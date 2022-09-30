Taнцы. World Of Dance 2022 – смотрите уже этой осенью на СТБ

Прем’єра Танці. World of Dance – дивіться цієї осені на СТБ

Не пропустіть грандіозну прем’єру – дивіться проєкт Танці. World of Dance цієї осені на телеканалі СТБ!

Зовсім скоро ви познайомитеся з незламними, непереможними та чуттєвими танцівниками України. Попри бомбардування та ракетні обстріли, учасники проєкту Танці. World of Dance продовжують танцювати, адже поки танцівники займаються улюбленою справою, вони по-справжньому живуть. Танцюйте життя разом із проєктом Танці. World of Dance – прем’єра вже цієї осені на СТБ.

Video: Прем’єра Танці. World of Dance – дивіться цієї осені на СТБ Премьера – Taнцы. World Of Dance 2022 начнется уже этой осенью на СТБ. Смотрите новые выпуски Taнцы. World Of Dance 2022