С 31 января в 20:15 на телеканале СТБ выходит 4 сезон любимейшего семейного сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». В четвертом сезоне произойдет много больших событий и ярких приключений с главными героями. А пока до премьеры осталось совсем чуть-чуть, предлагаем вам ознакомиться с биографией яркого актера сериала «Папаньки»-4 Евгения Гашенко.

Больше по теме: Дата премьеры любимого сериала «Папаньки»-4 на СТБ

Евгений Гашенко – талантливый актер, телеведущий и сценарист. Юмор занимает важное место в его жизни, начиная с юности кавээнщика и заканчивая всеми проектами «Дизель Студио».

Родился Евгений Гашенко 30 сентября 1981 года в Николаеве. Как и его герой в сериале «Папаньки», Евгений имеет экономическое образование ― он окончил Николаевский филиал Киево-Могилянской академии, где и начал шутить в студенческой команде с КВН.

В 2000 году Евгений Гашенко и Егор Крутоголов основали команду КВН «Дизель», которая и стала ядром для будущей «Дизель Студио». Команда просуществовала не очень долго, зато парни обрели популярность и начали создавать сплоченный коллектив, который смешит нас по сей день. Они успешно доходили до 1/8 Лиги КВН несколько лет подряд.

В 2013 году Евгений Гашенко поучаствовал в создании первого скетчкома «дизелей» — «Путевая страна», где сам писал сценарии для серий и сам же играл в скетчах. С 2015 года Евгений стал героем формата «Дизелей» ― «На троих». В проекте он попробовал на себе роль механика СТО, сотрудника МОЗ, любовника-неудачника и даже гопника по кличке Борзый. Но это далеко не весь его арсенал образов.

В 2015 году Евгений Гашенко в качестве актера вошел в новосозданное «Дизель шоу» вместе с Егором Крутоголовом, Михаилом Шинкаренком, Александром Бережком и Алексеем Бланарем. В юмористическом проекте приняли участие как старожилы, которые играют вместе со времен команды КВН «Дизель», так и приглашенные актеры.

Евгений Гашенко очень любит свою семью. Незадолго до успеха и премьеры «Дизель шоу» ― в 2013 году ― он женился на дизайнере одежды Оле, с которой они родили сына Ивана. Ко всему в жизни Евгений относится с юмором и не боится экспериментов. Он очень дорожит друзьями и всегда готов прийти им на помощь ― что также демонстрирует своими ролями на сцене и в кино.

Смотрите премьеру 4 сезона сериала «Папаньки» уже 31 января в 20:15. Не пропустите!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.