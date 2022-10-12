Проекты
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
Все проекты
ua
Танці

Премьера Танцы. World of Dance: смотрите первый выпуск 30 октября на СТБ

12.10.2022

Совсем скоро состоится премьера главного танцевального шоу осени – Танцы. World of Dance! Смотрите первый выпуск 30.10.2022 на телеканале СТБ!

Война разрушает наши жизни, забирает дома и близких… Но не силу воли и талант! Украинцы умеют танцевать жизнь. И в который раз докажут это осенью. Смотрите Танцы. World of Dance 30 октября на СТБ!

Video: Премьера Танцы. World of Dance: смотрите первый выпуск 30 октября на СТБ


Премьера – Taнцы. World Of Dance 2022 начнется уже этой осенью на СТБ. Смотрите новые выпуски Taнцы. World Of Dance 2022

Читайте также
Taнцы. World Of Dance 2022 – смотрите уже этой осенью на СТБ
Танці

Премьера Танцы.World of Dance – смотрите с 30 октября на СТБ

 Taнцы. World Of Dance 2022 – смотрите уже этой осенью на СТБ
Танці

Премьера Танцы. World of Dance – смотрите этой осенью на СТБ

 Taнцы. World Of Dance 2022 – смотрите уже этой осенью на СТБ
Танці

Премьера Taнцы. World Of Dance 2022 – смотрите уже этой осенью на СТБ
Танці

Новости проекта
Танці

https://www.stb.ua/dance/ua/
Танці

https://www.stb.ua/dance/ua/
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть