«Холостяк-11» і «МастерШеф. Професіонали-3», нові сезони реаліті «Супермама», «Хата на тата» і «Сліпа», лінійка соціальних проєктів «Детектор брехні», «Таємниці ДНК», «Один за всіх» і цілий ряд серіальних прем’єр українського виробництва та два нових проєкти за участю зірок. Телеканал СТБ оголошує про старт весняного телевізійного сезону. Готуйтеся поринути у світ, де перемагає любов і справедливість, де щодня трапляються захопливі історії та здійснюються найзаповітніші бажання. Світ, у якому «Можливо все»!

ПРОЄКТИ ВЕСНИ на СТБ

З 1 лютого в слоті 19:00 стартує лінійка соціальних проєктів СТБ, які допомагають своїм героям дізнатися правду й домогтися справедливості: «Детектор брехні» з Дмитром Карпачовим, «Таємниці ДНК» з Тетяною Висоцькою і «Один за всіх» з його новим ведучим – практикуючим адвокатом Сергієм Костирою.

«Детектор брехні». Психологічний проєкт, який тріумфально повернувся в ефір СТБ минулої осені, знову допомагає пройти складне випробування поліграфом, щоб розкрити правду рідним і друзям героїв. Серед учасників перших випусків – колишній житель Конго, який розповість, як виживає в Україні.

З 1 лютого щопонеділка о 19:00.

«Таємниці ДНК». Це буде вже третій сезон успішного проєкту власної розробки СТБ. Для героїв програми тест ДНК стає останньою надією дізнатися правду про свою сім’ю. Та чи завжди вони готові прийняти результат цього тесту? Історії перших випусків: 32-річна Наталія прагне спростувати звинувачення в зраді й довести колишньому чоловікові, що в нього є син; 24-річна Діана шукає сестру, яку мама після народження залишила в пологовому будинку.

З 2 лютого щовівторка о 19:00.

«Один за всіх». Герої одного з перших випусків, Олександра і Марк, шукають батьків, які 20 років тому залишили їх немовлятами в інтернаті. Команда «Один за всіх» об’їхала пів країни, перевірила десятки адрес і опитала сотні людей, щоб брат і сестра дізналися правду про своє народження. Також журналісти проєкту змогли розплутати сімейний конфлікт, який тривав не один рік: 14-річна Діана стала жертвою зґвалтування. Винуватець – чоловік її старшої сестри. Розв’язка цієї історії відбудеться просто в студії «Один за всіх» на очах у телеглядачів.

З 3 лютого щосереди о 19:00 та щонеділі о 20:00.

Більше на тему: Перше ексклюзивне інтерв’ю ведучого проєкту «Один за всіх» Сергія Костири

6 лютого в ефірі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону знаменитого проєкту «МастерШеф. Професіонали». За звання найсильнішого боротимуться шефи успішних і відомих ресторанів. З огляду на їхній високий рівень майстерності, судді підготували конкурси, впоратися з якими можуть тільки справжні шефи: наприклад, готувати з льоду або зробити неземні презентації для інопланетян. А двадцятці найсильніших шефів доведеться готувати в умовах абсолютного раціонального споживання, коли всі ресурси будуть на вагу золота.

Судді проєкту: Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

З 6 лютого щосуботи о 19:00.

Більше на тему: Ектор Хіменес-Браво показав перші кадри зі зйомок «МастерШеф. Професіонали»-3

5 березня в ефірі СТБ вийде найочікуваніша романтична прем’єра весни – «Холостяк». Шукати кохання буде 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. Це буде один із тих Холостяків, який порушує правила проєкту і вносить у них свої корективи за покликом серця! Михайло займається спортом, любить екстрим, гори, яскравий стильний одяг і котів. Він звик іти тільки вперед і ніколи не опускає рук перед труднощами. У нього є все, крім найголовнішого – справжнього кохання. «Я готовий посперечатися з ким завгодно, що саме тут я зустріну ту дівчину, яка стане для мене рідною людиною і з якою я зможу пов’язати своє подальше життя», – впевнений Холостяк.

Ведучий – Григорій Решетник.

З 5 березня щоп’ятниці о 19:00.

Більше на тему: Що відомо про нового Холостяка 11 сезону?

У березні стартує третій сезон важливого сімейного реаліті «Супермама» з Дмитром Карпачовим (у будні о 18:00), у якому мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей змагаються за звання найкращої, і прем’єрні випуски комедійного реаліті «Хата на тата», яке вже 10 років перевиховує ледачих і безвідповідальних татусів. Також у весняному сезоні СТБ буде продовження прем’єрних випусків проєкту, заснованого на реальних історіях – «Сліпа» (щоп’ятниці), програми «Неймовірна правда про зірок» з Надією Матвєєвою та Григорієм Решетником (щосуботи о 9:30) і розважального кулінарного шоу «Звана вечеря» (щосуботи).

Також на весну СТБ готує ще два нові проєкти за участю зірок. Усі подробиці про формати і дати прем’єр телеканал оголосить згодом.

Інформаційно-аналітична програма СТБ «Вікна-новини» традиційно виходитиме по буднях о 14:30, 17:30 і 22:00.

Ведучі – Тетяна Висоцька, Ольга Кучер і Яна Брензей.

СЕРІАЛИ ВЕСНИ на СТБ

Серіальна весна на СТБ – це різножанрові захопливі історії, герої яких заради справжнього кохання долають найскладніші життєві випробування. Глядачі побачать продовження багатосерійного детективного проєкту «Слід», більше 10 прем’єр у праймовому слоті «СТБ-серіал» (понеділок–четвер о 20:15) і драму «Мама», яка вийде 19 лютого до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні.

