Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 2: биография

Что известно об участниках 2 выпуска «Танці. World Of Dance»

Во 2 выпуске на сцену танцевального шоу «Танці. World Of Dance» вышли 12 участников категорий Дети, Взрослые и Команды. Победителя выбирает только зритель. Чтобы вспомнить выступления и лучше узнать танцоров, предлагаем ознакомиться с их биографией. Что известно об участниках 2 выпуска «Танці. World Of Dance» — читайте в материале STB.UA.

«Танці. World Of Dance»: Категория Дети

Никита Кучерявый

12 лет, Макеевка

латина

Когда началась война, Никите было 4 года. В родном городе шли военные действия, и однажды в их дом попал вражеский снаряд. Семья Никиты решила спасать детей, собрались прямо ночью и уехали к родственникам в Кропивницкий. Думали, переждут 2 недели и вернутся, но пришлось остаться на 8 лет. Все, что осталось у мальчика на память о родном доме – маленькая игрушка-конструктор.

Семья жила в общежитии для переселенцев, четверо в одной небольшой комнате, которая была и спальней и кухней одновременно. Со временем отец начал плохо относиться к жене и детям, и пара развелась. Никита до сих пор сильно обижен на отца за то, что он так поступил и не думает о своих детях.

Парень признается, что сильно скучает по родному городу, но мама всегда делала все возможное, чтобы ее дети чувствовали себя хорошо на новом месте. Это дается нелегко. Мама работает швеей, шьет танцевальные костюмы, и этих денег семье хватает только на еду и оплату танцевальных занятий Никиты. Мама верит, что однажды ее сын станет большим танцором.

«Я очень благодарен маме за все, что она для нас делает. Костюм, в котором я вышел на сцену Танцев также сшила она. Я очень стараюсь, потому что хочу иметь возможность финансово помогать маме, чтобы отблагодарить ее за все, что она делает для нас с братом. Хочу, чтобы мама видела, что ее усилия не напрасны», — признается Никита.

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Анастасия Макогоненко

9 лет, Одесса

диско

Маленькая королева диско! Чемпионка мира, чемпионка Европы, пятикратная чемпионка Украины по спортивному стилю диско и слоу. Это результат колоссальной работы: Настя ежедневно тренируется по 5-7 часов, пробегает 5-7 километров, чтобы поддерживать физическую форму и производить 400-500 отжиманий и пресса для прочности мышц.

«Нагрузка невероятная. Бывает, что она вечером просто падает после тренировок. Тогда мы помогаем ей раздеться, мажем мышцы согревающим гелем. Я, конечно, горжусь дочерью, но и пытаюсь иногда остановить ее пыл. Потому что она на каждый чемпионат едет с уверенностью, что там должна быть первой и выиграть. Это такой уж жесткий характер: если есть цель – не вижу препятствий», — рассказывает о Насте мама.

Мама Анастасии по совместительству и ее тренер. Имеет свой большой клуб спортивного танца. Девочка с детства наблюдала за тем, как мама со своими учениками ездила на чемпионаты страны и мира. И впоследствии тоже захотела заниматься танцами.

Когда Настя увидела анонс о проекте Танці. World of Dance на СТБ сразу же захотела принять в нем участие и выступить на самой большой танцевальной сцене страны. С собой на удачу привезла свои талисманы: два зайчика, «мистер диско» и «мистер слоу».

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Lil Spitfire (Евгений Бондаренко)

17 лет, Хмельницкий

крамп

Ученик лучшего крампера Украины Артема Spitfire, покорявшего сцену Танці. World of Dance в первом выпуске. Для Евгения он не просто тренер – Артем заменил ему отца.

Родной отец Евгения умер из-за проблем с сердцем, когда сыну было еще 3 года. Потому парень, к сожалению, даже не помнит его. Женя живет с мамой и сестрой, так что во многих мужских вопросах ему помог разобраться именно тренер.

