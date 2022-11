Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 5: биография

Що відомо про учасників 5 випуску «Танці. World Of Dance»

У 5 випуску на сцену легендарного танцювального шоу «Танці. World Of Dance» вийшли нові учасники категорій Діти, Дорослі та Команди. Вони танцюють життя попри все. Дарують надію, а також не втрачають жаги до кожної хвилини сьогодення. Переможця обирає тільки глядач. Тож пропонуємо згадати виступи і краще дізнатися танцівників. Що відомо про учасників 5 випуску «Танці. World Of Dance» — читайте у біографіях в матеріалі STB.UA.

«Танці. World Of Dance»: Категорія «Діти»

Богдана Стойкова

6 років, Одеса

балет

Любов до балету Богдані прищепила бабуся, яка в юності мріяла стати балериною, але життя склалося інакше. Від самого народження Богдани бабуся вмикала їй класичну музику, одним з перших був Моцарт. А вже у 6 місяців дівчинка, замість мультиків, захоплено дивилася по телевізору балетні постановки і «підтанцьовувала» ручками. Коли Богданка вперше потрапила в оперний театр на виставу «Чиполіно», родина зрозуміла, що росте майбутня прима. В 2 рочки дівчинка почала займатися балетом. В 4 додала уроки контемпу.

Нині Богдана мріє стати успішною та відомою балериною. І дуже багато працює заради своєї мрії. Щоденні тренування не втомлюють її, а лише надихають працювати ще більше.

«Я хочу, щоб у мене все виходило красиво і без помилок. Щоб були правильні лінії, хороша виворітність. За цією красою стоїть величезна праця, часто після тренувань все тіло болить, але це не означає, що треба розслабитись. Балет це моя мрія, і я дуже хочу, щоб вона здійснилася», — зізнається юна зірочка. Її улюблені вистави — «Шахерезада», «Лускунчик» та «Лебедине озеро».

Уся родина підтримує в цьому прагненні Богдану і пишається її наполегливістю. Тато і мама роблять усе від них залежне, щоб допомогти доньці розвиватись в обраному напрямку. А бабуся, яка колись прищепила любов до балета, зараз шиє для онуки найкрасивіші концертні пачки. Зізнаються, що виступу на сцені міжнародного формату World of Dance готувалися всією родиною: «У нас в родині тато — тил, мама — двигун, а бабуся — ідейна натхненниця. І всі разом ми переживаємо за Богданку, а вона спокійна, каже, що всіх переможе».

Матвій Йєнсен та Анісія Гонимович

13 та 14 років, Одеса

латина

Абсолютні чемпіони Блекпула.

Матвій та Анісія знайомі з самого дитинства. У 6 років вони вже були танцювальною парою, починали разом професійний шлях у спортивно-бальних танцях. Але після спільного року кожен продовжив свій розвиток окремо. Півтора роки тому вони зустрілися знову. Вона в статусі міні-Міс світу, найкращий талант світу і Best of the best, він — чемпіон Блекпула, чемпіон світу та призер міжнародних професійних турнірів.

Вони знову стали в пару. І хоча за дуже короткий термін Анісії довелося наздоганяти в майстерності Матвія, в результаті вийшла вибухова суміш. Сьогодні їх знають у всій Україні як переможців чемпіонатів та конкурсів. А кілька місяців тому вони стали абсолютними чемпіонами Blackpool OPEN TO THE WORLD, виборовши 1 місця по всіх п’яти танцях.

«24 лютого в перші години вибухів ми рятували свої танцювальні речі. Ми страшено боялися, ховалися в підвалі, але берегли свою мрію в душі. Пізніше ми з мамами дісталися свого тренера, лишивши на захисті України тата та старшого брата. Ми відчуваємо біль за всіх українських дітей, і обрали захищати ім’я і честь нашої країни так, як можемо, як вміємо це найкраще. На чемпіонаті ми танцювали за всіх, хто не зміг бути там, бо ми дуже хотіли довести всім, що українці незламні, що нашу націю неможливо перемогти. І нам це вдалося», — згадує Анісія.

Сьогодні одна з найкрасивіших українських бальних пар виходить на сцену міжнародного формату World of Dance, аби продемонструвати всій країні, що вони найкращі у своїй справі.

«Для нас це неабияка честь — вийти на сцену цього проєкту. Ми дивилися американський формат World of Dance і дуже мріяли колись опинитись серед учасників, а тепер він в Україні. Це неймовірно, і це здійснення нашої мрії», — говорить Матвій.

