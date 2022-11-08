Учасники Танці. World of Dance 2022 випуск 2: біографія

Що відомо про учасників 2 випуску «Танці. World Of Dance»

У 2 випуску на сцену танцювального шоу «Танці. World Of Dance» вийшли 12 учасників категорій Діти, Дорослі та Команди. Переможця обирає тільки глядач. Тож аби згадати виступи і краще дізнатися танцівників, пропонуємо ознайомитися з їх біографією. Що відомо про учасників 2 випуску «Танці. World Of Dance» — читайте в матеріалі STB.UA.

«Танці. World Of Dance»: Категорія Діти

Микита Кучерявий

12 років, Макіївка

латина

Коли почалася війна, Микиті було 4 рочки. У рідному місті точилися воєнні дії, і одного разу в їх будинок потрапив ворожий снаряд. Сім’я Микити вирішила рятувати дітей, зібралися просто вночі і виїхали до родичів у Кропивницький. Думали, перечекають 2 тижні і повернуться, але довелось зостатися на 8 років. Все, що залишилося у хлопчика на пам’ять про рідну домівку – маленька іграшка-конструктор.

Родина жила у гуртожитку для переселенців, четверо в одній невеличкій кімнаті, яка була і спальнею, і кухнею водночас. З часом батько почав погано ставився до дружини і дітей, і пара розлучилась. Микита й досі сильно ображений на батька за те, що він так вчинив і не думає про своїх дітей.

Хлопець зізнається, що сильно сумує за рідним містом, але мама завжди робила все можливе, аби її діти почували себе добре на новому місці. Це дається нелегко. Мама працює швачкою, шиє танцювальні костюми, та цих грошей родині вистачає лише на їжу та оплату танцювальних занять Микити. Мама вірить, що одного дня її син стане великим танцівником.

«Я дуже вдячний мамі за все, що вона для нас робить. Костюм, в якому я вийшов на сцену Танців також пошила вона. Я дуже стараюся, бо хочу мати можливість фінансово допомагати мамі, аби віддячити їй за все, що вона робить для нас із братом. Хочу, щоб мама бачила, що її зусилля не марні», — зізнається Микита.

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Анастасія Макогоненко

9 років, Одеса

диско

Маленька королева диско! Чемпіонка світу, чемпіонка Європи, п’ятиразова чемпіонка України зі спортивного стилю діско та слоу. Це результат колосальної роботи: Настя щодня тренується по 5-7 годин, пробігає 5-7 кілометрів, аби підтримувати фізичну форму та робить 400-500 відтискань і пресу для міцності м’язів.

«Навантаження неймовірне. Буває таке, що вона ввечері просто падає після тренувань. Тоді ми допомагаємо їй роздягнутись, мажемо м’язи зігріваючим гелем. Я, звісно, пишаюсь дочкою, але й намагаюся іноді зупинити її запал. Бо вона на кожен чемпіонат їде з впевненістю, що мусить там бути першою і виграти. Це такий вже твердий характер: якщо є мета – не бачу перешкод», — розповідає про Настю мама.

Мама Анастасії за сумісництвом і її тренерка. Має власний великий клуб спортивного танцю. Тож дівчинка з дитинства спостерігала за тим, як мама зі своїми учнями їздила на чемпіонати країни і світу. І згодом також захотіла займатися танцями.

Коли Настя побачила анонс про проєкт Танці. World of Dance на СТБ, одразу ж захотіла взяти у ньому участь та виступити на найбільшій танцювальній сцені країни. Із собою на удачу привезла свої талісмани – два зайчики, “містер диско” та “містер слоу”.

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Lil Spitfire (Євген Бондаренко)

17 років, Хмельницький

крамп

Учень кращого крампера України Артема Spitfire, який підкорював сцену Танці. World of Dance у першому випуску. Для Євгена він не просто тренер – Артем замінив йому батька.

Рідний батько Євгена помер через проблеми із серцем, коли сину було ще 3 роки. Тому хлопець, на жаль, навіть не пам’ятає його. Женя живе з мамою та сестрою, тож у багатьох чоловічих питаннях йому допоміг розібратись саме тренер.

