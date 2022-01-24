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«Папаньки»-4: 5 неожиданных фактов об актере Евгении Сморигине

24.01.2022

С 31 января в 20:15 на телеканале СТБ выходит 4 сезон любимейшего семейного сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». В четвертом сезоне произойдет много больших событий и ярких приключений с главными героями. А пока до премьеры осталось совсем чуть-чуть, предлагаем вам ознакомиться с пятеркой неожиданных фактов об актере юмористического сериала «Папаньки»-4 Евгении Сморигине прямо сейчас.

Евгений Сморигин Папаньки 4

instagram.com/smorigin_evgeni

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  • В это трудно поверить, но всю жизнь известный артист борется со сложными дефектами речи. Несмотря на проблемы, связанные с заиканием, Евгений воплотил главную мечту  и стал любимцем публики. Он реализовался как комик, музыкант и продюсер.
  • Из-за своего веселого и взбалмошного характера в школьные годы вследствие забавной ситуации Евгений получил прозвище ЧП, которое надолго закрепилось за ним. А уже в юности он участвовал в команде КВН, которая и получила такое название — «ЧП». Образовавшись как кружок по интересам, постепенно она стала профессиональным коллективом и в 1997 году участвовала в играх белорусского Клуба веселых и находчивых.
  • Удивительно, но Сморигина в свое время отчислили из института! Жене пришлось сделать непростой выбор между карьерой в КВН и театре, так как фестивальная деятельность отнимала много времени. Он предпочел КВН, а в 1999 году был отчислен из института.
  • Жена Евгения — его соседка, с которой он познакомился случайно! Хотя Сморигин родился в Беларуси, счастье в личной жизни обрел в Украине. Здесь он встретил свою будущую жену Лидию. Она оказалась соседкой артиста по дому. Случайное знакомство переросло в дружбу, а затем в романтические отношения. 
  • Как и в сериале, в жизни Сморигин ― многодетный отец. Евгений и Лидия воспитывают двоих сыновей и дочь.

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Смотрите премьеру 4 сезона сериала «Папаньки» уже 31 января в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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