Зорі Сервуля

9 років, Херсон

бродвейський джаз

Більшу частину свого життя Зорі займається танцями — вже 6 років. На свої роки вона дуже доросла дівчинка. Через те, що рано прийшла в спорт і танці, Зорі довелося швидко подорослішати і стати самостійною. Сильний вольовий характер і наполегливість — ось риси характеру, які відмічають в дівчинці і родина, і тренери.

«Напевно, я надто цілеспрямована. Якщо мені потрібно вивчити якийсь елемент, я його вивчу навіть крізь сльози. Поплачу, а потім збираюся — і все виходить», — говорить Зорі.

Юна танцівниця готова підкорити всі види танців. Але найбільше — бродвейський джаз. Цим стилем Зорі захоплена, адже він так відповідає її внутрішньому стану і дозволяє розкрити всі свої емоції.

Опинитись на сцені Танців на СТБ було мрією дівчинки. Вона кілька років дивиться різні танцювальні проєкти, але й повірити не могла, що стане учасницею міжнародного формату World of Dance у своєму віці, а не коли виросте. Сьогодні вона підкорюватиме серця українців танцем пави і обіцяє, що це буде найгарніша пава, яку ви тільки бачили. Адже Зорі сама себе ототожнює з цією пташкою — така сама яскрава, поважна, вміє себе гідно показати і знає ціну своєму успіху.

Маргарита Савіна

10 років

модерн

Танці для Марго — це її життя. Дівчинка захоплюється контемпорарі і акробатикою. А у вільний від тренувань час ліпить з глини, малює і приділяє увагу двом своїм домашнім тваринкам — ящіркам на ім’я Агата і Гоша.

Марго — творча та креативна дівчинка. Танці для неї — спосіб передати свої емоції, переживання. «Коли танцюю, я відчуваю щось чарівне. Наче я не на цій планеті. Я дуже хочу стати хореографкою або відомою танцівницею», — розповідає Марго.

Юна танцівниця дивилася разом з мамою легендарний проєкт «Танцюють всі», але не зізнавалася, що й сама мріє опинитись на такій сцені. Та, коли дізналася про новий формат, одразу вирішила спробувати свої сили.

На сцені Танців на СТБ Марго покаже боротьбу двох емоцій — добра і зла.

«Вона в житті може здаватись скромною або нетовариською дівчинкою. Якщо їй щось незрозуміле — може розсердитись. Але в душі це дуже світла людина. В чомусь навіть космічна. Тому ми обрали ось таку тему її виступу. Це буде дуже глибокий і серйозний номер», — ділиться тренерка Марго. Дівчинка вірить, що її постановка зачарує глядачів.

«Танці. World Of Dance»: Категорія “Дорослі”

Максим Оробець

33 роки, Черкаси-Київ

хіп-хоп

Чемпіон світу, Чемпіон України, переможець понад 400 батлів та один із найвідоміших хіп-хоперів країни.

Хіп-хоп — його стихія, якою він живе вже більше 20-ти років. Ще у підлітковому віці Максим шукав себе у народних, естрадних, бальних танцях, але коли знайшов хіп-хоп, зрозумів, що саме цей стиль підходить йому психологічно. «Мені подобається виражати себе, не обмежуючись жодними рамками. І хіп-хоп, як формат цілковитого фрістайлу, дозволяє це робити на повну», — говорить танцівник.

Він присвятив життя розвитку хіп-хопу в Україні і себе в хіп-хопі. І досяг чималих вершин в цьому. Заявив про себе як хореограф масштабного проєкту «Майданс», став одним з найяскравіших учасників «Танцюють всі!». Понад 400 виграних батлів, чемпіонство України та перше в історії України чемпіонство світу в категорії малих команд. Тренерство, багаторічна організація та суддівство професійних батл-івентів, на які приїжджають танцівники з усіх країн світу, і дві школи — Max Dance в Черкасах та EXPLOSION battle в Києві.

«Для багатьох хіп-хоп це такий собі андеграундний і не завжди охайний стиль. Мені хочеться показати, яким є хіп-хоп на професійній сцені, щоб українці сприймали його як гідну конкуренцію класичному або бальному танцю, а не щось виключно вуличне», — сподівається Максим.

Riccardo Battaglia

Італія

контемпорарі

Рікардо почав вивчати танці з 8-ми років. У 19 він переїхав до Америки, щоб навчатися на стипендії в школі Елвіна Ейлі. А після 2-х років навчання почав працювати у знаменитому Alvin Ailey American Dance Theater, і став першим італійцем, якого театр взяв на роботу за всі 60 років свого існування. Він співпрацює з театром вже 9 років.

