Taнцы. World Of Dance 2022 – смотрите уже этой осенью на СТБ

Премьера Танцы. World of Dance – смотрите этой осенью на СТБ

Не пропустите грандиозную премьеру – смотрите проект Танцы. World of Dance этой осенью на телеканале СТБ!

Совсем скоро вы познакомитесь с несокрушимыми, непобедимыми и чувственными танцовщиками Украины. Несмотря на бомбардировку и ракетные обстрелы, участники проекта Танцы. World of Dance продолжают танцевать, ведь пока танцовщики занимаются любимым делом, они по-настоящему живут. Танцуйте жизнь вместе с проектом Танцы. World of Dance – премьера уже этой осенью на СТБ.

Video: Премьера Танцы. World of Dance – смотрите этой осенью на СТБ Премьера – Taнцы. World Of Dance 2022 начнется уже этой осенью на СТБ. Смотрите новые выпуски Taнцы. World Of Dance 2022