Сейчас Женя уже сам тренирует учеников и зарабатывает деньги, чтобы хоть как-то помочь маме. А еще мечтает, чтобы она и его лучший друг и тренер гордились его выступлениями. Так что приехал показать свой уровень на сцене Танці. World of Dance.

Артем уверен, его ученик в своем возрасте уже превзошел своего учителя. Достоин ли парень победы в своей категории – решать зрителям.

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Аделина Богданова и Маргарита Шалдунова

11 и 10 лет, Киев

модерн

Дуэт лучших подруг. Познакомились девушки на танцах и с тех пор, как тренер поставила их первое дуэтное выступление, стали неразлучны. Теперь они настоящая команда, в которой одна всегда поддержит другую. И на проект Танці. World of Dance пришли вместе, потому что так спокойнее выступать, когда рядом есть близкий человек.

«Мы хотим показать всей стране, как танцуем – а танцуем мы очень классно! Хотим доказать, что даже в столь юном возрасте можно добиться своей мечты, если ты очень сильно в нее веришь», — говорят девушки.

На сцене формата World of Dance девочки покажут номер под названием Иллюзия памяти, в котором героиня борется со своими плохими воспоминаниями.

«Этот танец о том, что всегда нужно думать о хорошем и настраиваться на позитив», — раскрывают интригу подружки.

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«Танці. World Of Dance»: Категория Взрослые

Соломия Ткачевская

18 лет, Ивано-Франковск

бродвей

Трехкратная чемпионка мира по современным танцам. В третий раз выиграла титул в июле этого года на соревнованиях Dance World Cup по современному танцу в испанском городе Сан-Себастьян. Это самое престижное и сложное соревнование такого уровня в мире, и это невероятная гордость, которую возглавила именно наша танцовщица!

Соломия занимается танцами с 5-ти лет и долго шла к вожделенным победам. Ее жизнь кардинально изменила участие в девятом сезоне легендарного проекта «Танцуют все», где 11-летняя танцовщица вошла в ТОП-40. Но, посмотрев на себя в телеэкране, Соломия не поймала звезду, а начала еще больше работать с тренером в танцевальном зале. Как результат – победы на чемпионатах мира в Британии и Португалии. Ее главная фанатка – бабушка, которая не пропускает ни одной новости о внучке в СМИ и хранит все ее фото по вручению наград.

«В Ивано-Франковске меня знают очень много людей, потому что я принимала участие во многих конкурсах. Кубки, грамоты, медали у меня по всей квартире! Очень многие из них серебряные и бронзовые, ведь до победы нужно пройти долгий путь», – признается Соломия.

Несмотря на столь серьезный опыт, Танці. World of Dance – еще одно испытание на 18-летней чемпионке. Однако она заряжена на успех и отчаянно верит в победу. Соломия мечтает, чтобы ее знали именно в Украине, знали, что она представляет свою страну на престижных мировых конкурсах и одерживает такие важные для нас победы.

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Дмитрий Кудин

21 год, Белая Церковь

контемпорари

Танцевальный путь Дмитрия начался с детского коллектива, затем он перешел в единственную на весь город топовую танцевальную студию. Больше в Белой Церкви возможностей для развития не было.

Путь Дмитрия к танцам не был прост. Парень из простой семьи: мама – повар в детском саду, папа – строитель. Дмитрий пытался получить профессию, которая поможет ему чувствовать себя уверенно в своем будущем. Учился в педагогическом колледже, изучал документооборот и предпринимательство, но понимал: «не мое». И мечтал танцевать.

Однажды парень увидел, что Киевский национальный университет культуры и искусств объявил конкурс «талантливым вход без очереди». Для парня принципиально важно было поступить именно на бюджет, чтобы не обременять финансовое положение семьи. Поэтому он, не раздумывая, поставил сольный номер и стал победителем конкурса.

Параллельно с учебой в университете парень вкладывает все свое время и возможности в развитие танцевального мастерства: дополнительно учится по видео у лучших и посещает мастер классы.

