«Про що мовчать жінки»: цікаві факти про ін’єкції краси

Якщо запитати в жінки, що входить до списку її мрій, то в ньому неодмінно буде пункт про вічну молодість. Щоб мати красивий і свіжий вигляд, багато хто послуговується народними методами, а деякі пані просто звертаються до косметолога і погоджуються на ін’єкції. Сучасна медицина зробила можливим те, що ще 20 років тому здавалося нереальним. Як за 5 хвилин змінити форму губ? Або без періоду реабілітації додати вилиці і кути молодості? Сьогодні для багатьох ці речі такі ж повсякденні, як відвідування перукарні. Пропонуємо дізнатися більше цікавого про ін’єкції краси — в матеріалі.

Почнемо з того, що ми точно не будемо послуговуватися медичними термінами і фактами. У цій статті основна увага зосереджена на психологічних та соціальних факторах, які з кожним роком краще пояснюють, чому ін’єкції краси стають дедалі популярнішими.

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Для багатьох людей естетична косметологія — це перший і єдиний засіб красивої і доглянутої зовнішності. У наш час краса — запорука успішного життя. Нехай не завжди, але багато хто вважає саме так. З’явився загальний ідеал краси, з яким ми стикаємося і часом навіть несвідомо прагнемо.

Ін’єкції — це тренд ХХІ століття у сфері косметології. Операції без скальпеля і за більш доступною ціною. Відвідати косметологічний кабінет можна навіть в обідню перерву, а повернутися з красивими губами або вилицями. Раніше таке важко було навіть уявити.

За словами пластичних хірургів, саме селфі і соціальні мережі є рушійною силою тієї чи іншої процедури для багатьох пацієнток. Самосприйняття людей дуже змінилося завдяки гаджетам, які оснастилися фронтальними камерами. З того моменту дівчата стали частіше споглядати себе і помічати зморшки, асиметрію та інші особливості своєї зовнішності.

Важливим і початковим напрямком естетичної хірургії було лікування фізичних порушень і вад. Наприклад, після нещасних випадків або серйозних захворювань. Втручання слугували поліпшенню якості життя пацієнта на фізичному та емоційному рівнях.

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Чи є чітка відповідь, за або проти ін’єкцій краси? Редакція STB.UA точно не пропагує жодну з позицій. Але важливо розуміти, що коли косметична операція виявляється надзвичайно корисною і хоча б частково рекомендованою за медичними приписами, ін’єкції краси можливі. Особливо якщо втручання можуть явно поліпшити загальний стан здоров’я, а також самопочуття пацієнта.

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