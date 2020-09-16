«Про що мовчать жінки» випуск 3: чи варто виходити заміж за молодшого чоловіка?

Чи варто пов’язувати своє життя з чоловіком, який годиться тобі в сини? Гостею програми «Про що мовчать жінки» стала Алла, якій за паспортом 52 роки, але, як вона сама стверджує, в душі їй 35. Однак час не зупинити. А що ж робити, якщо почуття зароджуються всупереч віку? Більше — в 3 випуску проєкту «Про що мовчать жінки».

Раніше Алла ніколи не сприймала взаємин із чоловіком, який навіть на рік молодший за неї. За спиною героїні чотири шлюби: десь зраджувала вона, десь зраджували її. Однак тільки зараз, у свої 52 Алла зустріла справжнє кохання. Чоловік молодший за неї на 24 роки. І головне питання, чи може скластися щасливий шлюб?

Оксана Байрак зібрала два табори гостей. Одні вважають, що з набагато молодшим чоловіком треба порвати і розійтися. А інші гості підтримують будь-які любовні стосунки, адже почуття не знають віку.

Більше на тему: «Про що мовчать жінки» 2 випуск: Секс утрьох — експеримент чи травма?

Василь — чоловік Алли — розповів, що закоханість у старшу жінку прийшла моментально. Її енергія, досвід, упевненість у собі і проживання дня за три змушують чоловіка щодня завойовувати її серце. З ровесницями або молодшими дівчатами було все навпаки. Упадати і приділяти час доводилося більше, а проблем і скандалів від цього не меншало.

Чому чоловіки не проти стосунків зі старшими жінками?

Досвідчені жінки — це зручно з погляду турботи і побуту.

Жінки постарше більш розкуті в сексі.

Така партнерка не зациклена на чоловічій увазі, адже в неї є й інші важливі справи, куди вона може витрачати сили і час.

Такі стосунки більше наповнені зрілою енергією і усвідомленістю.

Доросла жінка ― вже сформована особистість зі своєю думкою і позицією, може дати слушну пораду чоловікові.

Взаємини зі старшою жінкою не страждають від неконтрольованих ревнощів і докорів.

Чоловік почувається впевненішим і більш реалізованим, адже зміг підкорити і утримати дорослу партнерку.

Такий результат показав соціальний експеримент з опитуванням кількох чоловіків, які перебували в нерівних за віком стосунках.

Більше на тему: Оксана Байрак про проєкт «Про що мовчать жінки»: Шоу? Ні! Це життя!

Проблеми, з якими часто стикаються пари в нерівному шлюбі

Діти. Чоловіки, набагато молодші за жінок, часто хочуть завести дітей. А багато жінок 45+, навпаки, прагнуть уже присвятити життя собі.

Або ж навпаки, чоловіки категорично не хочуть розділяти увагу жінки з її дитиною від іншого/інших шлюбів.

Діти дорослої жінки часто не сприймають молодого партнера матері.

Самореалізація. Досить часто чоловік не здатний самореалізовуватися і рости в кар’єрному плані через партнерку, роль якої часто плутається з материнською.

Різниця у віці може посприяти розриву стосунків через років 5―10.

У будь-якому випадку експерти вважають, що не варто псувати собі життя через безглузді упередження. Головне ― відчувати гармонію з людиною і можливість домовлятися. Також важливо на березі обговорити ваші подальші плани щодо весілля, дітей, побуту, фінансів і вже дорослих дітей від попередніх шлюбів.

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