Taнці. World Of Dance 2022 – дивіться вже цієї осені на СТБ

Прем’єра Танці.World of Dance – дивіться з 30 жовтня на СТБ

Не пропустіть феєричну прем’єру осені – Танці. World of Dance! Дивіться з 30.10.2022 на телеканалі СТБ!

На сцену головного танцювального проєкту осені повернеться юна танцівниця, яка підкорила серця суддів Танцюють усі. Та сама Еля, яку всі пам’ятають як маленьку зірочку, засяє по-дорослому. Не проґавте танець на підтримку нашої країни – дивіться прем’єру проєкту Танці.World of Dance 30 жовтня на СТБ.