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Танці. World of Dance

Чим підкорюватимуть серця українців учасники 3 випуску проєкту «Танці. World of Dance»

09.11.2022

Цієї неділі о 19:00 в ефірі СТБ українці побачать 2 випуск танцювального шоу «Танці. World of Dance». Танці, які дарують любов до життя. На сцені міжнародного формату World of Dance звучатимуть нотки першої симпатії і вже дорослі почуття, для яких танець став початком нового життя. Учасники проєкту танцюватимуть про любов, яка окриляє, бореться за справедливість та піднімає важливі соціальні теми. Не пропустіть 13 листопада 2 випуск «Танці. World of Dance» на СТБ!

Чим здивує 3 випуск Танці. World of Dance від 13.11.2022

11-річна Вікторія Ляпкіна закохана у балет.

«Коли я вперше його побачила — була зачарована. Наче опинилася у казці», — згадує учасниця. 

На сцені World of Dance Вікторія танцюватиме історію про дівчинку, сковану у собі, яка намагається відкритись цьому світу попри страхи та переживання. Юна балерина мріє працювати в оперному театрі, а поки прагне порівняти свій досвід з іншими учасниками сезону. 

21-річна Вероніка Мосийчук  чемпіонка України з тверку. Вона також представляла Україну на чемпіонаті світу. На проєкт «Танці. World of Dance» дівчина прийшла з амбіційною задачею змінити думку українців про стиль, в якому працює, адже щодня стикається з тим, що не всі сприймають тверк як професійний вид танцю.

Чим здивує 3 випуск Танці. World of Dance від 13.11.2022

Олена та Сергій Ільницькі вже 25 років у шлюбі і мають дорослого сина. Одна з найсміливіших пар сезону, яка своїм виступом прагне надихнути одноліток ніколи не відмовлятись від своєї мрії. 

«Ми хочемо показати, що танцями варто займатись в будь-якому віці, якщо ваша душа цього хоче. І покажемо приклад тим, хто ніяк не може на це наважитись», — говорить подружжя. 

Чим здивує 3 випуск Танці. World of Dance від 13.11.2022

А команда Twinkles у своїй постановці порушить тему булінгу. 

«У цьому світі будь яка людина хоч раз за життя стикається із булінгом. Ми виступаємо за те, щоб на цю проблему звертали увагу — не лише наші ровесники. На це мають звертати увагу дорослі. У нашій школі була дівчинка, яка не витримала булінгу і не знайшла іншого виходу, окрім суїциду. Це дуже страшно, адже все можна змінити, навіть те, що на даний час здається неможливим. Головне не мовчати», — закликають підлітки. 

Юний чемпіон Європи з брейкдансу; дует, який створився заради підкорення шоу на СТБ; виступ, до якого йдеш все життя – це Танці. World of Dance. Наймасштабніша танцювальна сцена Європи, на якій найталановитіші українці вражають своїми фантастичними виступами. І лише глядачі оберуть переможців.

Більше на тему: Що відомо про учасників 2 випуску «Танці. World Of Dance»

Ведуча проєкту – чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татарінцева

Нагадаємо, учасники міжнародного формату World of Dance змагаються у трьох категоріях: Діти (соло та дуети віком до 17 років), Дорослі (сольні виконавці віком від 17 років) та Команди (від двох учасників). Переможця в кожній категорії обирають тільки глядачі. Проголосувати за своїх фаворитів можна ТУТ!

Чим здивує 3 випуск Танці. World of Dance від 13.11.2022

«Танці. World of Dance» – щонеділі о 20:00 в ефірі СТБ.

Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках проєкту:

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