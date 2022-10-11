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Танці

Премьера Танцы.World of Dance – смотрите с 30 октября на СТБ

11.10.2022

Не пропустите феерическую премьеру осени – Танцы. World of Dance! Смотрите с 30.10.2022 на телеканале СТБ!

На сцену главного танцевального проекта осени вернется юная танцовщица, которая покорила сердца судей Танцуют все. Та сама Эля, которую все помнят как маленькую звездочку, засияет по-взрослому. Не пропустите танец в поддержку нашей страны – смотрите премьеру проекта Танцы. World of Dance 30 октября на СТБ.

Video: Премьера Танцы.World of Dance – смотрите с 30 октября на СТБ


Премьера – Taнцы. World Of Dance 2022 начнется уже этой осенью на СТБ. Смотрите новые выпуски Taнцы. World Of Dance 2022

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Премьера Танцы. World of Dance – смотрите этой осенью на СТБ

 Taнцы. World Of Dance 2022 – смотрите уже этой осенью на СТБ
Танці

Премьера Taнцы. World Of Dance 2022 – смотрите уже этой осенью на СТБ
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