Також Рікардо працює зі знаменитими школами Elisa Monte Dance і Visceral dance Chicago. Брав участь у нью-йоркському гала-концерті #ENDHIV в 2015 році, в рекламі Swarovski з моделлю Карлі Клосс та виступав хореографом фешн-шоу великих брендів — Moncler, Kenzo, H&M. У 2020 році танцював з компанією Даніеле Сіпріані на двох значущих для Італії подіях — Фестивалі двох світів у Сполето та Фестивалі балета і музики в Нерві. 2021 року танцював для Андреа Бочеллі в театрі Sferisterio di Macerata. А цього року він танцює у Вюрцбурзі у Німеччині.

Виступати в Україні — це давня мрія Рікардо. На участь у Танцях на СТБ його надихнув інший італієць, який кілька років тому закохав у себе всю Україну — переможець легендарного шоу «Танцюють всі» Даніель Сібіллі.

«Він неймовірний танцівник. Ми з ним часто зустрічалися на майстер-класах, він дуже багато розповідав мені про Україну і свою участь у шоу. Коли я дізнався, що в Україні стартує проєкт Танці. World of Dance, одразу вирішив взяти в ньому участь, — розповідає Рікардо. — Відверто кажучи, я вражений вашою країною і українцями. Неймовірна атмосфера, архітектура і, головне, — люди. Я надзвичайно радий стати частиною цього грандіозного танцювального формату. Тож мені вже не терпиться поділитися з вами моїм танцем і частинкою свого серця. І подякувати цим виступом за теплий прийом».

Хореографія, яку Рікардо підготував для виступу на сцені Танців, привідкриє емоції, які танцівнику довелося пережити за останні два роки. Чи вдасться Рікардо повторити успіх Даніеля Сібілі і підкорити своїм талантом Україну?

Наталія Короткіна

32 роки, Маріуполь

fusion bellydance

Зірка легендарного проєкту «Україна має талант», а також німецької, румунської й італійської адаптацій формату Got Talent (в кожній Наталія отримала 4 «так» від журі). Багаторазова переможниця, вона гучно прославляє прапор України на всіх можливих міжнародних професійних танцювальних майданчиках.

Наталія почала займатись танцями з 6 років. Бальні, класичні, сучасна хореографія та гімнастика. Паралельно закінчила музичну школу за класом фортепіано, брала участь у музичних конкурсах і навіть думала про вступ до консерваторії, але все-таки обрала танці. Любов до східних танців трапилася випадково — в одній цирковій виставі Наталія побачила номер у східному стилі, який її дуже зацікавив та надихнув спробувати цей напрямок. З того моменту почався її успішний шлях до беллідансу. Спочатку це був класичний белліданс, потім фьюжн.

Чарівний стиль східного танцю Наталія виконує на сучасний лад.

«У мене свій погляд на белліданс. Я створюю власний унікальний стиль — поєднання bellydance, oriental та tribal з неймовірною технікою «роботи живота» і додаю оригінальні елементи з інших модних танцювальних напрямків як experimental, body control, waving, popping, tutting та інші», — розповідає танцівниця.

Вона розробила власний стиль, завдяки якому стала популярною на весь світ. Виборола головні нагороди у категорії Tribal-Fusion Bellydance на змаганнях Dance for Unity в Шанхаї (найкрутіший міжнародний конкурс у всьому світі, який відбувається у форматі реаліті-шоу), President CUP HK (м. Гонконг), Ahlan Wa Sahlan (2017, Єгипет), Bellydancer of the World (2017, м. Німеччина), «World Cup» та багато інших. Активно виступає і викладає у Європі.

Тепер Наталія мріє запатентувати власний стиль східного танцю і популяризувати його не тільки на міжнародних майданчиках, а, насамперед, в рідній Україні.

World of Dance для Наталі — також давня мрія.

«Це саме та сцена, на якій я можу реалізувати себе і відіграти свій талант на повну. На сцені я справжня, саме така, якою є всередині. На сцені я відчуваю всю свою силу, я можу показати всю свою чуттєвість. Я — полум’я, яке дотягнеться до кожного серця. В житті я набагато скромніша, ніж мені хотілося б. Дуже хочеться підкорити цю сцену і показати себе романтичною, таємничою, навіть чарівницею. Сподіваюся, моя Русалонька всіх підкорить і розкриє усю глибину і красу східного танцю».

