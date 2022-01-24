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«Папаньки»-4: 5 несподіваних фактів про актора Євгена Сморигіна

24.01.2022

31 січня о 20:15 на телеканалі СТБ виходить 4 сезон улюбленого сімейного серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Студіо». У четвертому сезоні відбудеться багато великих подій та яскравих пригод з головними героями. А поки до прем’єри залишилося зовсім трохи часу, пропонуємо вам ознайомитися з п’ятіркою несподіваних фактів про актора гумористичного серіалу «Папаньки»-4 Євгена Сморигіна просто зараз.

Євген Сморигін Папаньки 4

instagram.com/smorigin_evgeni

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  • У це важко повірити, але все життя відомий артист бореться зі складними вадами мовлення. Незважаючи на проблеми, пов’язані з заїканням, Євген утілив головну мрію свого життя і став улюбленцем публіки. Він реалізувався як комік, музикант і продюсер.
  • Через свій  веселий і химерний характер у шкільні роки внаслідок кумедної ситуації Євген отримав прізвисько ЧП, яке надовго закріпилося за ним. А вже в юності він брав участь у діяльності команди КВК, яка й отримала таку назву — «ЧП». Утворившись як гурток за інтересами, поступово вона стала професійним колективом і в 1997 році брала участь в іграх білоруського Клубу веселих і кмітливих.
  • Дивовижно, але Сморигіна свого часу відрахували з інституту! Євгену довелося зробити непростий вибір між кар’єрою в КВК і театрі, бо фестивальна діяльність забирала багато часу. Він обрав КВК, тому в 1999 році був відрахований з інституту.
  • Дружина Євгена — його сусідка, з якою він познайомився випадково! Хоча Сморигін народився в Білорусі, особисте щастя знайшов в Україні. Тут він зустрів свою майбутню дружину Лідію. Вона виявилася сусідкою артиста по будинку. Випадкове знайомство переросло в дружбу, а потім у романтичні стосунки.
  • Як і в серіалі, у житті Сморигін ― багатодітний батько. Євген і Лідія виховують двох синів і доньку.

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Дивіться прем’єру 4 сезону серіалу «Папаньки» вже 31 січня о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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