Зараз Женя вже сам тренує учнів і заробляє гроші, щоб хоч якось допомогти мамі. А ще мріє, щоб вона та його найкращий друг та тренер пишалися його виступами. Тож приїхав показати свій рівень на сцені Танці. World of Dance.

Артем певен, його учень у своєму віці вже перевершив свого вчителя. Чи гіден хлопець перемоги у своїй категорії – вирішувати глядачам.

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Аделіна Богданова та Маргарита Шалдунова

11 та 10 років, Київ

модерн

Дует найкращих подруг. Познайомились дівчата на танцях і з того разу, як тренерка поставила їхній перший дуетний виступ, стали нерозлучні. Тепер вони справжня команда, у якій одна завжди підтримає іншу. І на проєкт Танці. World of Dance прийшли разом, бо так спокійніше виступати, коли поруч є людина, що підтримає.

«Ми хочемо показати всій країні, як танцюємо – а танцюємо ми дуже класно! Хочемо довести, що навіть у такому юному віці можна досягти своєї мрії, якщо ти дуже сильно в неї віриш», — кажуть дівчата.

На сцені формату World of Dance дівчата покажуть номер під назвою “Ілюзія пам’яті”, в якому дівчина бореться зі своїми поганими згадками.

«Цей танець про те, що завжди треба думати про хороше і налаштовуватись на позитив», — розкривають інтригу подружки.

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«Танці. World Of Dance»: Категорія Дорослі

Соломія Ткачівська

18 років, Івано-Франківськ

бродвей

Триразова чемпіонка світу з сучасних танців. Втретє виграла титул у липні цього року на змаганнях Dance World Cup з сучасного танцю в іспанському місті Сан-Себастьян. Це найпрестижніше та найскладніше змагання такого рівня у світі, і це неймовірна гордість, що очолила його саме наша танцівниця!

Соломія займається танцями з 5-ти років і довго йшла до омріяних перемог. Її життя кардинально змінила участь у дев’ятому сезоні легендарного проєкту «Танцюють всі», де 11-річна танцівниця увійшла в ТОП-40. Але, ретельно подивившись на себе в телеекрані, Соломія не спіймала зірку, а почала ще більше працювати з тренером у танцювальній залі. Як результат — перемоги на чемпіонатах світу в Британії і Португалії. Її головна фанатка – бабуся, яка не пропускає жодної новини про онуку у ЗМІ та зберігає усі її фото з вручення нагород.

«В Івано-Франківську мене знають дуже багато людей, через те що я брала участь у багатьох конкурсах. Кубки, грамоти, медалі у мене по всій квартирі! Дуже багато з них срібних та бронзових, адже до перемоги потрібно пройти довгий шлях», – зізнається Соломія.

Попри такий серйозний досвід, Танці. World of Dance — ще одне випробування на 18-річної чемпіонки. Проте вона заряджена на успіх та відчайдушно вірить у перемогу. Соломія мріє, аби її знали саме в Україні, знали, що вона представляє свою країну на престижних світових конкурсах та отримує такі важливі для нас перемоги.

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Дмитро Кудін

21 рік, Біла Церква

контемпорарі

Танцювальний шлях Дмитра розпочався з дитячого колективу, потім він перейшов в єдину на все місто топову танцювальну студію. Більше у Білій Церкві можливостей для розвитку не було.

Шлях Дмитра до танців не був простим. Хлопець із простої сім’ї: мама – кухар у дитячому садку, тато – будівельник. Дмитро намагався отримати професію, яка допоможе йому почуватись впевнено у своєму майбутному. Навчався у педагогічному коледжі, вивчав документообіг та підприємництво, але розумів: “не моє”. І мріяв танцювати.

Одного дня хлопець побачив, що Київський національний університет культури і мистецтв оголосив конкурс “талановитим вхід без черги”. Для хлопця принципово важливим було вступити саме на бюджет, аби не обтяжувати фінансове становище родини. Тож він, не роздумуючи, поставив сольний номер і… став переможцем конкурсу.

Паралельно з навчанням в університеті хлопець вкладає весь свій час і можливості в розвиток танцювальної майстерності: додатково вчиться по відео у найкращих та відвідує майстер класи.