Олексій Смуток

30 років, Львів

контемпорарі

Він танцює понад 15 років. Спочатку займався акробатикою, а потім в його життя увірвалися танці і захопили на повну. Захопили так сильно, що в один момент це відобразилося і на особистому житті. Танцювальні тренування і виступи викликали ревнощі у дружини

«Ми були одружені 3 роки. Спочатку все було чудово, особливо коли народилася Єва. Ми проводили багато часу разом: гуляли в парках, збирали конструктор, малювали, дивилися усі мультфільми про фей. Було так багато теплих моментів… Та потім з’явилися ревнощі до танців, до того що я багато часу приділяю тренуванням. Мабуть, ми не мали достатньо досвіду на той час, щоб вирішити власні проблеми і подолати ревнощі. Постійно сварилися, і зрозуміли, що не має сенсу далі бути разом, що донька не повинна рости в такій атмосфері стосунків. Наш шлюб тривав усього 3 роки», — згадує Олексій.

Сьогодні доньці Олексія 10 років, у її мами нові стосунки, через що дівчинка майже не бачиться з татом. Олексій зізнається, що дуже переживає, адже попри розлучення й надалі хоче підтримувати зв’язок з колишньою дружиною і проводити час разом із Євою.

«Ми не малі діти, ми ростемо. І всі образи треба залишити в минулому, щоб рухатись далі заради доньки», — говорить він.

Більше за все Олексій хоче, щоб Єва ним пишалась. Щоб побачила, що її тато сильний, що його не зламають жодні складні обставини і він йде вперед. Заради цього він і виходить на сцену міжнародного формату World of Dance. Олексій покаже танець про емоції, які він переживає і з якими має впоратися. Це буде танець про особисті випробування, через які йому доводиться пройти.

Юлія Дишлєва

22 роки, Біла Церква

тверк

Майстерно танцювати тверк було мрією Юлії ще зі школи. Вона з дитинства займалася естрадними танцями, але вважала цей стиль трохи стриманим. А в 10-му класі в колі друзів побачила відео з тверком і вирішила й собі спробувати. Спочатку вивчала цей стиль вдома по відео на ютубі, і відчула, що хоче розвиватись в цьому напрямку.

«Тверк — це дуже провокаційний танець для людей, які далекі від цього стилю. Для них це щось надто відверте і недостойне. Цікаво, що особисто в очі мені дуже рідко говорять погане, а ось в соцмережах — чому б не написати негативний коментар…», — розповідає танцівниця.

Юлію ображає, що навіть близькі люди і друзі її хлопця сприймають її тільки по фото в інстаграмі, де дуже багато світлин з виступів у сценічних костюмах. Складають про неї негарну думку, вішають ярлики і радять хлопцеві знайти собі іншу дівчину. Але Юля цю критику не сприймає.

«Можливо я сильна особистість, але у мене є коло людей, які мене підтримують. Та й я сама собі знаю, що не роблю нічого, за що має бути соромно. У мене є свій особливий стиль і, мені здається, я не бачила, щоб ще хтось танцював тверк так, як роблю це я», — впевнена Юля.

Танці на СТБ для Юлії — це можливість розвіяти стереотипи українців про те, що тверк — це вульгарно. Показати, що тверком можна станцювати будь-яку історію та будь-які емоції, так само як і іншими видами танцю. І довести, що він може зовсім не нести в собі сексуального підтексту, а бути стриманим і навіть скромним.

Для свого виступу на сцені міжнародного формату World of Dance Юля обрала неочікуваний і непростий образ — елементу алюмінію.

«Уявіть собі молекулу, яка рухається у своєму супермаленькому просторі. Ніхто ж не бачив, як вони рухаються — от уявіть, що рухаються вони саме так».

«Танці. World Of Dance»: Категорія «Команди»

Animatronix

21 і 33 роки, Одеса

popping

Культове одеське тріо, яке своїми постановками вони вивело стріт на новий рівень.

Валера, Віолетта та Артем — досвідчені танцівники, які колись підкорювали легендарний проєкт «Танцюють всі». Сьогодні у них різні професії, свої танцювальні школи, та поєднали їх саме вуличні танці. Тут вони заробляють і майже щодня витримують жорстку конкуренцію інших танцювальних банд.

