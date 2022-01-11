Олександр Лещенко прокоментував повернення танцювального проєкту на СТБ

Легендарне шоу «Україна має талант» побило рекорди не лише в ефірі, а й в інтернеті. Цієї осені вся країна знову переконалася, наскільки ми, українці, талановиті. Настав час показати, як прекрасно ми танцюємо! В ефір телеканалу СТБ повертаються танці! Зовсім скоро найкращі танцівники і танцівниці країни знову зберуться на головній сцені, щоби поборотися за звання найсильнішого.

Відомий танцівник Олександр Лещенко прокоментував повернення так: «Я раджу кожному танцюристу спробувати свої сили на сцені нового танцювального шоу СТБ. Це колосальний досвід, якого ви не отримаєте в жодному хореографічному залі. Тільки сцена може принести артистові цей чистий кайф та задоволення від власних можливостей і виконаної роботи. Я знаю, про що говорю, адже сам пройшов кілька телевізійних танцювальних проєктів і вийшов із них переможцем. Не проґавте цей крутий шанс! І удачі кожному».

Нагадаємо, що роботу над проєктом уже розпочато, і СТБ оголошує про старт кастингу.

Якщо ви володієте будь-яким танцювальним стилем і хочете стати учасником улюбленого проєкту, наша команда чекає на вашу заявку. Жодних обмежень за віком, напрямом і кількістю людей на сцені! Оберіть будь-який зручний для вас спосіб:

– заповніть анкету на сайті СТБ ТУТ;

– зніміть свій танець на відео і опублікуйте в себе в соцмережах. Обов’язково поставте хештег #танцінастб і позначте офіційну сторінку СТБ (фейсбук, інстаграм або тікток), щоб ми вас побачили;

– або надішліть нам відео зі своїм танцем у Viber, Telegram чи WhatsApp на номер +38 (067) 642–70–14.

Прем’єра грандіозного танцювального шоу в ефірі СТБ відбудеться навесні 2022 року. Стежте за новинами на офіційних сторінках СТБ, щоб першими дізнатись усі подробиці про проєкт.

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