на сцене международного формата Сергей и Елена мечтают вдохновить тех, кто хочет чем-нибудь заняться, но до сих пор не может отважиться.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография

SAUCE CREW
13-20 лет, Днепр
джаз фанк

В коллективе 5 девушек – Маша, две Кати, Алена и Аля, и один парень – Роял. У них разные профессии и общая любовь к танцу.

Команда выбрала такое название, потому что в каждом из них есть своя особенная перчинка. А главная и самая острая, по словам девушек – в Рояле. Он старший в коллективе, ему 20 лет, хореограф, работает также в стиле high heels, и параллельно учится в университете. Роял для команды – настоящий талисман. Когда Sauce Crew готовится к выступлениям, он и поддержит, и с прической поможет, и рубашку девушкам может быстро погладить.
В своем стиле Sauce Crew равняются на всемирно известные коллективы из Америки и Китая, и мечтают когда-то добиться такого же успеха. Чтобы Украина знала, что у них такая команда Sauce Crew, которая дарит хорошие эмоции, круто танцует и прославляет нас на весь мир.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография

Twinkles. Creative Dance Family
хип-хоп

Они – настоящая танцевальная семья, в которой каждый участник команды всегда найдет поддержку и утешение в любой ситуации. Когда они переступают порог танцевального зала – забывают обо всем и кайфуют от своего дела.
В своей постановке команда поднимает глобальную тему буллинга.

«В этом мире любой человек хоть раз при жизни сталкивается с буллингом. Даже среди нас есть те, кто с ним столкнулся! Мы выступаем за то, чтобы на эту проблему обращали внимание – не только наши ровесники. На это должны обращать внимание взрослые. Ведь школьники, особенно в младших классах или подростковом возрасте, не всегда могут справиться самостоятельно. В нашей школе была девочка, у которой были большие проблемы, о которых никому не рассказывала. Она не выдержала буллинга и не нашла иного выхода, кроме суицида. Это очень страшно, ведь все можно изменить, даже то, что сейчас кажется невозможным. Главное не молчать и разговаривать об этом со своими близкими. А родители должны позаботиться о своих детях, объяснять им, что воспринимать, а что нет», — призывают Twinkles.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 3: биография

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