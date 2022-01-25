С 31 января в 20:15 на телеканале СТБ выходит 4 сезон любимейшего семейного сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». В четвертом сезоне произойдет много больших событий и ярких приключений с главными героями. А какими были актеры сериала «Папаньки»-4 в детстве? Смотрите прямо сейчас!

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Евгений Сморигин в детстве

Евгений Сморигин родился в Минске 28 января 1979 года в семье водителя и воспитателя детского сада. Творческие наклонности мальчика были заметны с детства. Он был шутником и балагуром. Женя сменил три школы и окончил Республиканский лицей при Белорусской государственной консерватории. В школьные годы в результате забавной ситуации он получил прозвище ЧП, которое надолго закрепилось за ним. Несмотря на заикание, Сморигин поступил в театральный институт и стал студентом направления «актер оперетты». Теперь Евгений Сморигин несмотря ни на что — востребованный актер и примерный отец!

Егор Крутоголов в детстве

Егор Крутоголов родился в городе Николаеве 6 июля 1980 года. Его мать работала педагогом, а отец — инженером. Никто из родственников мальчика не был связан с творческой средой, но артистические способности он демонстрировал с детских лет. Поначалу Егор занимался бальными танцами, а затем начал участвовать в создании юмористических сценок. Юноша быстро стал капитаном школьной команды КВН.

Получив школьный аттестат, Крутоголов поступил в Черноморский государственный гуманитарный университет им. П. Могилы. Обучение шло настолько успешно, что молодой человек стал кандидатом педагогических наук и начал преподавательскую деятельность. Сложно представить, что харизматичный юморист читал лекции в университете, но его занятия были востребованы среди студентов.

Евгений Гашенко в детстве

Евгений Гашенко привыкал к сцене и всяческим культурным мероприятиям еще с детства, некоторые из них даже организовывал. В школе актер участвовал в организации встреч выпускников. Выступал на сцене, пародировал Сердючку, «кроликов», Альтова и Арлазорова. На переменах смешил свой класс, пересказывая мультфильмы. Очень любил фильмы с Джимом Керри и Джеки Чаном. Так он начал представлять, что его снимают в кино, выполнял дома трюки на диванах, смешил родных. Потом заболел КВН и начал мечтать о Высшей лиге — чтобы его показали по телевизору.

Виктория Булитко в детстве

Виктория призналась, что она в детстве часто играла на утренниках, и эта традиция повлияла и на карьеру актрисы ― она отлично отыграла все свои роли в Запорожском ТЮЗе, нынешнем «Театре молодёжи». На детских утренниках она была кем угодно ― от Мышки и до почти Бандитки.

Вика состояла в театральных кружках и активно участвовала в школьной самодеятельности. Учебу в машиностроительном она выбрала благодаря тому, что там учился брат. А уже во время учебы горячо увлеклась КВН.

Смотрите премьеру 4 сезона сериала «Папаньки» уже 31 января в 20:15. Не пропустите!

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