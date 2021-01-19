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Эктор Хименес-Браво показал первые кадры со съемок «МастерШеф. Профессионалы»-3

19.01.2021

Уже через несколько недель на телеканале СТБ стартует 3 сезон проекта «МастерШеф. Профессионалы». Нас ждет любимый состав судей: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Смотрите первые фото Эктора Хименеса-Браво со съемок «МастерШеф. Профессионалы»-3 прямо сейчас.

«Мы вместе с командой проекта «МастерШеф» работаем над созданием третьего сезона «МастерШеф. Профессионалы». Признаюсь честно, эти участники покорили меня с первого взгляда! Сильные, неординарные, веселые и настоящие профессионалы своего дела. Следите за новостями на СТБ и ждите нас в эфире», ― поделился первыми впечатлениями судья.

Напомним, что время жестоких кулинарных сражений между мастерами кухни наступит уже очень скоро ― 6 февраля. Любимое кулинарное шоу мы сможем видеть каждую субботу в 19:00. Зрителей ждут обновленные, еще более сложные конкурсы и задания, новые участники в лице настоящих профи кулинарного искусства. Сезон обещает быть чрезвычайно горячим и интригующим.


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