«Танцовщик, стремящийся достичь высокого результата, не может позволить себе стоять на одном месте без развития. Я счастлив, что сделал танцы выбором своей жизни, никогда еще об этом не жалел», — признается парень.

Танці. World of Dance для Дмитрия – настоящий вызов. Это профессиональное шоу, на котором он хочет показать себя стране, проверить свою конкурентоспособность и добиться определенного результата в развитии как танцовщик. Это сцена, о которой он так долго мечтает.

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Полина Червоненко

18 лет, Киев

реггетон

Полина занимается плясками с 3-х лет. Сначала это было как хобби, пробовала разные стили, пока не уехала с родителями в Латинскую Америку. Там она узнала о реггетоне и увлеклась им.

«Я всегда чувствовала, что я украинка с латиноамериканской душой. Имею безумную любовь к Шакире, Энрике Иглесиасу», — говорит девушка.

Будучи в Чили, Полина решила, что не упустит шанса научиться реггетону на его родине. Нашла студию, ходила на занятия и поняла, что хочет продвигать этот стиль в Украине. После возвращения в Киев начала это делать через социальные сети, давала индивидуальные уроки, а в 2020 году открыла собственную студию танца.

Сейчас Полина — блоггерша-миллионница, звезда Тик Ток. Ее часто называют украинской Шакирой из-за особого танцевального стиля с латино-американским вайбом.

Танці. World of Dance для Полины – отличная возможность презентовать свой стиль, чтобы о нем узнало как можно больше людей. В своем успехе уверена полностью.

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Женя Лой

27 лет, Переяслав

хаус

Танцует с 7 лет. Уже сейчас танцы для Евгения не просто хобби, а работа. Однако эта работа в кайф. Парень сотрудничал с такими известными артистами как группа «Время и Стекло» и Наталией Могилевской. Единственное, что огорчает в работе, что у артиста зрители совсем не замечают его балет. Говорит, самое обидное, когда его называют чьей-то подтанцовкой.

«Для зрителя обычно главные артисты на сцене – это певцы. Но танцовщики тоже создают картинку, работают над тем, чтобы все выступление артиста выглядело цельным шоу. Когда мы учимся на хореографа, нам в дипломах не пишут артист подтанцовки — мы артисты балета, хореографы. Очень не люблю это слово», – признается Женя.

Он всегда стремился вытянуть себя куда-нибудь повыше, показать все свои возможности. Показать, что он не просто танцовщик – он в творчестве 24/7. Потому проект Танці. World of Dance для парня – это первый шаг проявить себя как самостоятельного артиста. Покорять украинцев Евгений будет стилем электроденса, с которого когда-то начал свой танцевальный путь. Музыку к своему выступлению он тоже написал сам.

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Екатерина Карякина

35 лет, Днепр-Торонто

латина

Легендарная участница «Танцуют все»-2. Тогда, 12 лет назад, Катя сияла в 20 лучших и покоряла своими танцами не только судей, но и всех мужчин страны. Благодаря Танцам на СТБ она встретила любовь своей жизни, с которой создала счастливую семью и родила троих детей. Сейчас с отцом детей они не вместе, но сохранили очень хорошие отношения.

В последнее время Катя полностью погружена в развитие своих детей. На троих у них 13 кружков: танцы, хоккей, акробатика и другие. Ее сын в 8 лет уже покоряет чемпионаты по воркауту. Она очень гордится их достижениями и целями, но признается, что танцы никогда не покидали ее сердце. Всегда были ученики, были мастер-классы. Но этот год для Кати – особенный.

«В этом году мне 35. И я давно хотела подарить себе этот подарок – снова выйти на эту сцену. Итак, только я узнала Танці на СТБ, решила, что должна здесь быть», — признается Екатерина.

