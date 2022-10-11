Taнці. World Of Dance 2022 – дивіться вже цієї осені на СТБ

Прем’єра Танці.World of Dance – дивіться з 30 жовтня на СТБ
11.10.2022
Не пропустіть феєричну прем’єру осені – Танці. World of Dance! Дивіться з 30.10.2022 на телеканалі СТБ!
На сцену головного танцювального проєкту осені повернеться юна танцівниця, яка підкорила серця суддів Танцюють усі. Та сама Еля, яку всі пам’ятають як маленьку зірочку, засяє по-дорослому. Не проґавте танець на підтримку нашої країни – дивіться прем’єру проєкту Танці.World of Dance 30 жовтня на СТБ.
Video: Прем’єра Танці.World of Dance – дивіться з 30 жовтня на СТБ
Премьера – Taнцы. World Of Dance 2022 начнется уже этой осенью на СТБ. Смотрите новые выпуски Taнцы. World Of Dance 2022
Дякуємо!
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