Taнцы. World Of Dance 2022 – смотрите уже этой осенью на СТБ

Премьера Танцы. World of Dance: смотрите первый выпуск 30 октября на СТБ
12.10.2022
Совсем скоро состоится премьера главного танцевального шоу осени – Танцы. World of Dance! Смотрите первый выпуск 30.10.2022 на телеканале СТБ!
Война разрушает наши жизни, забирает дома и близких… Но не силу воли и талант! Украинцы умеют танцевать жизнь. И в который раз докажут это осенью. Смотрите Танцы. World of Dance 30 октября на СТБ!
Video: Премьера Танцы. World of Dance: смотрите первый выпуск 30 октября на СТБ
Премьера – Taнцы. World Of Dance 2022 начнется уже этой осенью на СТБ. Смотрите новые выпуски Taнцы. World Of Dance 2022
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