«Танцівник, який прагне досягнути високого результату, не може дозволити собі стояти на одному місці без розвитку. Я щасливий, що зробив танці вибором свого життя, ніколи ще про це не жалкував», — зізнається хлопець.

Танці. World of Dance для Дмитра – справжній виклик. Це професійне шоу, на якому він хоче показати себе країні, перевірити свою конкурентоспроможність та досягти певного результату у розвитку як танцівник. Це сцена, про яку він так довго мріє.

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Поліна Червоненко

18 років, Київ

реггетон

Поліна займається танцями з 3-х років. Спочатку це було як хобі, пробувала різні стилі, доки не поїхала з батьками до Латинської Америки. Там вона дізналася про реггетон і захопилася ним.

«Я завжди відчувала, що я українка з латино-американською душею. Маю шалену любов до Шакіри, Енріке Іглесіаса», — говорить дівчина.

Будучи в Чилі, Поліна вирішила, що не проґавить шансу навчитися реггетону на його батьківщині. Знайшла студію, ходила на заняття, і зрозуміла, що хоче просувати цей стиль в Україні. Після повернення в Київ почала це робити через соціальні мережі, давала індивідуальні уроки, а 2020 року відкрила власну студію танцю.

Зараз Поліна — блогерка-мільйонниця, зірка Тік Ток. Її часто називають українською Шакірою через особливий танцювальний стиль із латино-американським вайбом.

Танці. World of Dance для Поліни — чудова можливість презентувати свій стиль, аби про нього дізналось якомога більше людей. У своєму успіху впевнена на сто відсотків.

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Женя Лой

27 років, Переяслав

хаус

Танцює з 7 років. Вже зараз танці для Євгена не просто хобі, а робота. Проте ця робота у кайф. Хлопець співпрацював з такими відомими артистами як гурт “Время и Стекло” та Наталією Могилевською. Єдине, що засмучує у роботі, що біля артиста глядачі зовсім не помічають його балет. Каже, найобразливіше, коли його називають чиєюсь підтанцовкою.

«Для глядача зазвичай головні артисти на сцені — це співаки. Але ж танцівники теж створюють картинку, працюють над тим, щоб увесь виступ артиста виглядав цілісним шоу. Коли ми вчимося на хореографа, нам в дипломах не пишуть “артист підтанцьовки” — ми артисти балету, хореографи. Дуже не люблю це слово», – зізнається Женя.

Він завжди прагнув витягнути себе кудись вище, показати всі свої можливості. Показати, що він не просто танцівник – він у творчості 24/7. Тому проєкт Танці. World of Dance для хлопця – це перший крок проявити себе як самостійного артиста. Підкорювати українців Євген будет стилем електроденс, з якого колись розпочав свій танцювальний шлях. Музику до свого виступу він також написав сам.

Та голосуй за улюбленого учасника у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Катерина Карякіна

35 років, Дніпро-Торонто

латина

Легендарна учасниця «Танцюють всі»-2. Тоді, 12 років тому, Катя сяяла в 20-ці найкращих і підкоряла своїми танцями не тільки суддів, а й усіх чоловіків країни. Завдяки Танцям на СТБ вона зустріла кохання свого життя, з яким створила щасливу сім’ю та народила трьох дітей. Зараз з батьком дітей вони не разом, але зберегли дуже хороші стосунки.

Останнім часом Катя повністю занурена у розвиток своїх дітей. На трьох у них 13 кружків: танці, хокей, акробатика та інші. Її син у 8 років вже підкорює чемпіонати з воркауту. Вона дуже пишається їх досягненнями і цілями, але зізнається, що танці ніколи не покидалі її серце. Завжди були учні, були майстер класи. Та цей рік для Каті – особливий.

«Цього року мені 35. І я давно хотіла подарувати собі цей подарунок — знову вийти на цю сцену. Тож, тільки я дізналася про Танці на СТБ, вирішила, що маю тут бути», — зізнається Катерина.

