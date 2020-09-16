Стоит встретить пару с видимой разницей в возрасте, как общество моментально задается вопросом: что он только нашел в женщине постарше? Или почему молодая девушка влюбилась в мужчину старше на 10―20 лет? Некоторые пары выглядят настолько по-разному, что часто становятся объектом рассуждений и обсуждений на публике. Как с этим справиться? И что на самом деле стоит за такими отношениями — любовь или выгода? Больше — в материале.

Он красивый спортивный парень, а она — полная противоположность ему. Или женщина ростом 1,80 м с модельными параметрами, а он невысокий и с заметным животом. Если в паре партнеры выглядят слишком по-разному, то они часто привлекают внимание. Нередко им приходится слышать странные и стереотипные обвинения, мол причиной их брака или взаимоотношений являются деньги, секс или власть.

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Сколько раз вы сами произносили что-то наподобие: «У него наверняка должны быть деньги, иначе почему она с ним?».

Однако многие психологи и социологи утверждают, что явная разница между партнерами — это простое исключение из социальных правил, где зачастую муж и жена равного возраста, статуса и внешних параметров. Безусловно, ведь люди ищут столь же привлекательных партнеров, как и они сами. Но есть исключения, с которыми глупо спорить и осуждать. Чувства — не работающая формула, по которой можно строить счастливые отношения. И если вы стали частью такой истории, то в первую очередь не нужно доказывать обществу обратное!

Не оправдывайтесь за свой выбор

В отношении внешнего мира применяется следующее правило: игнорировать или противодействовать, но никогда не оправдываться. Только в таком случае другие смогут понять, что их взгляды и комментарии основаны на другой жизни и на ложных предрассудках. Они исходят из одного признака — внешнего вида.

Не нужно принимать советы от друзей

С друзьями ситуация иная. Партнеры могут слушать то, что они говорят, но это не значит, что они должны вдаваться в подробности. Вмешательство друзей и семьи также не является нормой. Проблемы возникают только тогда, когда в отношения закрадываются постоянные внешние сомнения.

Баланс между различиями и сходством

Если у партнера уже есть сомнения в себе, его может еще больше подкосить общественное неприятие. Это приводит, например, к чувству неполноценности по отношению к партнеру. Единственное, что может здесь помочь, — это то, что звучит банально: разговоры. Например, признание в том, что ценны даже те различия, которые есть в паре.

Эротическое влечение возникает от противоположностей

Одно из преимуществ различий: они могут казаться более эротичными. Важно, чтобы отношения и образ жизни в значительной степени были гармоничными. Более того, внешнее восприятие со временем становится менее важным.

И главное помнить, что пары доходят до гармонии и взаимопонимания, когда имеют возможность смеяться над предрассудками других. Если у двоих есть внешние различия, это не говорит о ярлыке выгоды. Более того, социум не в праве осуждать выбор любого человека!

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