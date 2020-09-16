«Про що мовчать жінки»: різниця у віці і статусі — кохання чи вигода?

Варто зустріти пару з видимою різницею у віці, як суспільство відразу замислюється над питанням: що він тільки знайшов у старшій жінці? Або чому молода дівчина закохалася в чоловіка, старшого на 10―20 років? Деякі пари виглядають настільки по-різному, що часто стають об’єктом розмірковувань і обговорень на публіці. Як із цим боротися? І що насправді стоїть за такими стосунками — кохання чи вигода? Більше — в матеріалі.

Він гарний спортивний хлопець, а вона — цілковита протилежність йому. Або жінка зростом 1,80 м із модельними параметрами, а він невисокий і з помітним животом. Якщо в парі партнери виглядають занадто по-різному, то вони часто привертають увагу. Нерідко їм доводиться чути дивні і стереотипні звинувачення, мовляв причиною їхнього шлюбу чи взаємин є гроші, секс або влада.

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Скільки разів ви самі казали щось на кшталт: «У нього напевно мають бути гроші, інакше чому вона з ним?».

Однак багато психологів і соціологів стверджують, що явна різниця між партнерами — це простий виняток із соціальних правил, де найчастіше чоловік і дружина рівного віку, статусу і зовнішніх параметрів. Безумовно, адже люди шукають настільки ж привабливих партнерів, як і вони самі. Але є винятки, з якими безглуздо сперечатися і осуджувати. Почуття — не робоча формула, за якою можна будувати щасливі взаємини. І якщо ви стали частиною такої історії, то насамперед не треба доводити суспільству протилежне!

Не виправдовуйтеся за свій вибір

Щодо зовнішнього світу застосовується таке правило: ігнорувати або протидіяти, але ніколи не виправдовуватися. Тільки в такому разі люди зможуть зрозуміти, що їхні погляди і коментарі засновані на іншому житті і на помилкових упередженнях. Вони апелюють з однієї ознаки — зовнішнього вигляду.

Не треба приймати поради від друзів

З друзями ситуація інша. Партнери можуть слухати те, що вони говорять, але це не означає, що вони повинні вдаватися в подробиці. Втручання друзів і сім’ї також не є нормою. Проблеми виникають тільки тоді, коли у стосунки закрадаються постійні зовнішні сумніви.

Баланс між відмінностями і подібністю

Якщо у партнера вже є сумніви в собі, його може ще більше підкосити суспільне неприйняття. Це призводить, наприклад, до почуття неповноцінності порівняно з партнером. Єдине, що може тут допомогти, — це те, що звучить банально: розмови. Наприклад, зізнайтеся в тому, що вам цінні навіть відмінності, які є у вашій парі.

Еротичний потяг виникає від протилежностей

Одна з переваг відмінностей: вони можуть здаватися більш еротичними. Важливо, щоб стосунки і спосіб життя значною мірою були гармонійними. До того ж зовнішнє сприйняття з часом стає менш важливим.

І головне пам’ятати, що пари доходять до гармонії і взаєморозуміння, коли мають можливість сміятися над упередженнями інших. Якщо у двох є зовнішні відмінності, це не свідчить про прагнення вигоди. Ба більше, соціум не має права осуджувати вибір будь-якої людини!

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