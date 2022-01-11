Александр Лещенко прокомментировал возвращение танцевального проекта на СТБ

Легендарное шоу «Україна має талант» побило рекорды не только в эфире, но и в интернете. Этой осенью вся страна снова убедилась, насколько мы, украинцы, талантливы. Пора показать, как прекрасно мы танцуем! В эфир телеканала СТБ возвращаются танцы! Совсем скоро лучшие танцовщики и танцовщицы страны снова соберутся на главной сцене, чтобы сразиться за звание сильнейшего.

Известный танцовщик Александр Лещенко прокомментировал возвращение так: «Я советую каждому танцору попробовать свои силы на сцене нового танцевального шоу СТБ. Это колоссальный опыт, которого вы не получите ни в одном хореографическом зале. Только сцена может доставить артисту этот чистый кайф и удовольствие от собственных возможностей и проделанной работы. Я знаю, о чем говорю, ведь сам прошёл несколько телевизионных танцевальных проектов и вышел из них победителем. Не упустите этот крутой шанс! И удачи каждому».

Напомним, что работа над проектом уже начата, и СТБ объявляет о старте кастинга.

Если вы владеете каким-либо танцевальным стилем и хотите стать участником главного события весны, команда проекта ждет вашу заявку. Никаких ограничений по возрасту, направлению и количеству людей на сцене! Выберите любой удобный для вас способ:

заполните анкету на сайте СТБ ЗДЕСЬ ;

снимите свой танец на видео и опубликуйте на своей странице в социальных сетях с хештегом #танцінастб; обязательно отметьте официальную страницу СТБ (фейсбук, инстаграм или тикток), чтобы мы вас увидели;

или пришлите видео с вашим танцем в Viber, Telegram или WhatsApp на номер +38 (067) 642–70–14.

Премьера грандиозного танцевального шоу в эфире СТБ состоится весной 2022 года. Следите за новостями на официальных страницах СТБ, чтобы первыми узнать все подробности о проекте.

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