«Вуличні танцівники мають знайомити людей з цим мистецтвом та виглядати культурно. Шкода, що є ті, хто дотримуються іншої думки. Зухвалі витівки, музика з нецензурною лексикою — ось звідки росте поширена думка, що стріт — це виключно хулігани. Ми ж несемо гарні емоції, позитив і не просто розважаємо глядачів, а намагаємося в кожен танець вкласти сенс. Приємно бачити усмішки на обличчях людей, які дивляться наші виступи, потім підходять фотографуватися і подякувати. Одного разу нам тиснув руку і дякував старенький дідусь — це було так зворушливо!» — розповідає тріо.

Animatronix прийшли на сцену міжнародного формату World of Dance, щоб зарядити позитивом українців, показати, що вони найкращі у своєму стилі, а вуличні танці — це справжнє мистецтво.

Катерина Білявська та Богдан Урхов

dance show

Зірки легендарного проєкту «Танцюють всі» і топові хореографи країни.

Колись Богдан був учасником проєкту, а Катя — хореографкою, яка допомагала ставити постановки. Їх професійний дует народився завдяки ефіру, в якому суперфіналісти танцювали в парі з хореографами проєкту.

«Для мене Катя Білявська тоді була зіркою. І тут вона підходить і питає: не хочеш станцювати зі мною в парі? Я такий «вау… звісно хочу!» Це для мене було неабиякою честю», — згадує Богдан той період. «Я добре відчуваю людей за енергетикою. Для мене важливі людські риси в партнері, бо танець це насамперед психологія. Це платформа для гарної якісною роботи. Богдан мені одразу зайшов, і я зрозуміла — дружитимемо», — зізнається Катя.

Комфортна співпраця і відсутність професійних конфліктів стали запорукою неабиякого успіху вже поза рамками танцювального шоу. Вони працюють разом вже багато років, проводять тренування, майстеркласи та судять разом танцювальні конкурси. І зізнаються, що весь цей час відчувають себе наче брат і сестра.

Сцена міжнародного формату World of Dance для таких досвідчених танцівників, як Катя і Богдан — це новий формат конкурсу, якого в Україні ще не було. І новий досвід змагання в дуеті. Зізнаються, що відчувають неабияке хвилювання і мандраж, але це не дає їм залишатися черствими всередині, цинічними.

«Не розумію, коли танцівники відчувають байдужість до майбутнього виступу впевненість у власній неперевершеності. На мій погляд, таке ставлення означає, що у вашому танцювальному розвитку настала крапка. Якщо ти вважаєш, що аж такий крутий — час завершувати кар’єру», — впевнений Богдан.

На сцені World of Dance Богдан і Катя покажуть мультиетнічний номер, побудований на різних культурах. І передадуть свій образ через музику, татуювання і складні танцювальні елементи з неймовірними підтримками. Цікаво, що музику для цього виступу дует створив самостійно. Прийшли до саунд-продюсерів зі своєю ідеєю, зі своєю мелодією в голові. Наспівали, настукали, щоб пояснити, яку саме музику хочуть — і в результаті вийшов саме такий трек, під який мріяли виступити.

«Щоб вийти на цю сцену, ми витратили дуже багато себе в енергетичному сенсі. Переступили через оце: «ви ж уже були учасниками, нащо це вам?». Хочеться не виправдовувати чиїсь сподівання а, насамперед, підвищувати планку в своїх очах. І кайфувати від того, що ми робимо», — зізнається пара.

Ніколь та Максим Цимбал

36 і 15 років, Горішні Плавні, Полтавська обл.

ліричний хіп-хоп

Максим і Ніколь — тато і донька. І в них справжня танцювальна сім’я. Адже дружина Максима і мама Ніколь — також танцівниця.

«Ми зустрілися дуже молодими. В неї вже був свій колектив. Я побачив як вони танцюють, захопився і пішов до неї на тренування. А потім все так закрутилося, що я закохався у свою викладачку танців — і ми одружилися. А потім народилася Ніколь», — згадує Максим.

Тепер тато тренує доньку. Ніколь неймовірно ним захоплюється і щиро вважає тата генієм в танцях.

«Мене настільки вражають його ідеї, його оригінальність. Не знаю, звідки вони з’являються, але коли переглядаєш вже готовий номер, то перехоплює подих», — зізнається Ніколь.

Виступ на сцені міжнародного формату World of Dance для Максима та Ніколь — перше дуетне змагання. У цьому номері Максим хоче показати усю батьківську підтримку, на яку може розраховувати його донька, і яку має отримувати кожна дитина у своєму житті.

«Я дуже хочу, щоб у Ніколь життя і особисті стосунки склалися так само щасливо, як у мене. А я буду завжди поруч підтримувати і словом, і ділом», — говорить Максим.

