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Дмитрий Танкович сделал прививку от коронавируса

09.07.2021

Ведущий уникального вечернего шоу на телеканале СТБ «Dizel Night» Дмитрий Танкович сделал прививку от коронавируса. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram. 

дизель найт

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За полтора года карантина мы все уже привыкли к ограничениям и социальной дистанции. Однако, несмотря на то, что летом количество заражений пошло на спад, СМИ не перестают информировать украинцев о сложностях пандемии и о новом штамме COVID-19. 

Один из способов победы над болезнью — коллективный иммунитет, которого можно достичь не только после того, как большинство граждан нашей страны переболеют ковидом, но и через вакцинацию. Ведущий уникального вечернего шоу «Dizel Night» Дмитрий Танкович принял для себя важное решение и сделал прививку от коронавируса. Об этом актер сообщил на своей  странице в Instagram. 

«Вот и моя очередь пришла. И это у меня не закатились глаза, это я смотрю в светлое будущее».

Подписчики Дмитрия поддержали его в комментариях и пожелали здоровья и творческих успехов. 

Редакция STB.UA напоминает вам о важности превентивных мер. Берегите себя, следите за социальной дистанцией и соблюдайте правила безопасности. Только вместе мы сможем победить этот вирус. 

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