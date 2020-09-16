Стоит ли связывать свою жизнь с мужчиной, который годится тебе в сыновья? Гостьей программы «О чем молчат женщины» стала Алла, которой по паспорту 52 года, но, как она сама утверждает, в душе ей 35. Однако время не остановить. А что же делать, если чувства зарождаются вопреки возрасту? Больше — в 3 выпуске проекта «О чем молчат женщины».

Ранее Алла никогда не воспринимала взаимоотношений с мужчиной, который даже на год младше неё. За спиной героини четыре брака: где-то предавала она, где-то предавали её. Однако только сейчас, в свои 52 Алла встретила настоящую любовь. Мужчина моложе неё на 24 года. И главный вопрос, может ли сложиться счастливый брак?

Оксана Байрак собрала два лагеря гостей. Одни считают, что с мужчиной намного младше необходимо порвать и расстаться. А другие гости поддерживают любые любовные отношения, ведь чувства не знают возраста.

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Василий — мужчина Аллы — рассказал, что влюблённость в женщину постарше пришла моментально. Ее энергия, опыт, уверенность в себе и проживание дня за три заставляют мужчину ежедневно завоевывать ее сердце. С ровесницами или девушками помладше было все наоборот. Ухаживать и уделять время приходилось больше, а проблем и скандалов от этого меньше не становилось.

Почему мужчины не против отношений с женщинами постарше?

Опытные женщины — это удобно с точки зрения заботы и быта.

Женщины постарше более раскованы в сексе.

Такая партнерша не зациклена на мужском внимании, ведь у нее есть и другие важные дела, куда она может тратить силы и время.

Такие отношения больше наполнены зрелой энергией и осознанностью.

Взрослая женщина ― уже сформированная личность со своим мнением и позицией, может дать верный совет мужчине.

Взаимоотношения с женщиной постарше не страдают от неконтролируемой ревности и упреков.

Мужчина чувствует себя увереннее и более состоявшимся, ведь смог покорить и удержать взрослую партнёршу.

Такой результат показал социальный эксперимент при опросе нескольких мужчин, состоявших в неравных по возрасту отношениях.

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Проблемы, с которыми часто сталкиваются пары в неравном браке

Дети. Мужчины намного моложе женщин часто желают завести детей. А многие женщины 45+, наоборот, стремятся уже посвятить жизнь себе.

Либо же наоборот, мужчины категорически не хотят разделять внимание женщины с ее ребенком от другого/других браков.

Дети взрослой женщины часто не принимают молодого партнёра матери.

Самореализация. Довольно часто мужчина не способен самореализовываться и расти в карьерном плане из-за партнёрши, роль которой часто путается с материнской.

Разница в возрасте может послужить разрыву отношений через лет 5―10.

В любом случае эксперты считают, что не стоит портить себе жизнь из-за нелепых предрассудков. Главное ― чувствовать гармонию с человеком и возможность договариваться. Также важно на берегу обсудить ваши дальнейшие планы, которые касаются свадьбы, детей, быта, финансов и уже взрослых детей от предыдущих браков.

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