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Ирина Билык впервые раскроет главную тайну своей жизни в провокационной премьере «Мой секрет» на СТБ

21.04.2021

Телеканал СТБ продолжает разрабатывать уникальные проекты, которые будут удивлять зрителей. 28 апреля в 19:00 в эфир СТБ выйдет провокационная премьера собственной разработки канала – спецвыпуск проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой.

мой секрет

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Каждый выпуск проекта посвящен одной звезде. Острые и неожиданные вопросы ведущей заставят звезд впервые признаться в тайнах, которые они тщательно скрывали всю свою жизнь.

«Мой секрет» дает звезде шанс прийти и честно все рассказать. Уйти от ответов не получится – все поймут обман. Если бы я была героиней этого проекта, то тоже смогла бы раскрыть часть своих секретов, о которых до сих пор не знал никто», – говорит Маша.

Откровенной с Машей Ефросининой готова быть певица Ирина Билык. Но она даже не представляет, какие вопросы услышит в студии и какую информацию о ней удалось найти проекту «Мой секрет».

«В начале нашего разговора я переживала, ведь знаю, какой Ира может быть закрытой, как витиевато может отвечать и резко обрубить «я это не комментирую». Наша беседа длилась долго, она была детальной, глубокой, со слезами, смехом и сюрпризами. Ира открылась с новой стороны не только для меня, но и для всех зрителей. Я знаю ее более 20 лет, и это ее самое откровенное интервью», – поделилась впечатлениями ведущая.

В «Мой Секрет» все секреты Ирины Билык будут раскрыты. Вся правда о пяти браках, сыновьях и их невестках. Что в своей внешности меняла певица и кто из президентов посодействовал этим изменениям. Неужели она заранее знала, когда умрут ее родители? Какой поступок Ирине не может простить старший сын Глеб? С кем из пяти мужей у Билык не было секса? Решилась ли певица подать на развод?

И только в проекте «Мой секрет» Ирина Билык впервые раскроет главную тайну своей жизни, которую до этого дня тщательно скрывала от посторонних глаз.

Не пропустите – в среду 28 апреля в 19:00 на СТБ.

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Video: Ирина Билык впервые раскроет главную тайну своей жизни в провокационной премьере «Мой секрет» на СТБ

28 апреля в 19:00 в эфир СТБ выйдет провокационная премьера собственной разработки канала – спецвыпуск проекта Мой секрет с Машей Ефросининой.

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