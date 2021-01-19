Ектор Хіменес-Браво показав перші кадри зі зйомок «МастерШеф. Професіонали»-3

Уже через кілька тижнів на телеканалі СТБ стартує 3 сезон проєкту «МастерШеф. Професіонали». На нас чекає улюблений склад суддів: Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська. Дивіться перші фото Ектора Хіменеса-Браво зі зйомок «МастерШеф. Професіонали»-3 просто зараз.

«Ми разом з командою проєкту «МастерШеф» працюємо над створенням третього сезону «МастерШеф. Професіонали». Зізнаюся чесно, ці учасники підкорили мене з першого погляду! Сильні, неординарні, веселі і справжні професіонали своєї справи. Слідкуйте за новинами на СТБ і чекайте на нас в ефірі», — поділився першими враженнями суддя.

Нагадаємо, що час жорстоких кулінарних битв між майстрами кухні настане вже дуже скоро ― 6 лютого. Улюблене кулінарне шоу ми зможемо бачити щосуботи о 19:00. На глядачів чекають оновлені, ще складніші конкурси й завдання, нові учасники в особі справжніх профі кулінарного мистецтва. Сезон обіцяє бути надзвичайно гарячим та інтригуючим.

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-3 вже 6 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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