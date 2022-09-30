Taнцы. World Of Dance 2022 – смотрите уже этой осенью на СТБ

Премьера Танцы. World of Dance – смотрите этой осенью на СТБ
30.09.2022
Не пропустите грандиозную премьеру – смотрите проект Танцы. World of Dance этой осенью на телеканале СТБ!
Совсем скоро вы познакомитесь с несокрушимыми, непобедимыми и чувственными танцовщиками Украины. Несмотря на бомбардировку и ракетные обстрелы, участники проекта Танцы. World of Dance продолжают танцевать, ведь пока танцовщики занимаются любимым делом, они по-настоящему живут. Танцуйте жизнь вместе с проектом Танцы. World of Dance – премьера уже этой осенью на СТБ.
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