Актор серіалу «Папаньки» і ведучий унікального вечірнього шоу на телеканалі СТБ «Dizel Night» Єгор Крутоголов святкує день народження! Сьогодні, 6 липня, йому виповнився 41 рік. Редакція STB.UA від щирого серця вітає неперевершеного артиста зі святом.

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Сьогодні, 6 липня, відомому акторові Єгору Крутоголову виповнюється 41 рік. Редакція сайту STB.UA від щирого серця вітає телеведучого зі святом і бажає процвітання і здійснення всіх бажань.

З нагоди свята ми вирішили згадати кілька найцікавіших фактів із життя Єгора Крутоголова. Отже…

Талановитий актор захистив кандидатську дисертацію і навіть деякий час викладав. Напевно, його просто обожнювали учні, адже, як нам здається, крім сухих фактів, на уроках Єгор завжди міг пожартувати.

Єгор — прихильник активного способу життя і кандидат у майстри спорту з великого тенісу. Зріст актора становить 181 см, а вага — 105 кг. Він часто бере участь у заїздах на картингу, захоплюється боксом і паверліфтингом.

Старший син Єгора Крутоголова — Лев — чемпіон України з картингу. Хлопчик уперше прийшов на тренування і сів за кермо, коли йому було всього 4 роки.

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