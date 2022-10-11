Проєкти
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
Всі проєкти
ru
Танці

Прем’єра Танці.World of Dance – дивіться з 30 жовтня на СТБ

11.10.2022

Не пропустіть феєричну прем’єру осені – Танці. World of Dance! Дивіться з 30.10.2022 на телеканалі СТБ!

На сцену головного танцювального проєкту осені повернеться юна танцівниця, яка підкорила серця суддів Танцюють усі. Та сама Еля, яку всі пам’ятають як маленьку зірочку, засяє по-дорослому. Не проґавте танець на підтримку нашої країни – дивіться прем’єру проєкту Танці.World of Dance 30 жовтня на СТБ.

Video: Прем’єра Танці.World of Dance – дивіться з 30 жовтня на СТБ


Премьера – Taнцы. World Of Dance 2022 начнется уже этой осенью на СТБ. Смотрите новые выпуски Taнцы. World Of Dance 2022

Читайте також
Taнці. World Of Dance 2022 – дивіться вже цієї осені на СТБ
Танці

Прем’єра Танці. World of Dance – дивіться цієї осені на СТБ

 Taнці. World Of Dance 2022 – дивіться вже цієї осені на СТБ
Танці

Прем’єра Taнці. World Of Dance 2022 – дивіться вже цієї осені на СТБ
Танці

Новини проєкту
Танці

Новости проекта
Танці

Новости проекта
Танці

Головна New 18082022
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити