31 січня о 20:15 на телеканалі СТБ виходить 4 сезон улюбленого сімейного серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Студіо». У четвертому сезоні відбудеться багато великих подій і яскравих пригод з головними героями. А поки до прем’єри залишилося зовсім трохи, пропонуємо вам ознайомитися з біографією яскравого актора серіалу «Папаньки»-4 Євгена Гашенка.

Більше на тему: Дата прем’єри улюбленого серіалу «Папаньки»-4 на СТБ

Євген Гашенко ― талановитий актор, телеведучий і сценарист. Гумор посідає важливе місце в його житті, починаючи з кавекашної юності і закінчуючи всіма проєктами «Дизель Студіо» та концертами в найбільших залах країни.

Народився Євген Гашенко 30 вересня 1981 року в Миколаєві. Як і його герой у серіалі «Папаньки», Євген має економічну освіту ― він закінчив Миколаївську філію Києво-Могилянської академії, де й почав жартувати в студентській команді КВК.

2000 року Євген Гашенко та Єгор Крутоголов заснували команду КВК «Дизель», яка і стала ядром для майбутньої «Дизель Студіо». Команда проіснувала не дуже довго, зате хлопці здобули популярність і почали створювати згуртований колектив, який смішить нас донині. Вони успішно доходили до 1/8 Ліги КВК кілька років поспіль.

2013 року Євген Гашенко взяв участь у створенні першого скетчкому «дизелів» — «Путьова країна», де сам писав сценарії для серій і сам грав у скетчах. З 2015 року Євген став героєм формату «Дизелів» ― «На трьох». У проєкті він зіграв і механіка СТО, і співробітника МОЗ, і коханця-невдаху, і навіть гопника на прізвисько Борзий. Та це далеко не весь його арсенал образів.

У 2015 році Євген Гашенко як актор увійшов до новоствореного «Дизель шоу» разом з Єгором Крутоголовом, Михайлом Шинкаренком, Олександром Бережком та Олексієм Бланарем. У гумористичному проєкті взяли участь як старожили, які грають разом із часів команди КВК «Дизель», так і запрошені актори.

Євген Гашенко дуже любить свою сім’ю. Незадовго до успіху та прем’єри «Дизель шоу» ― у 2013 році ― він одружився з дизайнеркою одягу Олею, з якою вони народили сина Івана. Євген до всього у житті ставиться з гумором і не боїться експериментів. Він дуже цінує друзів і завжди готовий прийти їм на допомогу ― що також демонструє своїми ролями на сцені та в кіно.

Дивіться прем’єру 4 сезону серіалу «Папаньки» з 31 січня о 20:15. Не пропустіть!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.