Та голосуй за своїх фаворитів у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

«Танці. World Of Dance»: Категорія Команди

ARCHI & TIM (Артур та Тимур Карпінські)

28 років, Харків

ліричний хіп-хоп

Артур та Тимур — брати-близнюки. Займаються танцями вже 12 років. Потрапили у світ танцю випадково – на запрошення друга. Спочатку брати дуже соромились, але в якийсь момент відчули захоплення і зрозуміли, що хочуть розвиватись у цій справі. Відтоді мріяли про подорожі та гастролі, аби усе життя займатися справою, що приносить задоволення.

«Пам’ятаю, як я перед сном записував собі у зошит: я – Карпінський Артур, я танцюрист, хореограф, проводжу майстер-класи у різних країнах. Клав під подушку і засинав», — згадує Артур.

ARCHI & TIM – справжні амбасадори хіп-хопу у Харкові. Розвивають танцювальну школу та організовують танцювальні табори. Хлопці дуже амбітні, тож зупинятися на досягнутому не збираються. “Хочемо транслювати те, чому присвятили 12 років у підвалі танцювальної школи. Коли ти щоразу приходиш на тренування, коли щоразу шукаєш щось нове для того, щоб удосконалювати свій танець. Зараз хочеться показувати це великій аудиторії, щоб про нас дізналися якомога більше людей. Але і продовжувати розвивати себе, досягати нових, більш високих рівнів у цій справі”.

Попри великі наміри, обидва — справжні бешкетники. «Ми себе на 28 взагалі не відчуваємо. І оточуючі також не завжди вірять. Бувають прикольні моменти, коли у закладах навіть просять показати документи. Ми показуємо, звісно, людина дивується, а ми кажемо: чувак, будеш танцювати — будеш свіжий і молодий усе життя. Як ми! У 60 ми точно матимемо вигляд, наче нам по 40 – це ж круто», — розповідає Тимур. «А ще нас часто питають, чи користуємось ми тим, що близнюки. Це взагалі класичне питання, якщо чесно. І так, маємо зізнатись: ми складали один за одного іспити», – додає Артур.

У танцювальній сфері братів часто порівнюють із близнюками Les Twins, переможцями американського проекту World of Dance. Тепер Артур та Тимур мають на меті стати першими переможцями-близнюками вже української версії Танці. World of Dance. І запросити Les Twins в Україну на батл.

Для підкорення міжнародного формату брати обрали несподіваний кавер на хіт Тіни Кароль.

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CREW UA 21

Харків

хіп-хоп

9 років тому тренер команди Ігор вирішив заснувати танцювальну команду. Так і з’явилась CREW UA 21, у назві якої UA означає “Україна”, а число “21” — один із регіонів Харкова, рідного міста учасників команди.

«Ми дуже любимо танець, він нас об’єднує. Кожен із команди працює або вчиться по своїй спеціальності – хтось займається медициною, хтось бухгалтерією. Проте танці заволоділи дуже великою частиною нашого життя”. Зараз у команді саме ті люди, для яких танці не хобі “на годинку” після роботи, а сенс життя і напрямок, в якому хочеться розвиватися».

Вже протягом 5 років команда їздить на танцювальні фестивалі, але поки знана лише в вузькому колі українських танцівників хіп-хопу.

У команди є своє бачення сучасної хореографії, яким вони хочуть поділитися на сцені Танці. World of Dance.

На ідею танцю Ігора надихнув його улюблений фільм «Матриця», у якому люди можуть проживати велику кількість емоцій та станів. Це вони і вклали у свій виступ. І хочуть, аби їхню особливу енергетику глядач відчув навіть через екран.

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The Bond

Київ

хіп-хоп

Тричі переможці World of Dance, топ-3 найкращих команд світу Junior Division за версією World of Dance Los Angeles, учасники легендарного сезону «Україна має талант» на СТБ, де зібрали усі три “так” від суддів проєкту.

«Після виступу на «Україні має талант» відбувалося щось неймовірне! Нас просто завалили повідомленнями. Ми вирішили, що не маємо права зупинятися, тож сцена Танців стала наступною метою», — зізнаються дівчата.

Вони ще раз повернулись на найбільшу танцювальну сцену України, аби вразити глядачів своєю новою постановкою про силу духу, яка здатна перемогти всі перепони, хвороби і травми.

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