Уже завтра на телеканале СТБ выйдет новый выпуск проекта «О чем молчат женщины», темой которого станет суррогатное материнство. Что это такое? Какие есть формы суррогатного материнства? А также какие основные споры по этому поводу продолжаются в социуме?

Что такое суррогатное материнство?

Если вашего будущего ребенка вынашивает другая женщина, это называется суррогатным материнством. В некоторых странах, таких как Украина, Казахстан, Россия, Индия или некоторые штаты США, суррогатное материнство разрешено. Гормональные нарушения, органические сбои, рубцы маточных труб, отсутствие матки, эндометриоз и возрастные ограничения могут быть причинами, по которым пары выбирают суррогатное материнство.

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Формы суррогатного материнства

В случае так называемой гестационной формы суррогатного материнства ребенок не имеет генетической связи с суррогатной матерью.

Яйцеклетка и сперма берутся у будущих родителей, а если это невозможно по медицинским причинам ― то у доноров, оплодотворение происходит в лаборатории, а затем эмбрион вводится в матку суррогатной матери. Таким образом, ребенок биологически не связан с родившей его женщиной.

Но есть и другая форма суррогатного материнства ― традиционная: если будущая мать не может дать яйцеклетку, суррогатная мать сама жертвует такой, которая оплодотворяется спермой будущего отца. В этом случае она сама является биологической матерью, но передает ребенка отцу и его супруге.

Альтруистическое и коммерческое суррогатное материнство

Стоит начать с того, что во многих странах запрещено суррогатное материнство, например в Германии. Однако есть ряд стран, где родить ребенка вашей семье может чужая женщина. Например, в Великобритании суррогатство разрешено законом, но только в том случае, если суррогатной матери не платят за ее услуги. Такое суррогатное материнство известно как альтруистическое.

Более распространенным является коммерческое суррогатное материнство, которое подразумевает денежное вознаграждение суррогату за беременность.

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Как работает суррогатное материнство?

В странах, где разрешено суррогатное материнство, поиск суррогатной матери в основном осуществляется через агентства. Пары выбирают суррогатную мать или донора яйцеклеток, используя каталог, в котором описаны все физиологические особенности. Это значит, что пара заранее знает, как будет выглядеть суррогатная мама, что помогает выбрать суррогата, наиболее похожего на будущую социальную мать.

Основные споры в социуме о суррогатном материнстве

Ни для кого не секрет, что тема суррогатного материнства довольно спорная. Многие врачи, священники, социальные работники и психологи категорически против такого способа завести ребенка. Почему? Безусловно, в истории есть случаи послеродовой разлуки, которая была довольно травматичной как для ребенка, так и для суррогатной матери. Однако исследования показывают, что дети обычно не страдают от того, что их выносит другая женщина.

С другой стороны, метод суррогатного материнства помогает бесплодным парам исполнить мечту о собственном ребенке. За эту мечту многие готовы платить большие деньги, а кто-то ― помогать ее реализовывать и зарабатывать. Насколько это морально — вопрос довольно субъективный, и дать точный ответ пока никому не удается. Дискуссия о суррогатном материнстве ведется во всем мире и тесно связана с ключевыми вопросами жизни!

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