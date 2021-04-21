Телеканал СТБ продовжує розробляти унікальні проєкти, які дивуватимуть глядачів. 28 квітня в 19:00 в ефір СТБ вийде провокаційна прем’єра власної розробки каналу – спецвипуск проєкту «Мій секрет» із Машею Єфросиніною.

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Кожен випуск проєкту присвячений одній зірці. Гострі й несподівані запитання ведучої змусять зірок уперше зізнатися в таємниці, яку вони ретельно приховували все своє життя.

«Мій секрет» дає зірці шанс прийти й чесно все розповісти. Уникнути відповідей не вийде – усі зрозуміють обман. Якби я була героїнею цього проєкту, то теж змогла б розкрити частину своїх секретів, про які до сих пір не знав ніхто», – каже Маша.

Відвертою з Машею Єфросиніною готова бути співачка Ірина Білик. Але вона навіть не уявляє, які питання почує в студії і яку інформацію про неї вдалося знайти проєкту «Мій секрет».

«На початку нашої розмови я переживала, адже знаю, якою Іра може бути закритою, як витіювато може відповідати й різко обрубувати «я це не коментую». Наша розмова тривала довго, вона була детальною, глибокою, зі сльозами, сміхом і сюрпризами. Іра відкрилася з нової сторони не тільки для мене, а і для всіх глядачів. Я знаю її більше 20 років, і це її найвідвертіше інтерв’ю», – поділилася враженнями ведуча.

У проєкті «Мій Секрет» усі секрети Ірини Білик будуть розкриті. Уся правда про п’ять шлюбів, синів та їх невісток. Що у своїй зовнішності змінювала співачка і хто з президентів посприяв цим змінам? Невже вона заздалегідь знала, коли помруть її батьки? Який вчинок Ірині не може пробачити старший син Гліб? З ким із п’яти чоловіків у Білик не було сексу? Невже співачка наважилася подати на розлучення?

І тільки в проєкті «Мій секрет» Ірина Білик уперше розкриє головну таємницю свого життя, яку до цього дня ретельно приховувала від сторонніх очей.

Не пропустіть – у середу 28 квітня о 19:00 на СТБ.

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Video: Ірина Білик уперше розкриє головну таємницю свого життя в провокаційній прем’єрі «Мій секрет» на СТБ 28 квітня в 19:00 в ефір СТБ вийде провокаційна прем'єра власної розробки каналу - спецвипуск проекту Мій секрет з Машею Єфросиніною.

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