Taнцы. World Of Dance 2022 – смотрите уже этой осенью на СТБ

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Танці

Прем’єра Танці. World of Dance – дивіться цієї осені на СТБ

30.09.2022

Не пропустіть грандіозну прем’єру – дивіться проєкт Танці. World of Dance цієї осені на телеканалі СТБ!

Зовсім скоро ви познайомитеся з незламними, непереможними та чуттєвими танцівниками України. Попри бомбардування та ракетні обстріли, учасники проєкту Танці. World of Dance продовжують танцювати, адже поки танцівники займаються улюбленою справою, вони по-справжньому живуть. Танцюйте життя разом із проєктом Танці. World of Dance – прем’єра вже цієї осені на СТБ.

Video: Прем’єра Танці. World of Dance – дивіться цієї осені на СТБ

Премьера – Taнцы. World Of Dance 2022 начнется уже этой осенью на СТБ. Смотрите новые выпуски Taнцы. World Of Dance 2022

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