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«Танці. World Of Dance»: Категория Команды

ARCHI & TIM (Артур и Тимур Карпински)

28 лет, Харьков

лирический хип-хоп

Артур и Тимур – братья-близнецы. Занимаются танцами уже 12 лет. Попали в мир танца случайно – по приглашению друга. Сначала братья очень стеснялись, но в какой-то момент испытали восхищение и поняли, что хотят развиваться в этом деле. С тех пор мечтали о путешествиях и гастролях, чтобы всю жизнь заниматься делом, доставляющим удовольствие.

«Помню, как я перед сном записывал себе в тетрадь: я – Карпинский Артур, я танцор, хореограф, провожу мастер-классы в разных странах. Клал под подушку и засыпал», — вспоминает Артур.

ARCHI & TIM – настоящие послы хип-хопа в Харькове. Развивают танцевальную школу и организуют танцевальные лагеря. Ребята очень амбициозные, так что останавливаться на достигнутом не собираются. “Хотим транслировать то, чему посвятили 12 лет в подвале танцевальной школы. Когда ты каждый раз приходишь на тренировку, когда каждый раз ищешь что-нибудь новое для того, чтобы совершенствовать свой танец. Сейчас хочется показывать это большой аудитории, чтобы нас узнали как можно больше людей. Но и продолжать развивать себя, добиваться новых, более высоких уровней в этом деле”.

Несмотря на большие намерения, оба — настоящие дебоширы. «Мы себя на 28 вообще не чувствуем. И окружающие тоже не всегда верят. Случаются прикольные моменты, когда в заведениях даже просят показать документы. Мы показываем, конечно, человек удивляется, а мы говорим: чувак, будешь танцевать — будешь свеж и молод всю жизнь. Как мы! В 60 мы будем точно выглядеть, будто нам по 40 – это же круто», — рассказывает Тимур.

«А еще нас часто спрашивают, пользуемся ли мы тем, что близнецы. Это вообще классический вопрос, если честно. И так, должны признаться: мы сдавали друг за друга экзамены», – добавляет Артур.

В танцевальной сфере братьев часто сравнивают с близнецами Les Twins, победителями американского проекта World of Dance. Теперь Артур и Тимур должны стать первыми победителями-близнецами уже украинской версии Танці. World of Dance. И пригласить Les Twins в Украину на батл.

Для покорения международного формата братья выбрали неожиданный кавер на хит Тины Кароль.

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CREW UA 21

Харьков

хип-хоп

9 лет назад тренер команды Игорь решил основать танцевальную команду. Так и появилась CREW UA 21, в названии которой UA означает Украина, а число 21 — один из регионов Харькова, родного города участников команды.

«Мы очень любим танец, он нас объединяет. Каждый из команды работает или учится по своей специальности – кто занимается медициной, кто бухгалтерией. Однако танцы завладели очень большой частью нашей жизни. Сейчас в команде именно те люди, для которых танцы не хобби на часок после работы, а смысл жизни и направление, в котором хочется развиваться».

Уже 5 лет команда ездит на танцевальные фестивали, но пока известна только в узком кругу украинских танцовщиков хип-хопа.

У команды есть свое видение современной хореографии, которой они хотят поделиться на сцене Танці. World of Dance.

На идею танца Игоря вдохновил его любимый фильм Матрица, в котором люди могут проживать большое количество эмоций и состояний. Это они и вложили в свое выступление. И хотят, чтобы их особую энергетику зритель почувствовал даже через экран.

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The Bond

Киев

хип-хоп

Трижды победители World of Dance, топ-3 лучших команд мира Junior Division по версии World of Dance Los Angeles, участники легендарного сезона «Україна має талант» на СТБ, где собрали все три «Да» от судей проекта.

«После выступления на «Україна має талант» происходило что-то невероятное! Нас просто завалили сообщениями. Мы решили, что не имеем права останавливаться, так что сцена Танцев стала следующей целью», — признаются девушки.

Они еще раз вернулись на самую большую танцевальную сцену Украины, чтобы поразить зрителей своей новой постановкой о силе духа, способной победить все преграды, болезни и травмы.

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