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«О чем молчат женщины»: интересные факты об инъекциях красоты

24.09.2020

Если спросить женщину, что входит в список ее мечт, то в нем обязательно будет пункт о вечной молодости. Чтобы выглядеть красиво и живо, многие используют народные методы, а некоторые просто обращаются к косметологу и соглашаются на инъекции. Современная медицина сделала возможным то, что еще 20 лет назад казалось невероятным. Как за 5 минут поменять форму губ? Или без периода реабилитации прибавить скулы и углы молодости? Сегодня для многих эти вещи так же повседневны, как посещение парикмахерской. Предлагаем больше интересного узнать об инъекциях красоты — в материале.

Начнем с того, что мы точно не будем пользоваться медицинскими терминами и фактами. В этой статье основное внимание направлено на психологические и социальные факторы, которые с каждым годом лучше объясняют, почему инъекции красоты становятся все более популярными. 

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  • Для многих людей эстетическая косметология — это первое и единственное средство красивой и ухоженной внешности. В наше время красота — залог успешной жизни. Пусть не всегда, но многие считают именно так. Появился общий идеал красоты, с которым мы встречаемся и порой даже бессознательно стремимся. 

  • Инъекции — это тренд 21 века в сфере косметологии. Операции без скальпеля и по более доступной цене. Посетить косметологический кабинет можно даже в обеденный перерыв, а вернуться с красивыми губами или скулами. Раньше такое было уж очень сложно представить.
  • По словам пластических хирургов, именно селфи и социальные сети являются движущей силой той или иной процедуры для многих пациенток. Самовосприятие людей сильно изменилось благодаря гаджетам, которые обустроились фронтальными камерами. С того момента девушки стали чаще лицезреть на себя и замечать морщины, асимметрию и другие особенности своей внешности. 

  • Важным и изначальным направлением эстетической хирургии было лечение физических нарушений и изъянов. Например, после несчастных случаев или серьезных заболеваний. Вмешательства служили для улучшения качества жизни пациента на физическом и эмоциональном уровне. 

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  • Есть ли четкий ответ, за или против инъекций красоты? Редакция STB.UA точно не пропагандирует ни одну из точек зрения. Но важно понимать, что когда косметическая операция оказывается чрезвычайно полезной и хотя бы частично рекомендованной с медицинской точки зрения, инъекции красоты имеют место быть. Особенно если вмешательства могут явно улучшить общее состояние здоровья, а также общее самочувствие пациента. 

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