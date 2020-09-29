«Про що мовчать жінки»: Сурогатне материнство — що необхідно знати

Уже завтра на телеканалі СТБ вийде новий випуск проєкту «Про що мовчать жінки», темою якого стане сурогатне материнство. Що це таке? Які є форми сурогатного материнства? А також які основні суперечки щодо цього явища точаться в соціумі?

Що таке сурогатне материнство?

Якщо вашу майбутню дитину виношує інша жінка, це називається сурогатним материнством. У деяких країнах, таких як Україна, Казахстан, Росія, Індія і деякі штати США, сурогатне материнство дозволене. Гормональні порушення, органічні збої, рубці маткових труб, відсутність матки, ендометріоз і вікові обмеження можуть бути причинами, через які пари вибирають сурогатне материнство.

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Форми сурогатного материнства

За так званої гестаційної форми сурогатного материнства дитина не має генетичного зв’язку з сурогатною матір’ю. Яйцеклітина і сперма беруться у майбутніх батьків, а коли це неможливо з медичних причин ― то у донорів, запліднення відбувається в лабораторії, а потім ембріон вводиться в матку сурогатної матері. Таким чином, дитина біологічно не пов’язана з жінкою, яка її народила.

Але є й інша форма сурогатного материнства ― традиційна: якщо майбутня мама не може дати яйцеклітину, сурогатна мати сама жертвує такою, що запліднюється спермою майбутнього батька. В цьому випадку вона сама є біологічною матір’ю, але передає дитину батькові і його дружині.

Альтруїстичне і комерційне сурогатне материнство

Варто почати з того, що в багатьох країнах сурогатне материнство заборонене, наприклад, у Німеччині. Однак є ряд країн, де народити дитину вашій сім’ї може чужа жінка. Наприклад, у Великій Британії суррогатство дозволене законом, але тільки в тому випадку, якщо сурогатній матері не платять за її послуги. Таке сурогатне материнство відоме як альтруїстичне.

Найбільш поширеним є комерційне сурогатне материнство, яке передбачає грошову винагороду сурогатові за вагітність.

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Як працює сурогатне материнство?

У країнах, де дозволене сурогатне материнство, пошук сурогатної матері здійснюється переважно через агентства. Пари вибирають сурогатну матір або донорку яйцеклітин через каталог, у якому описані всі фізіологічні особливості. Це означає, що пара заздалегідь знає, який вигляд матиме сурогатна мама, що дає змогу вибрати сурогата, найбільш схожого на майбутню соціальну матір.

Основні суперечки в соціумі про сурогатне материнство

Ні для кого не секрет, що тема сурогатного материнства досить спірна. Багато лікарів, священників, соціальних працівників та психологів категорично проти такого способу завести дитину. Чому? Безумовно, в історії є випадки післяпологової розлуки, яка була досить травматичною як для дитини, так і для сурогатної матері. Однак дослідження показують, що діти зазвичай не страждають від того, що їх виносить інша жінка.

З іншого боку, метод сурогатного материнства допомагає безплідним парам реалізувати мрію про власну дитину. За цю мрію багато хто готовий платити великі гроші, а хтось ― допомагати її реалізовувати і заробляти. Наскільки це морально — питання досить суб’єктивне, і дати остаточну відповідь поки нікому не вдається. Дискусія про сурогатне материнство триває в усьому світі і тісно пов’язана з ключовими питаннями життя!

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