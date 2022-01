31 січня о 20:15 на телеканалі СТБ виходить 4 сезон улюбленого сімейного серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Студіо». У четвертому сезоні відбудеться багато великих подій і яскравих пригод з головними героями. А якими були актори серіалу «Папаньки»-4 у дитинстві? Дивіться просто зараз!

Євген Сморигін народився в Мінську 28 січня 1979 року в сім’ї водія і виховательки дитячого садка. Творчі нахили хлопчика були помітні з дитинства. Він був жартівником і говоруном. Женя змінив три школи і закінчив Республіканський ліцей при Білоруській державній консерваторії. У шкільні роки внаслідок кумедної ситуації він отримав прізвисько ЧП, яке надовго закріпилося за ним. Незважаючи на заїкання, Сморигін вступив до театрального інституту і став студентом напряму «актор оперети». Тепер Євген Сморигін незважаючи ні на що — затребуваний актор і зразковий батько!

Єгор Крутоголов народився в місті Миколаєві 6 липня 1980 року. Його мати працювала педагогом, а батько — інженером. Ніхто з родичів хлопчика не був пов’язаний з творчим середовищем, але артистичні здібності він демонстрував з дитячих років. Спочатку Єгор займався бальними танцями, а потім став брати участь у створенні гумористичних сценок. Юнак швидко став капітаном шкільної команди КВК.

Отримавши шкільний атестат, Крутоголов вступив до Чорноморського державного гуманітарного університету ім. П. Могили. Навчання йшло настільки успішно, що юнак став кандидатом педагогічних наук і почав викладацьку діяльність. Складно уявити, що харизматичний гуморист читав лекції в університеті, але його заняття були популярні серед студентів.

Євген Гашенко звикав до сцени і всіляких культурних заходів ще з дитинства, деякі з них навіть організовував. У школі актор брав участь в організації зустрічей випускників. Виступав на сцені, пародіював Сердючку, «кроликів», Альтова і Арлазорова. На перервах смішив свій клас, переказуючи мультфільми. Дуже любив фільми з Джимом Керрі та Джекі Чаном. Так він почав уявляти, що його знімають у кіно, виконував удома трюки на диванах, смішив рідних. Потім захворів КВК і почав мріяти про Вищу лігу — щоб його показали по телевізору.

Вікторія зізналася, що вона в дитинстві часто грала у виставах, і ця традиція вплинула і на кар’єру актриси ― вона чудово відіграла всі свої ролі в Запорізькому ТЮГу, нинішньому «Театрі молоді». У виставах для дітей вона побувала ким завгодно ― від Мишки і до майже Бандитки.

Віка брала участь у театральних гуртках і в шкільній самодіяльності. Машинобудівний вона обрала тому, що там навчався брат. А вже під час навчання гаряче захопилася КВК.

