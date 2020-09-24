Если спросить женщину, что входит в список ее мечт, то в нем обязательно будет пункт о вечной молодости. Чтобы выглядеть красиво и живо, многие используют народные методы, а некоторые просто обращаются к косметологу и соглашаются на инъекции. Современная медицина сделала возможным то, что еще 20 лет назад казалось невероятным. Как за 5 минут поменять форму губ? Или без периода реабилитации прибавить скулы и углы молодости? Сегодня для многих эти вещи так же повседневны, как посещение парикмахерской. Предлагаем больше интересного узнать об инъекциях красоты — в материале.

Начнем с того, что мы точно не будем пользоваться медицинскими терминами и фактами. В этой статье основное внимание направлено на психологические и социальные факторы, которые с каждым годом лучше объясняют, почему инъекции красоты становятся все более популярными.

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Для многих людей эстетическая косметология — это первое и единственное средство красивой и ухоженной внешности. В наше время красота — залог успешной жизни. Пусть не всегда, но многие считают именно так. Появился общий идеал красоты, с которым мы встречаемся и порой даже бессознательно стремимся.

Инъекции — это тренд 21 века в сфере косметологии. Операции без скальпеля и по более доступной цене. Посетить косметологический кабинет можно даже в обеденный перерыв, а вернуться с красивыми губами или скулами. Раньше такое было уж очень сложно представить.

По словам пластических хирургов, именно селфи и социальные сети являются движущей силой той или иной процедуры для многих пациенток. Самовосприятие людей сильно изменилось благодаря гаджетам, которые обустроились фронтальными камерами. С того момента девушки стали чаще лицезреть на себя и замечать морщины, асимметрию и другие особенности своей внешности.

Важным и изначальным направлением эстетической хирургии было лечение физических нарушений и изъянов. Например, после несчастных случаев или серьезных заболеваний. Вмешательства служили для улучшения качества жизни пациента на физическом и эмоциональном уровне.

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STB.UA точно не пропагандирует ни одну из точек зрения. Но важно понимать, что когда косметическая операция оказывается чрезвычайно полезной и хотя бы частично рекомендованной с медицинской точки зрения, инъекции красоты имеют место быть. Особенно если вмешательства могут явно улучшить общее состояние здоровья, а также общее самочувствие пациента. Есть ли четкий ответ, за или против инъекций красоты? Редакцияточно не пропагандирует ни одну из точек зрения. Но важно понимать, что когда косметическая операция оказывается чрезвычайно полезной и хотя бы частично рекомендованной с медицинской точки зрения, инъекции красоты имеют место быть. Особенно если вмешательства могут явно улучшить общее состояние здоровья, а также общее самочувствие пациента.

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