«Слід». У березні у прем’єрних епізодах багатосерійного детективного проєкту з’являться три нові герої. До співробітників ОСА (Особлива Слідча Агенція) приєднаються слідчі Анатолій Дмитренко та Олег Вільнер, а також нейробіолог і експерт-криміналіст Андрій Броменко. У нових серіях команда Ольги Косач продовжить розплутувати найскладніші й резонансні злочини за допомогою найвищої майстерності та суперсучасного обладнання. У лабораторії ОСА Стасик та Альбіна вразять унікальними експериментами навіть своїх досвідчених колег. А старший слідчий Гайворон потайки від команди вирішить провести власне розслідування зникнення сестри друга і потрапить до рук шахрайської мережі.

Зйомки серіалу проходять у спеціально побудованому офісі ОСА (павільйон з абсолютно унікальними для України декораціями і справжнім високотехнологічним лабораторним обладнанням) і на «натурі». Наприклад, одну із серій знімали в діючій колонії суворого режиму в місті Буча, де команда за сценарієм влаштувала пожежу.

У ролях: Тетяна Кравченко, Антоніна Хижняк, Борис Георгієвський, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар, Ілля Пономаренко, Олег Венгер.

Виробництво – «SPACE Production».

З березня у будні (понеділок–четвер).

СТБ-серіал (понеділок–четвер 20:15)

8 лютого праймову серіальну лінійку СТБ відкриє мелодрама «Щаслива попри все» (16 серій). Головна героїня Женя Виноградова походить із професорської родини, як і її подруги Оля та Олена. Життя дівчат тече розмірено, на кожну чекає безбідне майбутнє, світла дорога в науку. Але все розбивається в жорсткі 90-ті роки. Подругам доводиться вчитися жити наново, і кожна з них пристосовується до реальності по-своєму. Для Жені доля обирає найважчий шлях, розставляє небезпечні пастки і перевіряє на моральну стійкість. Вона готова подолати все, щоб вижити і знайти своє щастя, незважаючи ні на що.

У ролях: Альона Коломіна, Євгенія Осипова, Кирило Кузнецов, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Олександр Задніпровський.

Виробництво – «Київтелефільм».

Далі в слоті «СТБ-серіал» глядачі побачать 8-серійну мелодраму виробництва «Айворі продакшн» «Полонена» (чоловік Світлани програє її в карти таємничому незнайомцю зі шрамом на обличчі); «Любов на реабілітації» виробництва «СтарМедіа» (реабілітологиня Катя зустрічає серед пацієнтів того, хто 20 років тому став причиною її травми); дві мелодрами від «Starlight Production» – «Життя без Віри» (35-річна Віра 17 років шукає свого сина, якого віддала в юності, опинившись перед складним вибором) та 16-серійка з робочою назвою «Осколки» (юна Варя зазнає травми і потребує переливання донорської крові, і в зовні ідеальній та успішній сім’ї Олега й Анни відкривається таємниця минулого – вони не є біологічними батьками своєї дочки); перші фільми унікального кіноциклу про любов від легендарної української режисерки й королеви мелодрам Оксани Байрак; третій сезон сімейної комедії «Папаньки» від «Дизель Студіо»; 8-серійну мелодраму виробництва «Artforms production» (25-річна фінансистка Марина впевнена, що їй судилося стати черницею, поки не зустрічає азартного і веселого Сашу); серіал «Невірна» виробництва «SPACE Production» (після 15 років щасливого шлюбу Анна зустрічає мужчину, у якого закохується так само сильно, як і у свого чоловіка; не в змозі зробити вибір, вона наважується на подвійне життя) і 16-серійну мелодраму «Ворожка» від «IQ Production» (медсестра Катя володіє даром ясновидіння і починає допомагати поліції розплутувати загадкові злочини).

«Мама»

19 лютого до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні глядачі СТБ побачать 4-серійну драму «Мама». Головна героїня Ніна Петрівна живе із сім’єю в Житомирі. Коли її син Віталій Швидченко іде добровольцем на фронт захищати свою країну, у мирне життя мами приходить війна. В один із днів вона дізнається, що Віталій потрапив у полон. Обставини складаються так, що єдиний шанс повернути свою дитину – вирушити самій на її пошуки. Мамі доведеться пройти довгий шлях, змінити міста й села, пройти блокпости й кабінети місцевої влади, зустрітися віч-на-віч із ворогом, і все для того, щоб дізнатися найважливішу відповідь – чи жива її дитина. «Щороку на день народження я загадую одне бажання – прошу в Бога, щоб настав мир, щоби перестали вмирати наші найкращі люди. Це мій особистий біль, і мені хочеться його розповісти глядачеві. Я відразу відчула, як роль Ніни Петрівни в мені відгукнулася. Це величезна відповідальність і велика честь. У головної героїні, Мами, варто обов’язково повчитися стійкості, сміливості й нескінченної любові», – розповідає Олеся Жураківська, виконавиця головної ролі.

У ролях: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Тамара Антропова, Михайло Кришталь, Максим Боряк, Олександр Божко, Дарія Матвєєва.

Виробництво – «Основа Фільм Продакшн».

Дивіться 19 лютого о 19:00.

Більше на тему: Олеся Жураківська про фільм «Мама»

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