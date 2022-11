Чем удивит 3 выпуск Танцы. World of Dance от 13.11.2022

Чем будут покорять сердца украинцев участники 3 выпуска проекта «Танці. World of Dance»

В это воскресенье в 19:00 в эфире СТБ украинцы увидят 2 выпуск танцевального шоу «Танці. World of Dance». Танцы, которые дарят любовь к жизни. На сцене международного формата World of Dance будут звучать нотки первой симпатии и взрослые чувства, для которых танец стал началом новой жизни. Участники проекта будут танцевать о любви, которая окрыляет, борется за справедливость и поднимает важные социальные темы. Не пропустите 13 ноября 2-й выпуск «Танці. World of Dance» на СТВ!

11-летняя Виктория Ляпкина влюблена в балет.

«Когда я впервые его увидела – была очарована. Как будто очутилась в сказке», — вспоминает участница.

На сцене World of Dance Виктория будет танцевать историю о девочке, скованной в себе, которая пытается открыться этому миру, несмотря на страхи и переживания. Юная балерина мечтает работать в оперном театре, а пока стремится сравнить свой опыт с другими участниками сезона.

21-летняя Вероника Мосийчук – чемпионка Украины по тверку. Она также представляла Украину на чемпионате мира. На проект «Танці. World of Dance» девушка пришла с амбициозной задачей изменить мнение украинцев о стиле, в котором работает, ведь каждый день сталкивается с тем, что не все воспринимают тверк как профессиональный вид танца.

Елена и Сергей Ильницкие уже 25 лет в браке и имеют взрослого сына. Одна из самых смелых пар сезона, которая своим выступлением стремится вдохновить сверстников никогда не отказываться от своей мечты.

«Мы хотим показать, что танцами следует заниматься в любом возрасте, если ваша душа этого хочет. И покажем пример тем, кто никак не может на это отважиться», — говорят супруги.

А команда Twinkles в своей постановке поднимет тему буллинга.

«В этом мире любой человек хоть раз в жизни сталкивается с буллингом. Мы выступаем за то, чтобы на эту проблему обращали внимание не только наши ровесники. На это должны обращать внимание взрослые. В нашей школе была девочка, которая не выдержала буллинга и не нашла иного выхода, кроме суицида. Это очень страшно, ведь все можно изменить, даже то, что сейчас кажется невозможным. Главное не молчать», — призывают подростки.

Юный чемпион Европы по брейкдансу; дуэт, создавшийся для покорения шоу на СТБ; выступление, к которому идешь всю жизнь – это «Танці. World of Dance». Самая масштабная танцевальная сцена Европы, на которой самые талантливые украинцы поражают своими фантастическими выступлениями. И только зрители выберут победителей.

Ведущая проекта – четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева.

Напомним, участники международного формата World of Dance соревнуются в трех категориях: Дети (соло и дуэты до 17 лет), Взрослые (сольные исполнители в возрасте от 17 лет) и Команды (от двух участников). Победителя в каждой категории выбирают только зрители. Проголосовать за своих фаворитов можно ЗДЕСЬ!

