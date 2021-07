Ведучий унікального вечірнього шоу на телеканалі СТБ «Dizel Night» Дмитро Танкович зробив щеплення від коронавірусу. Про це актор повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За півтора року карантину ми всі вже звикли до обмежень і соціальної дистанції. Однак, незважаючи на те, що влітку кількість заражень пішла на спад, ЗМІ не перестають інформувати українців про складнощі пандемії і про новий штам COVID-19.

Один зі способів перемоги над хворобою — колективний імунітет, якого можна досягти не тільки після того, як більшість громадян нашої країни перехворіє на ковід, а й через вакцинацію. Ведучий унікального вечірнього шоу «Dizel Night» Дмитро Танкович ухвалив для себе важливе рішення і зробив щеплення від коронавірусу. Про це актор повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Підписники Дмитра підтримали його в коментарях та побажали здоров’я і творчих успіхів.

Редакція STB.UA нагадує вам про важливість превентивних заходів. Бережіть себе, дотримуйтесь соціальної дистанції та правил безпеки. Тільки разом ми зможемо перемогти вірус.

